Cercetătorii au descoperit o nouă specie de hominizi care ar putea schimba povestea evoluției omului

Data publicării:
ilustrație craniu australopitec / regiunea Afar din Etiopia
Fosilele descoperite în regiunea Afar din Etiopia aparțin unei specii necunoscute de australopiteci - strămoșii oamenilor primitivi. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Regiunea unde au fost găsite fosilele este una dintre cele mai fierbinți și joase zone de uscat de pe Pământ

Cercetătorii au descoperit fosile vechi de 2,65 milioane de ani într-o regiune aridă din Etiopia ce provin de la o specie de hominid până acum necunoscută care a trăit în aceeași perioadă și regiune ca cele mai vechi specii de oameni primitivi.

Cercetătorii au descoperit 10 dinți în zona proiectului de cercetare Ledi-Geraru din nord-estul regiunii Afar din Etiopia care ar aparține unei noi specii de australopitec. Dinții provin de la două specimene diferite, potrivit Reuters.

Până acum, se cunoșteau șase specii din genul Australopitecus, un important strămoș al omului primitiv care prezenta o combinație de trăsături umane și simiene. Detaliile observate la fosilele recent descoperite indică faptul că acestea aparțin unei noi specii, potrivit cercetătorilor.

Specia noastră, Homo sapiens, este cel mai recent membru al genului Homo și a apărut acum aproximativ 300.000 de ani în Africa, răspândindu-se mai apoi în toată lumea.

dinți-fosile-australopitec-etiopia
Cei 10 dinți descoperiți de cercetători provin de la doi membri ai unei specii necunoscute de australopitec. Captură foto: X

Noua specie de australopitec a trăit în aceeași regiune ca și primele specii de om primitiv, ceea ce indică faptul că cele două grupuri se aflau, probabil, în competiție pentru aceleași resurse.

Regiunea unde au fost găsite fosilele este una dintre cele mai fierbinți și joase zone de uscat de pe Pământ

Povestea evoluției umane nu este despre o singură linie evolutivă care se schimbă lent cu timpul”, a spus paleoantropologul Brian Villmoare de la Universitatea din Nevada și autorul principal al studiului publicat în revista Nature.

„În schimb, modelul evoluției umane este similar cu cel al altor organisme care s-au separat în repetate rânduri în mai multe specii, multe dintre ele trăind în aceeași perioadă.”

Regiunea Afar este acum una dintre cele mai fierbinți și joase zone de uscat de pe Pământ. Dar, în vremurile în care au trăit aceste specii de hominizi, regiunea era plină de râuri, vegetație și o gamă largă de animale, precum girafe, cai, porci, elefanți, hipopotami, antilope, dar și prădători ca tigri cu dinți-sabie și hiene.

deșert-afar-etiopia
În perioada în care au trăit acești hominizi, regiunea Afar era plină de râuri, vegetație și animale precum girafe, elefanți, dar și prădători ca tigri cu dinți sabie și hiene. Foto: Profimedia Images

Despre speciile din genul Homo se crede că au evoluat dintr-o specie de australopitec, însă nu se cunoaște sigur despre care dintre ele este vorba. Până la urmă, australopitecii au dispărut.

Din genul Australopitecus făcea parte și Lucy, faimoasa membră a speciei Australopitecus afarensis care a trăit acum 3,18 milioane de ani și ale cărei rămășițe au fost descoperite în 1974 în regiunea Afar.

Dinții nou-descoperiți prezintă caracteristici care arată că specimenele cărora le aparțineau nu făceau parte din aceeași specie ca și Lucy, potrivit cercetătorilor.

Multe specii de hominizi au apărut și apoi au dispărut, ceea ce înseamnă că noua specie descoperită nu era neapărat o „verigă lipsă” în evoluția omului. „Fiecare descoperire reprezintă o piesă din puzzle-ul care pune evoluția umană într-un copac cu multe crenguțe, mai degrabă decât într-un grafic liniar”, a explicat Kaye Reed, paleoecolog de la Universitatea de Stat din Arizona.

Editor : Raul Nețoiu

Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Ultimele știri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
