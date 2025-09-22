O echipă de arheologi români a scos la iveală peste 40 de monede și podoabe din metale prețioase, vechi de aproape 2.000 de ani, găsite în ruinele unei locuințe somptuoase din cetatea Histria. Obiectele, topite și sudate în urma unui incendiu, au aparținut unei familii de elită din perioada romană.

Descoperirea a fost anunțată de Muzeul Național de Istorie a României, care a coordonat cercetările. În ruinele unei case din Histria, arheologii au identificat un tezaur format din peste 40 de monede și mai multe podoabe din metale prețioase.

Specialiștii cred că obiectele au aparținut unei familii importante din epoca romană, în urmă cu aproximativ 1.900 de ani. Cutia de lemn în care erau păstrate a ars în timpul unui incendiu, iar metalele s-au topit și au păstrat forma acesteia. Monedele și-au menținut structura circulară, dar au suferit coroziuni în timp.

Alte artefacte descoperite în același strat arheologic includ vase ceramice, inscripții și obiecte din bronz, fier, sticlă și piatră. Locuința era descrisă ca fiind „somptuoasă”, cu pardoseală din calcar și pereți pictați, detalii ce sugerează statutul ridicat al familiei, relatează Live Science.

Artefactele au fost datate preliminar în secolele II–III d.Hr., în perioada Principatului roman. Potrivit MNIR, vestigiile reprezintă „mărturii semnificative pentru reconstituirea unui moment din viața cetății antice în perioada Principatului”.

Obiectele fac acum parte din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României, unde vor fi cercetate, restaurate și conservate înainte de a fi expuse publicului.

Descoperire arheologică la Histria: un tezaur roman vechi de aproape 2.000 de ani, găsit în ruinele unei case incendiate. Foto: Muzeul Național de Istorie a României Deschide galeria foto

