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Cercetătorii chinezi au confirmat în premieră existenţa unei noi forme de materie. Ce este „glueball”

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ilustratie efecte radiatie ionizanta asupra atomilor
Foto: Profimedia Images
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Cercetătorii chinezi au confirmat în premieră existenţa particulei „glueball", o formă cu totul nouă de materie, conform Institutului pentru Fizica Energiilor Înalte (IHEP) din cadrul Academiei Chineze de Ştiinţe (CAS). Această descoperire vine după 15 ani de cercetări experimentale, informează agenţia de presă Xinhua, potrivit Agerpres.

În natură, nucleele atomice sunt compuse din protoni şi neutroni, care la rândul lor sunt alcătuite din quarkuri. Gluonii mediază forţa puternică de interacţiune dintre quarkuri.

Modelul standard al fizicii particulelor susţine că gluonii se pot atrage reciproc şi se pot lega între ei pentru a forma un tip cu totul nou de particulă, denumit „glueball”. Cu toate acestea, o astfel de particulă nu fusese descoperită în niciun experiment anterior.

Bazându-se pe experimentul BESIII realizat la acceleratorul de particule Beijing Electron Positron Collider, echipa de cercetare a descoperit o nouă particulă, X(2370), în 2011.

În 2024, echipa a măsurat proprietăţile stării cuantice ale particulei X(2370) şi a constatat că acestea sunt în concordanţă cu caracteristicile unei „glueball”, oferind dovezi esenţiale pentru confirmarea existenţei acestei particule.

În cel mai recent studiu, echipa de cercetare a descoperit mai multe moduri noi de dezintegrare a particulei X(2370) şi a determinat cu succes proprietatea sa de „singlet-aromă”, cea mai importantă caracteristică ce distinge o „glueball” de alte particule obişnuite, confirmând astfel că tocmai „glueball-ul” este componenta dominantă a particulei X(2370).

Acesta este cel mai clar rezultat experimental obţinut în căutarea „glueball-urilor” în aproape cinci decenii, au afirmat cercetătorii, adăugând că se confirmă astfel estimarea teoretică potrivit căreia gluonii se pot lega între ei pentru a forma un nou tip de materie.

Rezultatul are o importanţă deosebită pentru testarea modelului standard al fizicii particulelor.

Rezultatul a fost obţinut în urma unei colaborări internaţionale conduse de China în cadrul experimentului Beijing Spectrometer III (BESIII).

Editor : B.P.

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