Cercetătorii au descoperit cele mai vechi mumii din lume. Au fost conservate cu mii de ani înainte de cele ale faraonilor din Egipt

Oamenii de știință au descoperit mai multe mumii în Asia de Sud-Est care s-ar putea să fi fost pregătite cu 7.000 de ani înainte de cele mai vechi mumii egiptene descoperite vreodată. Cercetătorii au studiat 54 de morminte din era paleolitică și au găsit rămășițe umane care au fost conservate prin afumare înainte să fie îngropate, într-un proces de mumificare.

Cele 11 situri arheologice examinate se află în sudul Chinei și în Vietnam, Filipine, Laos, Tailanda, Malaysia și Indonezia, potrivit CBS News.

Procesul mumificării poate avea loc și în mod natural în locuri precum Deșertul Atacama din Chile sau mlaștinile din Irlanda, unde condițiile de mediu pot împiedica descompunerea.

Oameni din diverse culturi din întreaga lume au apelat la diverse procese de mumificare artificială pentru a-și venera strămoșii sau ca să le trimită sufletul în lumea de apoi.

Cu toate că cele mai cunoscute mumii sunt cele descoperite în Egipt, înainte de publicarea noului studiu în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, cele mai vechi mumii erau cele aparținând culturii Chinchorro care a existat acum 7.000 ani într-o regiune ce astăzi face parte din Peru și Chile.

Chiar și în zilele noastre există comunități indigene din Australia și Papua Noua Guinee care conservă trupurile celor morți prin afumare și mumificare. Foto: Proceedings of the National Academy of Sciences

Mumiile din Asia de Sud-Est au chiar și 12.000 de ani vechime și aparțin unei populații de vânători-culegători din paleolitic. Trupurile au fost îngropate în poziții ghemuite și prezintă tăieturi și arsuri.

Obiceiul „le-a permis oamenilor să păstreze legături fizice și spirituale cu strămoșii lor”, a scris Hirofumi Masumura, unul dintre autorii studiului.

Rezultatele studiului au fost „o mare surpriză”, a spus și Hsiao-chun Hung, cercetător principal al Universității Naționale Australiene. „Oasele sunt atât de vechi și este remarcabil să descoperi că această tradiție veche leagă obiceiurile popoarelor antice cu cele care se regăsesc și astăzi în unele comunități.”

Unele popoare credeau că, prin mumificare, spiritul persoanei decedate putea să se miște liber în timpul zilei și să se întoarcă în corp noaptea.

„Cred că acest lucru reflectă ceva profund uman – dorința eternă ca cei dragi să nu ne părăsească niciodată și să rămână alături de noi pentru totdeauna”, a spus Hung.

Obiceiul s-ar putea să fi fost destul de des întâlnit în rândul civilizațiilor antice din Asia. Chiar și în zilele noastre există comunități indigene din Australia și Papua Noua Guinee care conservă trupurile celor morți prin afumare și mumificare.

Editor : Raul Nețoiu