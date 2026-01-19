Cele mai vechi fosile de crab, descoperite într-un deșert, oferă noi indicii despre viața pe Terra acum jumătate de miliard de ani

Comisia Regală Saudită pentru Al-Ula a anunţat, joi, descoperirea unor fosile de crab-potcoavă ce datează din urmă cu aproximativ 465 de milioane de ani, transmite Xinhua.

Descoperirea a fost inclusă într-un studiu peer-reviewed publicat în Gondwana Research, o importantă revistă internaţională specializată în ştiinţe geologice, a raportat Saudi Press Agency.

Fosilele, descoperite în Rezervaţia Naturală AlGharameel din site-ul arheologic Al-Ula, localizat în nord-vestul Arabiei Saudite, datează din perioada Ordovician, aparţinând unor vieţuitoare care au trăit cu aproximativ 485 milioane - 444 milioane de ani în urmă, ceea ce le face cele mai vechi fosile de crab-potcoavă din lume, potrivit noului studiu.

Fosile se remarcă prin mărimea lor excepţională în comparaţie cu alte specimene din aceeaşi perioadă geologică a Pământului. Toate fosilele au fost descoperite cu faţa în jos, un mod de conservare ce nu a fost documentat până acum, alături de urme fosile care indică încercări ale acelor organisme de a reveni în poziţia lor iniţială.

Descoperirea oferă o dovadă rară despre tiparele comportamentale străvechi şi permite interpretarea acestora prin prisma cunoştinţelor biologice contemporane.

Analiza stratigrafică geologică a indicat furtuni sezoniere intense şi recurente în timpul acelei perioade din trecutul Terrei, ceea ce sugerează că aceste organisme s-au grupat în medii costiere de mică adâncime afectate de astfel de evenimente meteorologice, fapt care a contribuit la conservarea lor în depozite sedimentare.

Editor : Ana Petrescu