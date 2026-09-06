„Cea mai mare surpriză din viața mea”. Un proprietar care amenaja o terasă în curte a găsit cel mai mare tezaur viking din Danemarca

Un proprietar din Danemarca a descoperit întâmplător, în timp ce pregătea terenul din curtea casei pentru amenajarea unei terase, peste 18,5 kilograme de argint vechi de aproximativ 1.100 de ani. Tezaurul, format din circa 700 de obiecte, este cel mai mare din epoca vikingă găsit până acum în această țară, scrie Live Science.

Tezaurul cuprinde aproximativ 700 de obiecte din argint, printre care lingouri, bijuterii, 47 de monede întregi și fragmente de monede, precum și un mic ciocan al lui Thor. Un astfel de obiect era adesea interpretat drept simbol al protecției și indiciu că proprietarul său credea în panteonul zeilor nordici.

Aproximativ 320 dintre obiecte se aflau într-un vas de lut, iar celelalte erau împrăștiate în solul din apropiere. Comoara este de aproape trei ori mai mare decât precedentul cel mai mare tezaur de argint din epoca vikingă descoperit în Danemarca, potrivit unui comunicat.

Unul dintre lingourile de argint este gravat cu rune, sistem de scriere folosit în Scandinavia în epoca vikingă. Inscripția ar putea fi citită „hutu” și ar putea reprezenta numele unei persoane sau un semn prin care proprietarul își marca bunurile, potrivit sursei citate.

Persoana care a făcut descoperirea, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a găsit tezaurul vechi de aproximativ 1.100 de ani în primăvara acestui an, în timp ce amenaja o terasă în curtea unei locuințe din municipalitatea Rebild. La un moment dat, unealta folosită a lovit ceva care a produs un sunet neobișnuit.

„Ar fi trebuit să fie doar câteva ore de muncă grea în grădină, în care să îndepărtez iarba încăpățânată, pietrele și pietrișul pentru o nouă terasă pavată, dar s-a dovedit a fi cea mai mare surpriză din viața mea”, a povestit proprietarul.

Printre piesele descoperite se numără și doi penny anglo-saxoni din argint, bătuți în timpul domniei regelui Eduard cel Bătrân, care a condus între anii 899 și 924. Acest lucru sugerează că tezaurul datează din secolul al X-lea.

Comoara conține și monede islamice. Alături de cele anglo-saxone, acestea reprezintă dovezi ale legăturilor puternice pe care Danemarca le avea în epoca vikingă atât cu vaste regiuni ale Europei, cât și cu teritorii îndepărtate din est, a explicat Torben Sarauw, responsabil pentru patrimoniul cultural în cadrul Muzeelor din Iutlanda de Nord.

Există deja numeroase dovezi privind legăturile dintre lumea islamică și populațiile scandinave din epoca vikingă. Printre acestea se numără o descoperire recentă care a arătat că unele monede vikinge dintr-un tezaur găsit în Danemarca au fost realizate prin topirea unor monede islamice.

Noul tezaur oferă informații despre modul în care locuitorii Danemarcei din epoca vikingă își păstrau, organizau și ascundeau averile.

„Atunci când analizăm greutatea obiectelor de argint, tezaurul ne oferă informații despre practicile economice din epoca vikingă. Comoara nu este alcătuită numai din obiecte frumoase. Cele mai multe dintre ele fac parte dintr-un sistem structurat de stabilire a valorii în funcție de greutate”, a declarat Sarauw.

Toate lingourile de argint, precum și unele dintre brățări și fragmentele de argint pot fi împărțite în categorii precise de greutate. Acest lucru indică faptul că tezaurul reprezenta o importantă rezervă de avere, nu o colecție întâmplătoare de obiecte.

„Comoara arată foarte clar cum funcționa argintul atât ca formă de avere, cât și ca mijloc de plată în epoca vikingă. Este ca și cum am fi găsit un seif din epoca vikingă”, a adăugat Sarauw.

Nu se știe de ce a fost îngropat tezaurul. Este posibil ca acesta să fi fost ascuns în apropierea unei așezări vikinge, de-a lungul unui drum care nu mai există sau într-un loc izolat și secret, potrivit comunicatului.

Pentru a afla răspunsul ar fi necesare cercetări arheologice de amploare, însă acestea nu pot fi efectuate în zona construită în care a fost făcută descoperirea.

Tezaurul urmează să fie evaluat de Muzeul Național al Danemarcei.

Editor : Ș.A.