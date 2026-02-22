Live TV

Conștiența ar putea fi prezentă ore întregi după „moarte". Cercetătoare: „Dovezile sugerează un proces gradual"

Ilustrație cu un creier conectat la un circuit electric
Foto: Profimedia Images

Creierul poate păstra un anumit grad de conștiență timp de „minute până la ore” după ce un pacient a fost declarat decedat de către medici, conform informațiilor prezentate în cadrul unei conferințe științifice. După ce a studiat experiențele aproape de moarte ale celor care și-au revenit după ce au suferit un stop cardiac, o cercetătoare a solicitat o reevaluare a „reversibilității morții”, scrie The Times.

Ea a spus că descoperirile sale sugerează că medicii ar trebui să continue să încerce să salveze viețile pacienților pentru mai mult timp, menționând că spitalele ar trebui „să își reevalueze eforturile de resuscitare” și momentul în care încep recoltarea de organe pentru donare.

Moartea este definită ca încetarea ireversibilă a funcției circulatorii și cerebrale - dar momentul exact în care are loc aceasta poate fi mai greu de identificat decât se credea anterior.

Anna Fowler, studentă la Universitatea de Stat din Arizona, a spus că tranziția dintre viață și moarte s-ar putea să nu fie o oprire bruscă a conștiinței, ci un „proces gradual, întreruptibil” pe care știința ar putea „învăța din ce în ce mai mult nu doar să-l amâne, ci să-l conteste în mod direct”.

Ea a declarat la o reuniune a Asociației Americane pentru Avansarea Științei din Phoenix, Arizona: „Dovezile emergente sugerează că funcțiile biologice și neuronale nu încetează brusc. În schimb, ele scad de la minute la ore, ceea ce sugerează că moartea se desfășoară ca un proces, mai degrabă decât ca un eveniment instantaneu.”

„Studiile privind stopurile cardiace arată că până la 20% dintre supraviețuitori își amintesc experiențe conștiente în perioadele de absență a activității corticale, unii raportând percepții verificabile.”

Fowler a analizat zeci de studii și publicații academice, inclusiv cele despre „activitatea neuroelectrică în pragul morții”. Ea consideră că „elementele conștiinței pot exista pentru scurt timp dincolo de activitatea măsurabilă a creierului”, sugerând că „moartea, considerată mult timp absolută, este în schimb o condiție negociabilă”.

Un studiu din 2019 a constatat că „creierul este capabil să emită semnale electrice la multe minute după moarte sau chiar la câteva ore dacă este conservat”.

Dr. Sam Parnia, directorul departamentului de cercetare în terapie intensivă și resuscitare de la Universitatea din New York, a declarat că este probabil ca ultimul lucru auzit de mulți oameni care mor în spital să fie medicul rostind cuvintele „momentul morții”, deoarece aceștia rămân conștienți mai mult decât se aștepta.

Un studiu din 2023 publicat în revista Resuscitation a constatat că „conștiința, vigilența și procesele cognitive pot apărea în timpul stopului cardiac” timp de până la o oră, în timp ce se efectuează resuscitarea cardiopulmonară.

Fowler a spus că moartea ar trebui considerată ca având diferite faze, argumentând: „Ai cancer în stadiul trei, cancer în stadiul doi. Ei bine, există etape ale morții.”

Ea a spus că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a evalua cel mai bun moment pentru a începe recoltarea de organe de la donatori după moartea acestora. Prezentându-și lucrarea în fața unui grup de experți la conferință, ea a remarcat: „Înțelegerea momentului biologic al decesului poate ajuta la asigurarea faptului că aceste decizii sunt luate cu acuratețe științifică și claritate etică.”

„Cercetările au arătat că creierul nu se oprește instantaneu atunci când inima se oprește. După un stop cardiac pot apărea scurte explozii de activitate cerebrală organizată, adesea numite conștiență, iar unii pacienți care sunt resuscitați raportează experiențe conștiente în această perioadă. Aceștia sunt considerați persoane care au avut experiențe aproape de moarte sau care și-au amintit experiențe ale morții.”

Cercetătorul în neuroștiințe care a ajuns în pragul morții și acum investighează viața de apoi: „Nu e nicio dovadă că nu există”

