Live TV

Ce se întâmplă de fapt în creierul nostru când ne răzgândim

Data publicării:
Ilustrație cu un creier conectat la un circuit electric
Foto: Profimedia Images
Din articol
Alegerea momentului în care să ne răzgândim Creierul nostru ne arată când ne vom răzgândi De ce nu ne răzgândim mai des? Viitorul schimbării de opinie

Imaginați-vă un joc televizat în care prezentatorul cere concurentului să aleagă la întâmplare una dintre cele trei opțiuni: A, B sau C. După ce concurentul alege, să zicem, opțiunea B, prezentatorul dezvăluie că una dintre opțiunile rămase (să zicem C) nu conține premiul. În etapa finală, concurentul este întrebat dacă dorește să se răzgândească și să aleagă opțiunea A rămasă sau să rămână la alegerea inițială, B. Denumită problema Monty Hall după numele unui prezentator american de emisiuni de jocuri, această celebră enigmă a distrat matematicienii timp de decenii. Dar ne poate spune și ceva despre modul în care funcționează mintea și creierul uman, scrie în The Conversation Dragan Rangelov, Lector universitar în psihologie și neuroștiințe cognitive la Universitatea de Tehnologie Swinburne din Australia.

De ce unii oameni aleg să se răzgândească, în timp ce alții rămân la prima alegere? Ce ați face și ce ar putea dezvălui alegerea dvs. despre mintea dvs.?

Alegerea momentului în care să ne răzgândim

Cercetările privind schimbările de opinie utilizează conceptul de „metacogniție” pentru a explica când și cum au loc schimbările de opinie. În linii mari, metacogniția se referă la procesele psihologice și biologice care ne informează despre cât de bine ne descurcăm cu o sarcină.

Într-un anumit sens, metacogniția este acea voce interioară care ne spune că suntem pe drumul cel bun sau că ar trebui să depunem mai mult efort.

Intuitiv, schimbările de opinie pot fi declanșate de un nivel scăzut de încredere în alegerea inițială. Cu toate acestea, când Rangelov și colegii săi au analizat cercetările privind schimbările de opinie cu privire la o serie de decizii diferite, au descoperit multe studii care arată că oamenii își schimbă părerea mai rar decât s-ar putea crede. Acest lucru a fost surprinzător, având în vedere cât de des ne simțim nesiguri cu privire la alegerile noastre.

Pe de altă parte, atunci când oamenii aleg să-și schimbe părerea, acest lucru este adesea în bine. Această capacitate de a evalua cu precizie dacă trebuie să-ți schimbi părerea este denumită sensibilitate metacognitivă.

Cercetările echipei lui Rangelov  au descoperit că oamenii iau adesea decizii mai bune cu privire la schimbarea părerii atunci când sunt supuși presiunii timpului.

Înțelegerea mai bună a modului în care decidem să ne schimbăm părerea poate duce la modalități de a ne antrena mintea pentru a face alegeri mai bune.

Creierul nostru ne arată când ne vom răzgândi

O altă întrebare interesantă despre schimbările de opinie este când aleg oamenii să se răzgândească. Răspunsul la această întrebare poate părea evident, deoarece oamenii se pot răzgândi numai după ce au făcut prima alegere.

Pentru a afla mai multe despre acest proces, cercetătorii au măsurat activitatea cerebrală a oamenilor înainte ca aceștia să facă alegerea inițială într-o sarcină de laborator care implica răspunsul la întrebări despre imagini în mișcare pe un ecran. Au reușit să prezică schimbările de opinie cu câteva secunde înainte ca acestea să aibă loc.

Aceste descoperiri sugerează că activitatea creierului care prezice schimbările de opinie ar putea fi utilizată pentru a îmbunătăți calitatea alegerilor inițiale, fără a fi nevoie de o schimbare de opinie ulterioară. Antrenamentul bazat pe această activitate cerebrală poate ajuta persoanele care exercită profesii sensibile, cum ar fi sănătatea sau apărarea, să facă alegeri mai bune.

De ce nu ne răzgândim mai des?

Cercetările privind metacogniția au furnizat dovezi solide că schimbările de opinie tind să îmbunătățească rezultatele alegerilor. Deci, de ce oamenii sunt atât de reticenți în a se răzgândi?

Există cel puțin două motive posibile. În primul rând, decizia de a te răzgândi este de obicei rezultatul unui efort cognitiv suplimentar pentru a analiza calitatea alegerilor inițiale. Nu toate deciziile necesită acest efort, iar majoritatea alegerilor cotidiene pot fi suficient de bune, fără a fi perfecte.

De exemplu, alegerea unei mărci greșite de băutură răcoritoare cu aromă de portocale probabil nu va avea un impact semnificativ asupra bunăstării noastre. De fapt, cercetările privind consumatorii arată că cumpărătorii tind să raporteze o satisfacție mai mare față de produs atunci când li se oferă mai puține opțiuni, un fenomen numit „paradoxul alegerii”. Acest lucru sugerează că a avea mai multe opțiuni și, prin urmare, mai multe oportunități de a ne răzgândi poate fi mai dificil din punct de vedere cognitiv.

În al doilea rând, schimbările frecvente de opinie pot indica trăsături de personalitate care nu sunt dezirabile din punct de vedere social. Relațiile interpersonale semnificative și împlinitoare se bazează pe capacitatea de a prevedea și de a se baza pe acțiunile altei persoane.

Schimbările de opinie eratice și frecvente ar putea avea un impact negativ asupra relațiilor, iar oamenii ar putea evita să facă acest lucru pentru a-și îmbunătăți integrarea socială.

Viitorul schimbării de opinie

Știința schimbării de opinie este un domeniu de cercetare interesant, care se dezvoltă într-un ritm rapid.

Evoluțiile viitoare în acest domeniu s-ar putea concentra pe identificarea unor markeri specifici ai activității creierului care indică schimbări de opinie corecte ulterioare. Dacă se găsesc markeri fiabili și valabili, aceștia ar putea fi folosiți pentru a ajuta oamenii să devină experți în momentul în care ar trebui să-și schimbe părerea pentru a obține rezultate profesionale și sociale mai bune.

Revenind la problema Monty Hall: dacă vreodată vi se oferă această alegere de către un prezentator de emisiuni de jocuri, ar trebui să vă schimbați părerea. În acest scenariu, din motive matematice, renunțarea la prima alegere vă va dubla șansele de câștig.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
lucrari centrala ungaria profimedia
5
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze...
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
Digi Sport
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump in birou gesticuleaza
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună...
alimente de bază
Un nou scandal în coaliție: Expiră plafonarea la alimentele de bază...
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
NATO nu este pregătită pentru dronele rusești. „Ce vom face, vom...
ionut mosteanu la o sedinta
Ministrul Apărării: Cred că Rusia nu va ataca un stat NATO. Când...
Ultimele știri
Statele Unite vor efectua un schimb de prizonieri cu guvernul taliban
Daniel David: „În discuțiile cu sindicatele, aproape toți mi-au refuzat premisa că suntem în criză”. Ce spune ministrul despre demisie
Răfuială mortală la Craiova, după o șicanare în trafic. Un bărbat a fost ucis în altercație
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pacientă examinată de neurolog
O pastilă pentru vindecarea creierului ar putea revoluționa neuroștiința. O descoperire crucială pentru pacienții cu leziuni cerebrale
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Cât de mult accelerează căldura extremă procesul de îmbătrânire. Efectele, comparate cu alcoolul și fumatul excesiv
Tânăr doctor
După 25 de ani și 25.000 de medici plecați, se face un studiu despre motivele pentru care medicii tineri aleg să profeseze în alte țări
Emma Maria Mazzenga aleargă alături de alte competitoare de peste 80 de ani
O alergătoare de 92 de ani are mușchii unei tinere de 20 de ani și continuă să doboare recorduri. Care este secretul succesului ei
Neanderthals with modern humans
De ce au dispărut neanderthalienii, iar omul modern a supraviețuit? Cercetătorii au făcut o descoperire neașteptată
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mașini second hand. Pericolul din spatele ofertelor „bune”
Playtech
Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport. Care sunt majorările
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?
Newsweek
1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Câți iau peste 5.000 lei? Diferențe colosale la bani
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Hugh Grant la 65 de ani. Are cinci copii și este căsătorit cu o suedeză cu aproape 20 de ani mai tânără decât...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea