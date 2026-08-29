„Ceva ce nu s-a mai văzut până acum”. Arheologii au descoperit în Turcia o statuie unică, veche de 11.000 de ani

Arheologii au descoperit la Karahan Tepe, unul dintre cele mai vechi situri neolitice cunoscute din lume, o statuie veche de aproximativ 11.000 de ani care înfățișează o persoană așezată pe spatele unui leopard. Sculptura, înaltă de aproximativ 70 de centimetri, ar putea oferi noi indicii despre simbolurile, credințele și modul de viață al primelor comunități umane din regiune, scrie Live Science.

Sculptura a fost scoasă la lumină în această vară la Karahan Tepe, cunoscut și sub numele de Karahantepe, un sit neolitic din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al Ministerului turc al Culturii și Turismului, publicat pe 25 august.

Statuia, care are o înălțime de aproximativ 70 de centimetri, a fost realizată „într-un stil diferit de tot ce s-a văzut până acum”, a declarat Mehmet Nuri Ersoy, ministrul turc al Culturii și Turismului.

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Arheologii au găsit sculptura pe o platformă amplasată de-a lungul peretelui unei structuri circulare cu un diametru de aproximativ trei metri, potrivit comunicatului.

Unul dintre cele mai vechi sate cunoscute din lume

Karahan Tepe este una dintre cele mai vechi așezări cunoscute din lume. A fost construită în jurul anului 9750 î.Hr., în provincia Urfa din Turcia, cunoscută și sub numele de Şanlıurfa, regiune în care au apărut și alte așezări foarte timpurii, printre care Göbekli Tepe. În mai multe dintre aceste situri au fost descoperite opere de artă enigmatice care înfățișează bărbați și animale sălbatice.

În 2023, arheologii de la Karahan Tepe au descoperit o statuie uriașă, veche de aproximativ 11.000 de ani, reprezentând un bărbat care ar putea înfățișa un strămoș important.

O altă sculptură în mărime naturală, cunoscută drept „Omul din Urfa”, a fost descoperită în apropiere de Göbekli Tepe în 1993.

De asemenea, în 2022, arheologii care lucrau în situl Sayburç, din regiunea Urfa, au găsit o scenă sculptată care înfățișează doi leoparzi, un taur și un bărbat.

Ce ar putea simboliza omul călare pe leopard

Noua sculptură „pare să fie o versiune în oglindă a tipului deja cunoscut de «animal aflat deasupra unui om»”, a declarat pentru Live Science Jens Notroff, arheolog specializat în perioada neolitică la Institutul Arheologic German, care nu a participat la proiect.

Anterior, la Karahan Tepe a fost descoperită o statuie care reprezintă un om cu un leopard pe spate. Aceasta se află în prezent în colecția Muzeului Şanlıurfa.

Notroff consideră că scena cu leoparzi descoperită la Sayburç și noua statuie care înfățișează o persoană pe spatele unui leopard ar putea avea legătură.

„Leoparzii erau prădători felini obișnuiți în regiune”, a explicat el. „Sunt animale puternice și periculoase și, prin urmare, probabil reprezentau o pradă dificilă chiar și pentru vânătorii experimentați. Acest lucru este posibil să fi contribuit la semnificația lor simbolică.”

Deși sensul exact al motivului care asociază omul și leopardul rămâne necunoscut, Notroff sugerează că acesta ar putea avea legătură cu ideea de curaj sau de forță.

„O persoană reprezentată fără teamă printre aceste animale, așa cum vedem la Sayburç, sau care pare chiar să domine unul dintre ele, ca în această nouă sculptură de la Karahan Tepe, ar putea fi interpretată drept un simbol al puterii, al controlului asupra acestei forțe și asupra pericolului”, a explicat Notroff.

Noua statuie ar putea oferi, de asemenea, informații importante despre cele mai vechi comunități umane din regiune, potrivit Ministerului turc al Culturii și Turismului.

„Cred că această descoperire, care deschide calea către noi întrebări despre cele mai timpurii perioade ale istoriei omenirii, va avea un impact semnificativ asupra comunității științifice”, a declarat ministrul Mehmet Nuri Ersoy.

Editor : Ș.A.