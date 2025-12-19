Live TV

Cometa interstelară 3I/ATLAS trece astăzi cel mai aproape de Pământ. Este printre cele mai ciudate obiecte spațiale văzute până acum

Data publicării:
3I/ATLAS
Cometa interstelară 3I/ATLAS, reprezentare grafică. Foto: Profimedia

Cometa interstelară 3I/ATLAS ajunge astăzi la cea mai apropiată distanță de Pământ. Este ultima și cea mai bună oportunitate pentru observatoarele terestre și vânătorii de comete de a fotografia și studia obiectul cosmic, care va ieși apoi din sistemul nostru solar.

La perigeu, este cel mai apropiat punct din traiectoria sa față de Pământ, 3I/ATLAS va fi la aproximativ 270 de milioane de kilometri distanță. Este aproape dublul distanței de 150 de milioane de kilometri față de Soare, dar totuși suficient de aproape pentru observații interesante.

De la descoperirea sa, în 1 iulie 2025, 3I/ATLAS s-a dovedit a fi una dintre cele mai ciudate comete pe care omenirea le-a văzut vreodată. Pe măsură ce se apropie, devine și mai ciudată, relatează Science Alert.

Măsurătorile cozii sale - „atmosfera” de gaz și praf care înconjoară o cometă activă - au relevat o eliberare de gaze neobișnuită, care produce cantități mari de dioxid de carbon. Observațiile continue au arătat, de asemenea, că în coamă apar cantități uriașe de cianură de hidrogen (HCN) și metanol (CH3OH), descoperiri făcute pe măsură ce căldura Soarelui a provocat sublimarea ghețurilor cometei.

În primele două luni de la descoperirea sa, cercetătorii au observat, de asemenea, cantități ciudat de mari de nichel și fier, o „compoziție potențial extremă”, ca nicio altă cometă studiată până acum.

La începutul lunii octombrie, 3I/ATLAS a ajuns la o mică distanță cosmică de Marte, iar întâlnirea a fost înregistrată de observatoarele marțiene și solare. Observațiile cometei au devenit extrem de limitate atunci când traiectoria acesteia a dus-o în spatele Soarelui în timpul unei părți cruciale a călătoriei sale - periheliul, cea mai mică apropiere de Soare, care a avut loc pe 29 octombrie.

Când cometa a ieșit din spatele Soarelui, observatoarele terestre și-au îndreptat din nou privirea spre ea.

La sfârșitul lunii noiembrie, telescopul Gemini North al NOIRLab a obținut observații ale cometei care au arătat o tentă verde a cozii. Acest lucru este interesant deoarece primele imagini ale 3I/ATLAS au arătat o nuanță mai roșiatică, compatibilă cu compuși organici numiți toline care acoperă suprafața cometei.

Nuanța verzuie observată la multe comete este generată de carbonul diatomic (C2), care eliberează o strălucire fluorescentă verde atunci când este expus la radiația solară. Cu toate acestea, observațiile dinainte de periheliu ale 3I/ATLAS au sugerat că acesta avea un nivel neobișnuit de scăzut de C2.

C2 nu face de obicei parte din compoziția gheții cometelor, dar se formează – și se descompune – rapid în aceasta din atomii de carbon liberi din alte molecule care conțin carbon și care se descompun sub radiația solară.

Noile imagini sugerează că 3I/ATLAS a început să formeze C2 târziu în călătoria sa prin Sistemul Solar – un alt comportament ciudat al cometei.

Nu știm încă ce înseamnă toate acestea. Unii oameni de știință cred că 3I/ATLAS ar putea fi un obiect neobișnuit de bogat în metale, plin de criovulcani care își eliberează gazele în spațiu. O altă analiză sugerează că cometa ar putea rămâne fără gheață, transformându-se într-un asteroid.

În ciuda tuturor ciudățeniilor sale, totul indică faptul că este o cometă. Următoarea serie critică de observații va dezvălui, sperăm, mai multe despre modurile în care 3I/ATLAS diferă de cometele din sitemul nostru solar. Analizele ulterioare ale oamenilor de știință ar putea oferi apoi informații despre mediul straniu al spațiului interstelar.

„Acest obiect este o cometă”, a declarat administratorul asociat NASA, Amit Kshatriya, în noiembrie. „Arată și se comportă ca o cometă, iar toate dovezile indică faptul că este o cometă. Dar a venit din afara sistemului nostru solar, ceea ce o face fascinantă, incitantă și foarte importantă din punct de vedere științific.”

