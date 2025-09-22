Live TV

Galerie Foto Comoară romană veche de aproape 2.000 de ani, descoperită în ruinele unei case incendiate la Histria

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-09-17T171748.797
Descoperire arheologică la Histria: un tezaur roman vechi de aproape 2.000 de ani, găsit în ruinele unei case incendiate. Foto: Muzeul Național de Istorie a României

O echipă de arheologi români a scos la iveală peste 40 de monede și podoabe din metale prețioase, vechi de aproape 2.000 de ani, găsite în ruinele unei locuințe somptuoase din cetatea Histria. Obiectele, topite și sudate în urma unui incendiu, au aparținut unei familii de elită din perioada romană.

Descoperirea a fost anunțată de Muzeul Național de Istorie a României, care a coordonat cercetările. În ruinele unei case din Histria, arheologii au identificat un tezaur format din peste 40 de monede și mai multe podoabe din metale prețioase.

Specialiștii cred că obiectele au aparținut unei familii importante din epoca romană, în urmă cu aproximativ 1.900 de ani. Cutia de lemn în care erau păstrate a ars în timpul unui incendiu, iar metalele s-au topit și au păstrat forma acesteia. Monedele și-au menținut structura circulară, dar au suferit coroziuni în timp.

Alte artefacte descoperite în același strat arheologic includ vase ceramice, inscripții și obiecte din bronz, fier, sticlă și piatră. Locuința era descrisă ca fiind „somptuoasă”, cu pardoseală din calcar și pereți pictați, detalii ce sugerează statutul ridicat al familiei, relatează Live Science.

Artefactele au fost datate preliminar în secolele II–III d.Hr., în perioada Principatului roman. Potrivit MNIR, vestigiile reprezintă „mărturii semnificative pentru reconstituirea unui moment din viața cetății antice în perioada Principatului”.

Obiectele fac acum parte din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României, unde vor fi cercetate, restaurate și conservate înainte de a fi expuse publicului. 

Descoperire arheologică la Histria: un tezaur roman vechi de aproape 2.000 de ani, găsit în ruinele unei case incendiate. Foto: Muzeul Național de Istorie a României
Descoperire arheologică la Histria: un tezaur roman vechi de aproape 2.000 de ani, găsit în ruinele unei case incendiate. Foto: Muzeul Național de Istorie a României
Deschide galeria foto

Descoperire arheologică la Histria: un tezaur roman vechi de aproape 2.000 de ani, găsit în ruinele unei case incendiate. Foto: Muzeul Național de Istorie a României | Poza 1 din 3
Descoperire arheologică la Histria: un tezaur roman vechi de aproape 2.000 de ani, găsit în ruinele unei case incendiate. Foto: Muzeul Național de Istorie a României
Descoperire arheologică la Histria: un tezaur roman vechi de aproape 2.000 de ani, găsit în ruinele unei case incendiate. Foto: Muzeul Național de Istorie a României | Poza 2 din 3
Descoperire arheologică la Histria: un tezaur roman vechi de aproape 2.000 de ani, găsit în ruinele unei case incendiate. Foto: Muzeul Național de Istorie a României
Descoperire arheologică la Histria: un tezaur roman vechi de aproape 2.000 de ani, găsit în ruinele unei case incendiate. Foto: Muzeul Național de Istorie a României | Poza 3 din 3
Descoperire arheologică la Histria: un tezaur roman vechi de aproape 2.000 de ani, găsit în ruinele unei case incendiate. Foto: Muzeul Național de Istorie a României
,

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
peru cocaina
2
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Scenă din filmul Norma.
3
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Avioane MiG-31
4
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
5
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Digi Sport
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Miruță.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Russia vs Ukraine flag on cracked wall, concept of war between russia and ukraine, silhouette of soldiers on russia vs ukraine flag
Fantoma finlandizării bântuie dezbaterea privind Ucraina. De ce un...
Lachlan Murdoch
Cine e Lachlan, învingătorul din „Succesiunea” lui Rupert Murdoch din...
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ministrul Economiei îi are în vizor pe administratorii companiilor de...
Ultimele știri
Donald Trump a spus că își urăște dușmanii, într-un discurs la evenimentul de comemorare a lui Charlie Kirk
Virusul „păpușa rusească” descoperit într-o ciupercă mortală. Infecția devine și mai greu de tratat
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu o capacitate de miliarde de melodii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate...
Adevărul
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot...
Playtech
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Ilie Dumitrescu a pus un pariu în direct, încă din etapa a zecea: "Ăsta va fi! Vă dau scris"
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme