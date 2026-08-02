Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane de ani

Extincții în masă. Erupții vulcanice gigantice. Oceane rămase brusc fără oxigen. La prima vedere, cele mai mari dezastre geologice ale Pământului par să aibă puține lucruri în comun în afară de amploarea lor. Dar, timp de decenii, oamenii de știință s-au întrebat dacă aceste evenimente aparent fără legătură ar putea urma de fapt un ciclu ascuns care se întinde pe sute de milioane de ani, relatează Science Alert.

Ideea datează din studiile publicate în anii 1980, când cercetătorii au propus pentru prima dată teoria că extincțiile în masă și alte evenimente geologice majore s-ar putea repeta la intervale regulate. Studiile anterioare au identificat modele periodice similare, dar ideea a rămas controversată.

Acum, o analiză publicată în Evolving Earth revizuiește aceste dovezi folosind scale de timp geologice actualizate și metode statistice.

Analiza concluzionează că dovezile pentru un ciclu geologic de aproximativ 27,5 milioane de ani au continuat să se consolideze, sugerând că multe dintre cele mai mari schimbări de pe Pământ pot fi legate de procese pe termen lung, mai degrabă decât să reprezinte catastrofe izolate.

Bazându-se pe seturi de date geologice publicate anterior, geologul Michael Rampino de la Universitatea din New York a reexaminat 89 de evenimente geologice majore care se întind pe ultimii 260 de milioane de ani, utilizând vârste geologice actualizate și analize statistice.

Setul de date include extincții marine în masă, evenimente oceanice provocate de lipsa de oxigen, erupții de bazalt din inundații continentale, fluctuații ale nivelului mării, extincții de tetrapode terestre, modificări ale ratelor de extindere a fundului mării și pulsuri de evenimente vulcanice în plăcile terestre.

Împreună, aceste înregistrări dezvăluie o periodicitate dominantă de aproximativ 27,5 milioane de ani, alături de un ciclu mai slab de aproximativ 8,9 milioane de ani.

Noua analiză nu propune teoria că o catastrofă geologică provoacă direct o alta, ci sugerează că mai multe sisteme terestre pot răspunde periodic acelorași procese care operează de-a lungul a zeci de milioane de ani.

Nu se știe totuși care sunt exact aceste procese.

Analiza explorează, de asemenea, posibilii factori care determină acest ritm pe termen lung. O posibilitate se află în adâncul Pământului.

Mantaua planetei circulă constant prin convecție, deși într-un ritm extrem de lent. Schimbările periodice ale convecției mantalei sau inițierea formării penelor de manta ar putea influența vulcanismul, tectonica plăcilor, formarea munților și alte procese geologice la scară largă.

Deoarece aceste sisteme sunt strâns interconectate, perturbările care își au originea în adâncul Pământului ar putea în cele din urmă să se extindă la suprafața planetei, oceane, climă și biosferă.

O altă ipoteză se concentrează pe interacțiunile dintre suprafața și interiorul Pământului.

Variațiile orbitale pe termen lung influențează clima și nivelul mării, redistribuind periodic cantități enorme de apă, gheață și sedimente pe planetă. Rampino discută posibilitatea ca aceste încărcări de suprafață în schimbare să modifice subtil tensiunile din scoarța terestră și mantaua superioară, influențând potențial activitatea tectonică și vulcanică pe perioade de timp geologice.

Rampino ia în considerare, de asemenea, posibile influențe dincolo de Pământ, o idee pe care o analizează încă din anii 1980.

În timp ce Sistemul Solar orbitează centrul Căii Lactee, acesta oscilează deasupra și dedesubtul planului median al galaxiei, momentul acestor treceri aliniindu-se cu cel al evenimentelor majore de pe Pământ. Aceste treceri, au sugerat alți cercetători, ar putea, de asemenea, perturba gravitațional cometele din îndepărtatul Nor Oort, crescând probabilitatea unor impacturi mari cu asteroizi.

Dacă modelul este confirmat de cercetări viitoare, cele mai mari tulburări geologice ale Pământului ar putea să nu reprezinte pur și simplu catastrofe izolate disparate în timpuri îndepărtate.

În schimb, ele ar putea reflecta expresii recurente ale unor procese pe termen lung care au modelat planeta noastră timp de sute de milioane de ani.

„Deși aceste idei sunt încă în mare parte în afara curentului principal al gândirii geologice actuale, ele ar putea fi primii pași într-o importantă descoperire conceptuală în științele Pământului, care recunoaște corelația globală a evenimentelor geologice majore, natura în general periodică a înregistrării geologice de milioane de ani și conexiunile astronomice care ar putea plasa mai ferm planeta noastră în adevăratul său cadru cosmic”, spune Rampino.

Editor : M.B.