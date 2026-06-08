Cea mai veche intervenție chirurgicală din Asia Centrală datează de 4.000 de ani

Craniul vechi de aproximativ 4.000 de ani al unui copil din Epoca Bronzului, descoperit pe teritoriul actual al Uzbekistanului, prezintă urme ale unei intervenții craniene cunoscute sub numele de trepanație, scrie Live Science. Aceasta este cea mai veche dovadă documentată a unei operații chirurgicale în Asia Centrală și una dintre cele mai vechi din întreaga Asie, potrivit cercetătorilor.

Scheletul copilului, care a murit în jurul vârstei de 5 ani, a fost scos la lumină în luna aprilie. Acesta era îngropat într-un mormânt comun alături de un alt copil, care ar fi murit la aproximativ 3 ani, au transmis cercetătorii, într-un comunicat.

Potrivit specialiștilot, craniul copilului de 5 ani prezintă „semne clare de trepanație craniană”, realizată cu instrumente din piatră sau os. Trepanația era o practică relativ răspândită în Antichitate și era folosită, posibil, pentru tratarea unor afecțiuni precum epilepsia, migrenele sau tulburările de comportament. Cercetătorii subliniază însă că, în acea perioadă, granița dintre medicină și ritual era mult mai puțin clară decât în prezent.

Descoperirea a fost făcută de o echipă de cercetători din Italia și Uzbekistan în regiunea Bactria de Nord, în apropierea graniței cu Afganistan.

Un centru urban al civilizației Oxus

Săpăturile au fost concentrate asupra sitului preistoric Djarkutan, iar mormântul a fost datat la sfârșitul mileniului al III-lea î.Hr. La acea vreme, Djarkutan era un important centru urban al civilizației Oxus, o cultură din Epoca Bronzului Timpuriu care a dominat Asia Centrală între aproximativ 2500 și 1500 î.Hr.

Cunoscută și sub denumirea de Complexul Arheologic Bactria-Margiana (BMAC), civilizația Oxus s-a dezvoltat în jurul râurilor și oazelor din regiune și este renumită pentru agricultura avansată și cultura sa materială bogată. Dispariția acestei civilizații este asociată cu schimbări climatice care au dus la secarea unor cursuri importante de apă.

Cea mai veche dovadă a unei operații în Asia Centrală, descoperită în Uzbekistan. Foto: Italian Archaeological Mission in Uzbekistan / Live Science

O intervenție chirurgicală care ridică întrebări

Deși dovezile privind trepanațiile antice nu sunt rare în anumite regiuni ale lumii, faptul că o astfel de operație a fost realizată asupra unui copil atât de mic îi intrigă pe cercetători.

„Djarkutan continuă să ne surprindă. O trepanație craniană la un copil, acum patru mii de ani, în Asia Centrală: până ieri era de neimaginat. Astăzi este parte din datele noastre”, a declarat arheologul Enrico Ascalone, de la Universitatea din Salento, coordonatorul săpăturilor.

Descoperirea ridică însă și numeroase semne de întrebare. Cercetătorii încearcă acum să afle cine erau specialiștii capabili să efectueze o asemenea intervenție, ce cunoștințe anatomice și chirurgicale presupunea operația și de ce pacientul era un copil de numai 5 ani. Echipa speră să găsească răspunsuri în cadrul investigațiilor viitoare.

Editor : Ana Petrescu