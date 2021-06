Cine a fost „Omul Dragon”? Un craniu preistoric, ascuns zeci de ani în China, ar putea revoluționa teoria evoluției speciei umane

Un craniu masiv, fosilizat, cu o vechime de cel puțin 140.000 de ani și care zeci de ani a fost ținut ascuns în China, aparține unei varietăți de om preistoric, neștiute până acum, o descoperire ce ar putea revoluționa teoriile referitoare la evoluțiile care au dus la apariția Homo sapiens, omul modern, relatează The New York Times.

Craniul aparține unei ființe mature de sex masculin, care avea un creier uriaș, arcade masive, ochi adânciți și un nas lat.

(VIDEO. Reconstrucție digitală a craniului de Homo longi sursa: Xijun Ni via The New York Times)

Cercetătorii au numit noua specie Homo longi și i-au dat porecla de „Omul Dragon”, referire la regiunea din nord-estul Chinei pe unde curge fluviul Dragonul Negru (Heilong Jiang, în chineză sau fluviul Amur, în rusă - n.r.), unde a fost descoperit craniul.

Timp de 85 de ani, craniul a rămas într-o fântână abandonată, după ce un muncitor de pe un șantier de construcții l-a găsit în 1933 și l-a ascuns acolo, pentru că regiunea se afla atunci sub ocupație japoneză. Cu puțin înainte de moartea sa, în 2018, omul a vorbit familiei despre descoperirea făcută în urmă cu mulți ani. Rudele s-au dus la locul indicat, au găsit craniul și l-au predat Universității din Hebei.

Se schimbă „arborele genealogic” al lui Homo sapiens

Astfel, după ce l-au studiat, experții au ajuns la concluzia că Homo longi, și nu omul de Neanderthal, ar fi fost specia umanoidă cea mai apropiată de a noastră, Homo sapiens.

Dacă se confirmă teoria, ea ar schimba modul în care oamenii de știință au conceput până acum „arborele genealogic” al Homo sapiens, construit de-a lungul anilor pe baza fosilelor descoperite și a analizelor de ADN străvechi.

Astfel, se pare că „omul Dragon”, și nu omul de Neanderthal ar fi fost ruda cea mai apropiată a omului modern.