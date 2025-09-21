Live TV

Cercetătorii au descoperit cele mai vechi mumii din lume. Au fost conservate cu mii de ani înainte de cele ale faraonilor din Egipt

Data actualizării: Data publicării:
rămășițele unui om mumificat în Asia de Sud-Est acum 12.000 de ani
Procesul de mumificare prin afumare este în continuare întâlnit la unele populații de băștinași din Australia și Papua Noua Guinee. Captură foto: X

Oamenii de știință au descoperit mai multe mumii în Asia de Sud-Est care s-ar putea să fi fost pregătite cu 7.000 de ani înainte de cele mai vechi mumii egiptene descoperite vreodată. Cercetătorii au studiat 54 de morminte din era paleolitică și au găsit rămășițe umane care au fost conservate prin afumare înainte să fie îngropate, într-un proces de mumificare.

Cele 11 situri arheologice examinate se află în sudul Chinei și în Vietnam, Filipine, Laos, Tailanda, Malaysia și Indonezia, potrivit CBS News.

Procesul mumificării poate avea loc și în mod natural în locuri precum Deșertul Atacama din Chile sau mlaștinile din Irlanda, unde condițiile de mediu pot împiedica descompunerea.

Oameni din diverse culturi din întreaga lume au apelat la diverse procese de mumificare artificială pentru a-și venera strămoșii sau ca să le trimită sufletul în lumea de apoi.

Cu toate că cele mai cunoscute mumii sunt cele descoperite în Egipt, înainte de publicarea noului studiu în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, cele mai vechi mumii erau cele aparținând culturii Chinchorro care a existat acum 7.000 ani într-o regiune ce astăzi face parte din Peru și Chile.

rămășițe-mumii-asia
Chiar și în zilele noastre există comunități indigene din Australia și Papua Noua Guinee care conservă trupurile celor morți prin afumare și mumificare. Foto: Proceedings of the National Academy of Sciences

Mumiile din Asia de Sud-Est au chiar și 12.000 de ani vechime și aparțin unei populații de vânători-culegători din paleolitic. Trupurile au fost îngropate în poziții ghemuite și prezintă tăieturi și arsuri.

Obiceiul „le-a permis oamenilor să păstreze legături fizice și spirituale cu strămoșii lor”, a scris Hirofumi Masumura, unul dintre autorii studiului.

Rezultatele studiului au fost „o mare surpriză”, a spus și Hsiao-chun Hung, cercetător principal al Universității Naționale Australiene. „Oasele sunt atât de vechi și este remarcabil să descoperi că această tradiție veche leagă obiceiurile popoarelor antice cu cele care se regăsesc și astăzi în unele comunități.”

Unele popoare credeau că, prin mumificare, spiritul persoanei decedate putea să se miște liber în timpul zilei și să se întoarcă în corp noaptea.

„Cred că acest lucru reflectă ceva profund uman – dorința eternă ca cei dragi să nu ne părăsească niciodată și să rămână alături de noi pentru totdeauna”, a spus Hung.

Obiceiul s-ar putea să fi fost destul de des întâlnit în rândul civilizațiilor antice din Asia. Chiar și în zilele noastre există comunități indigene din Australia și Papua Noua Guinee care conservă trupurile celor morți prin afumare și mumificare.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
2
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
peru cocaina
3
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Scenă din filmul Norma.
4
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
rachetă Patriot
5
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război...
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Digi Sport
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Miruță.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Britain Has Successfully Test Fired The Dragonfire Laser
NATO și Israel testează noi arme laser. Cum arată sistemul Apollo și...
Președintele Trump, în drum spre Glendale, unde vor avea loc funeraliile lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Trump promite să apere Polonia și statele baltice în cazul unei...
augustin zegrean
Augustin Zegrean prezice că reforma pensiilor magistraților va pica...
Ultimele știri
Doi miniștri israelieni amenință Occidentul: „Dacă recunoașteți statul palestinian, anexăm imediat Cisiordania”. Reacția lui Netanyahu
Soarele devine tot mai activ, iar cercetătorii NASA nu știu de ce
Avertisment dur al unui politician german, după provocările Rusiei: „În curând vor bombarda ținte, apoi vin soldații ruși”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tribunal china profimedia
Jurnalista chineză care a relatat despre primele faze ale COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare
Intervision international music competition in Moscow
Cine a câștigat Intervision, rivalul rusesc al competiției muzicale Eurovision
Immigration and passport control at the airport. woman border control officer puts a stamp in the US passport of american citizen. Concept
Motivul pentru care mulți americanii bogați nu mai merg în Europa pentru a doua cetățenie. Țările pe care le preferă acum
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te
Președintele Taiwanului exclude o capitulare în cazul unei invazii chineze: Ne vom apăra libertatea
harta china si taiwan
Parlamentarii Coaliției cer președintelui și premierului deschiderea relațiilor cu Taiwanul: „Există o obsesie să nu supărăm China”
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Dezvăluirea care schimbă tot ce știai despre Gabi Tamaș. A recunoscut tot după ce s-a întors de la Asia...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e...
Adevărul
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot...
Playtech
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Ce au scris turcii, după ce Ianis Hagi a fost cel mai bun în Istanbul Bașakșehir - Alanyaspor
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar...
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme