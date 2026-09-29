Cercetătorii au detectat în premieră semnale radio care vin de la o planetă din afara sistemului nostru solar

Nu există încă niciun fel de dovadă privind existența unor forme de viață în afara Pământului, însă oamenii de știință caută în mod constant semne că nu suntem singuri în Univers. O echipă de la Centrul de Astrofizică Harvard & Smithsonian și Universitatea din Oregon a anunțat o premieră importantă: un semnal radio care vine direct de la o planetă din afara sistemului nostru solar, relatează Science Alert.

Anterior, detectările de semnale radio din sistemele care găzduiesc planete nu puteau fi localizate în mod clar ca aparținând planetelor, ci mai degrabă stelelor în jurul cărora se învârt acestea.

Cu toate acestea, nu este vorba despre extratereștri care încearcă să ia legătura cu noi.

Este vorba despre un semnal care provine de la aurorele exoplanetei, create de particulele încărcate care interacționează cu condițiile atmosferice și cu câmpul magnetic pentru a elibera energie. Pământul are, de asemenea, aurore, care se manifestă sub forma aurorelor boreale și australe.

„Deși undele radio aurorale sunt observate la planete din sisteme solare și la unele stele pitice ultra-reci, nicio detectare radio anterioară nu a fost localizată în mod clar la o planetă extrasolară, ci mai degrabă la steaua sa gazdă”, scriu cercetătorii în lucrarea lor.

„Detectăm izbucniri rapide, recurente și puternic polarizate circular, precum și o emisie persistentă, la frecvențe cuprinse între 0,85 și 3,5 GHz”, adaugă ei.

Acestea sunt frecvențele pe care cercetătorii le-au acoperit folosind rețeaua de radiotelescoape MeerKAT din Africa de Sud, în patru ocazii separate în 2025 și 2026.

„Prima măsurătoare directă”

Centrul atenției rețelei de telescoape a fost steaua Beta Pictoris, aflată la o distanță de aproximativ 63,4 ani-lumină, care are trei planete cunoscute în jurul ei: Beta Pictoris b, Beta Pictoris c și Beta Pictoris d.

Ceea ce au evidențiat observațiile au fost unde radio scurte, care se repetau, undele radio fiind puternic polarizate circular. Aceasta este o amprentă clasică a semnalelor emise de aurore.

Folosind nuclee de galaxii extrem de strălucitoare numite quasari ca puncte de referință pe harta cerească, cercetătorii au putut stabili cu un grad ridicat de certitudine că planeta b, și nu steaua Beta Pictoris, emite aceste unde.

Beta Pictoris este o stea de „tip timpuriu” (early-type), ceea ce înseamnă că este mai fierbinte, mai mare și diferită din punct de vedere structural față de stele precum Soarele nostru.

„Niciun mecanism fizic cunoscut care să provoace emisii radio la stelele de acest tip nu poate explica emisia observată”, scriu cercetătorii.

Cercetătorii continuă prin a demonstra cât de util este să izolezi un astfel de semnal radio. Caracteristicile sale indică o Instabilitate Maser Cyclotron Electron (ECMI), care este același proces ce produce aurore pe Pământ și pe Jupiter.

Mai mult decât atât, ECMI oferă indicii și despre câmpul magnetic al unei planete.

Se pare că Beta Pictoris b are un câmp magnetic deosebit de puternic, ceea ce se potrivește cu modelele anterioare ale planetei și ale dinamului său (procesele interne care generează câmpul magnetic).

„Aceasta constituie prima măsurătoare directă a intensității câmpului magnetic pentru o exoplanetă și este în concordanță cu predicțiile de scalare a dinamului pentru o planetă gigantică tânără și masivă”, scriu cercetătorii.

Beta Pictoris b, descoperită în 2008

Ei calculează că planeta b are un câmp magnetic foarte puternic, de mii de ori mai puternic decât cel al Pământului, emisia sa radio aurorală fiind posibil alimentată de rotația sa rapidă (planeta are nevoie de doar 8–9 ore pentru o rotație completă).

Beta Pictoris b a fost descoperită inițial în 2008 și este uriașă - având o masă de aproximativ 10 ori mai mare decât cea a lui Jupiter.

Acum are și distincția de a fi prima exoplanetă de la care oamenii au detectat un semnal radio clar.

Cercetătorii își îndreaptă atenția și către alte planete. Mai exact, șapte alte exoplanete gigante cunoscute din cinci sisteme stelare apropiate, care ar putea fi analizate în curând în același mod în care a fost analizată Beta Pictoris b.

„O îmbunătățire de 5 ori până la 7 ori a sensibilității instrumentelor, așteptată de la observatoarele radio de generație următoare, va ajuta la detectarea semnalelor radio”, scriu cercetătorii.

Cercetarea urmează să fie evaluată de alți cercetători și publicată într-o revistă de specialitate.

Editor : M.B.