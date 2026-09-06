Live TV

„Cea mai mare surpriză din viața mea”. Un proprietar care amenaja o terasă în curte a găsit cel mai mare tezaur viking din Danemarca

Data actualizării: Data publicării:
Homeowner discovers Denmark's biggest ever Viking silver hoard while digging new patio
Tezaurul cuprinde aproximativ 700 de obiecte din argint, vechi de circa 1.100 de ani. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un proprietar din Danemarca a descoperit întâmplător, în timp ce pregătea terenul din curtea casei pentru amenajarea unei terase, peste 18,5 kilograme de argint vechi de aproximativ 1.100 de ani. Tezaurul, format din circa 700 de obiecte, este cel mai mare din epoca vikingă găsit până acum în această țară, scrie Live Science.

Tezaurul cuprinde aproximativ 700 de obiecte din argint, printre care lingouri, bijuterii, 47 de monede întregi și fragmente de monede, precum și un mic ciocan al lui Thor. Un astfel de obiect era adesea interpretat drept simbol al protecției și indiciu că proprietarul său credea în panteonul zeilor nordici.

Aproximativ 320 dintre obiecte se aflau într-un vas de lut, iar celelalte erau împrăștiate în solul din apropiere. Comoara este de aproape trei ori mai mare decât precedentul cel mai mare tezaur de argint din epoca vikingă descoperit în Danemarca, potrivit unui comunicat.

Unul dintre lingourile de argint este gravat cu rune, sistem de scriere folosit în Scandinavia în epoca vikingă. Inscripția ar putea fi citită „hutu” și ar putea reprezenta numele unei persoane sau un semn prin care proprietarul își marca bunurile, potrivit sursei citate.

Persoana care a făcut descoperirea, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a găsit tezaurul vechi de aproximativ 1.100 de ani în primăvara acestui an, în timp ce amenaja o terasă în curtea unei locuințe din municipalitatea Rebild. La un moment dat, unealta folosită a lovit ceva care a produs un sunet neobișnuit.

„Ar fi trebuit să fie doar câteva ore de muncă grea în grădină, în care să îndepărtez iarba încăpățânată, pietrele și pietrișul pentru o nouă terasă pavată, dar s-a dovedit a fi cea mai mare surpriză din viața mea”, a povestit proprietarul.

Printre piesele descoperite se numără și doi penny anglo-saxoni din argint, bătuți în timpul domniei regelui Eduard cel Bătrân, care a condus între anii 899 și 924. Acest lucru sugerează că tezaurul datează din secolul al X-lea.

Comoara conține și monede islamice. Alături de cele anglo-saxone, acestea reprezintă dovezi ale legăturilor puternice pe care Danemarca le avea în epoca vikingă atât cu vaste regiuni ale Europei, cât și cu teritorii îndepărtate din est, a explicat Torben Sarauw, responsabil pentru patrimoniul cultural în cadrul Muzeelor din Iutlanda de Nord.

Există deja numeroase dovezi privind legăturile dintre lumea islamică și populațiile scandinave din epoca vikingă. Printre acestea se numără o descoperire recentă care a arătat că unele monede vikinge dintr-un tezaur găsit în Danemarca au fost realizate prin topirea unor monede islamice.

Noul tezaur oferă informații despre modul în care locuitorii Danemarcei din epoca vikingă își păstrau, organizau și ascundeau averile.

„Atunci când analizăm greutatea obiectelor de argint, tezaurul ne oferă informații despre practicile economice din epoca vikingă. Comoara nu este alcătuită numai din obiecte frumoase. Cele mai multe dintre ele fac parte dintr-un sistem structurat de stabilire a valorii în funcție de greutate”, a declarat Sarauw.

Toate lingourile de argint, precum și unele dintre brățări și fragmentele de argint pot fi împărțite în categorii precise de greutate. Acest lucru indică faptul că tezaurul reprezenta o importantă rezervă de avere, nu o colecție întâmplătoare de obiecte.

„Comoara arată foarte clar cum funcționa argintul atât ca formă de avere, cât și ca mijloc de plată în epoca vikingă. Este ca și cum am fi găsit un seif din epoca vikingă”, a adăugat Sarauw.

Nu se știe de ce a fost îngropat tezaurul. Este posibil ca acesta să fi fost ascuns în apropierea unei așezări vikinge, de-a lungul unui drum care nu mai există sau într-un loc izolat și secret, potrivit comunicatului.

Pentru a afla răspunsul ar fi necesare cercetări arheologice de amploare, însă acestea nu pot fi efectuate în zona construită în care a fost făcută descoperirea.

Tezaurul urmează să fie evaluat de Muzeul Național al Danemarcei.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica...
Ninsoare abundentă în București.
2
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
SX
4
Charlie Ottley transformă o clădire veche de 120 de ani din Șirnea, Brașov, într-un pub...
salvamontisti din Arges foto salvamont arges
5
Șase turiști străini aflați într-o stare avansată de epuizare, recuperați de...
Andrei Bordeianu a ”rupt tăcerea”, la 11 zile de la accidentul ”horror” din București
Digi Sport
Andrei Bordeianu a ”rupt tăcerea”, la 11 zile de la accidentul ”horror” din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen, vizită în Groenlanda, insula râvnită de Trump. UE pregătește un nou pachet de 200 de milioane de euro
Nyhavn, Copenhagen, Denmark, Europe
Rusia plănuiește acțiuni de sabotaj în Danemarca, susțin serviciile secrete daneze. Cum acționează rușii
nuuk groenlanda
Danemarca a trimis recruți în Groenlanda, din cauza tensiunilor geopolitice din regiunea arctică
fertilitate barbati varsta ceas
Un stat din UE întrerupe accesul la tratamente de fertilitate pentru bărbații de peste 55 de ani. Care sunt motivele
drapele ue in fata sediului comisiei europene
Șase state cer Comisiei Europene reducerea cu „sute de miliarde de euro” a bugetului UE pentru 2028-2034: „Noi finanțăm circa 40%”
Recomandările redacţiei
profimedia-1131092482
AfD câștigă detașat alegerile din Saxonia-Anhalt. Extrema dreaptă...
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
PNL nu va vota un Guvern din care face parte PSD. Replica...
Serghei Lavrov
„E începutul unui război real”. Lavrov acuză Germania că se îndreaptă...
Jared Kushner, Steve Witkoff and Volodymyr Zelenskyy
Witkoff și Kushner se declară încurajați de negocierile de la Kiev la...
Ultimele știri
„Este ceva cu totul contraintuitiv”: bateriile cuantice care răstoarnă regulile încărcării
Cât de bine poți estima vârsta până la care vei trăi. Ce a descoperit un studiu desfășurat timp de 28 de ani
România, locul 1 pe națiuni la Europenele Under 23 de canotaj. 9 medalii de aur și una de argint. Reacția Elisabetei Lipă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A crezut că fiul ei o minte și și-a ras părul pe ascuns. Adevărul descoperit câteva zile mai târziu le-a...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Video. Așa arată gazonul de pe Arena Națională înainte de FCSB – Petrolul. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Mihai Stoica îl înţeapă pe antrenorul dorit de Gigi Becali în locul lui Marius Baciu: “A spus clar că este...
Adevărul
Satul ascuns din Grecia în care oamenii „uită să moară”. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi...
Playtech
Când începe plata indemnizației de handicap. Diagnosticul nu dă automat dreptul la bani
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transfer fără precedent la FCSB! Gigi Becali: ”M-a costat 4.000.000€”
Pro FM
Câte intervenții estetice și-a făcut Michael Jackson. Ce spunea regele pop înainte de moarte și ce a arătat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Satul ascuns din Grecia în care oamenii „uită să moară”. Mulți localnici ajung la 100 de ani și chiar îi...
Newsweek
Ce șanse sunt ca pensiile să fie indexate la 1 ianuarie 2027? Ce spun guvernul, sindicatele, BNR, experții?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
O femeie în comă s-a trezit după ce un câine i-a atins mâna. Medicii susțin că e un miracol: „N-am mai văzut...
Film Now
El are șase căsnicii la activ, ea, două, iar acum sunt super îndrăgostiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”