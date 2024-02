Cea mai veche megastructură construită de om în Europa a fost descoperită pe fundul Mării Baltice

Un zid din epoca de piatră descoperit pe fundul Mării Baltice, în Germania, ar putea fi cea mai veche megastructură cunoscută construită de oameni în Europa, spun cercetătorii citați de The Guardian.

Zidul, care se întinde pe aproape un kilometru pe fundul mării în Golful Mecklenburg, a fost observat întâmplător, când oamenii de știință au operat un sistem sonar cu fascicule multiple de pe o navă de cercetare la aproximativ 10 kilometri în larg.

O inspecție mai atentă a structurii, denumită „Blinkerwall”, a relevat aproximativ 1.400 de pietre mai mici care par să fi fost poziționate pentru a conecta aproape 300 de bolovani mai mari, dintre care mulți erau prea grei ca să fie mutați de grupuri de oameni.

Zidul, considerat o „descoperire extraordinară”, este acoperit de 21 de metri de apă, dar cercetătorii cred că a fost construit de vânători-culegători pe pământ, lângă un lac sau o mlaștină, în urmă cu mai bine de 10.000 de ani.

Deși scopul zidului este greu de demonstrat, oamenii de știință bănuiesc că a servit drept „barieră” pentru vânătorii care urmăreau turmele de reni.

„Când urmărești animalele, ele merg de-a lungul acestor structuri, nu încearcă să sară peste ele”, a spus Jacob Geersen de la Institutul Leibniz pentru Cercetarea Mării Baltice din Warnemünde.

„Ideea era să creeze un blocaj artificial cu un al doilea perete sau cu malul lacului”, a adăugat el.

Un al doilea zid ar putea fi îngropat în sedimentele de pe fundul mării, scriu cercetătorii în Proceedings of the National Academy of Sciences.

O altă ipoteză este că zidul forța animalele să intre în lacul din apropiere, încetinindu-le și făcându-le ușor de vânat de oamenii care stăteu la pândă în canoe, înarmați cu sulițe sau cu arcuri și săgeți.

Pe baza dimensiunii și formei zidului de 971 de metri lungime, Geersen și colegii săi consideră că este puțin probabil ca acesta să se fi format prin procese naturale, cum ar fi un tsunami uriaș care să fi mutat pietrele din locul lor sau un ghețar în mișcare care să fi tras pietrele în urma lui.

Zidul, care este în mare parte mai mic de 1 metru înălțime, își schimbă direcția atunci când întâlnește bolovanii mai mari, sugerând că grămezile de pietre mai mici au fost poziționate intenționat pentru a le lega pe cele mari. În total, se crede că pietrele zidului cântăresc mai mult de 142 de tone.

Dacă zidul este o străveche cale de vânătoare, probabil că a fost construit cu peste 10.000 de ani în urmă și scufundat după creșterea nivelului mării, cu aproximativ 8.500 de ani în urmă.

„Acest lucru plasează Blinkerwall în gama celor mai vechi exemple cunoscute de arhitectură de vânătoare din lume și, potențial, este cea mai veche megastructură creată de om din Europa”, au spus cercetătorii.

Geersen este acum dornic să viziteze situl pentru a reconstrui peisajul antic și a căuta oase de animale și artefacte umane, cum ar fi proiectilele folosite la vânătoare, care pot fi îngropate în sedimentele din jurul zidului.

