Peste un miliard de ani din istoria Pământului par să fi dispărut pur și simplu. Pe întreaga planetă, formațiunile stâncoase străvechi conțin goluri colosale în arhiva geologică, lăsându-i pe oamenii de știință nedumeriți cu privire la ce s-a întâmplat cu capitolele lipsă din trecutul planetei noastre. Acum, cercetătorii cred că au găsit o explicație, iar răspunsul se află adânc în interiorul Pământului, scrie Space.com.

În mod normal, straturile de sedimente se acumulează în timp, formând în cele din urmă roci sedimentare care păstrează indicii despre trecutul planetei noastre. Straturile mai vechi se află, în general, sub cele mai tinere, permițându-le geologilor să reconstituie mediile străvechi și să înțeleagă modul în care Pământul s-a schimbat de-a lungul a miliarde de ani.

Însă arhiva geologică nu este întotdeauna atât de ordonată.

Unul dintre cele mai izbitoare exemple se găsește în Marele Canion din Statele Unite, unde roci separate de sute de milioane de ani stau așezate direct unele peste altele, ca și cum o forță sau un fenomen ar fi îndepărtat straturile pe care geologii s-ar aștepta să le vadă între ele. Acest gol uriaș din cronologia geologică a Pământului face parte din fenomenul cunoscut sub numele de Marea Discontinuitate (Great Unconformity).

Nu este vorba doar despre Marele Canion. Goluri similare au fost identificate în Europa, Australia, Africa și Asia. În funcție de locație, intervalul lipsă variază de la aproximativ 200 de milioane de ani până la peste un miliard de ani.

„Imaginați-vă o carte din care o secțiune uriașă de la mijloc a fost smulsă”, a declarat într-un comunicat autorul principal al studiului, Santosh Dhungana.

„Marea Discontinuitate este acel gol din povestea Pământului, narațiunea sărind de la primele capitole direct la o parte mult mai târzie a istoriei. Cercetările noastre sugerează că aceste pagini nu s-au pierdut din întâmplare.”

Ce a șters arhiva geologică?

Într-un nou studiu publicat în revista Nature, Dhungana și coautorul cercetării, Nicolas Flament, au investigat dacă de vină a fost activitatea de la mare adâncime de sub suprafața Pământului.

Folosind modele computerizate, ei au explorat modul în care circulația lentă a rocilor fierbinți din mantaua Pământului ar fi putut afecta continentele de-a lungul a sute de milioane de ani.

Rezultatele sugerează că trei regiuni continentale străvechi majore - Laurentia (America de Nord modernă), Baltica (Europa de Nord) și China de Nord - au fost împinse treptat în sus în timpul erei neoproterozoice, acum aproximativ un miliard până la 540 de milioane de ani.

Acest proces ar fi lăsat suprafețe vaste de uscat expuse intemperiilor și eroziunii pentru perioade lungi de timp, permițând apei, vântului și altor factori să erodeze rocile care se formaseră cu mult timp înainte.

Însă îndepărtarea rocilor reprezintă doar o parte a puzzle-ului. Cercetătorii trebuiau, de asemenea, să explice de ce aceste goluri sunt încă vizibile astăzi.

Modelele lor sugerează că aceleași regiuni au început ulterior să se scufunde. Pe măsură ce nivelul mării a crescut în raport cu uscatul, sedimentele s-au acumulat peste suprafețele mai vechi, erodate, creând delimitarea clară dintre rocile străvechi și cele mai tinere pe care o putem observa și astăzi.

În mod esențial, cercetătorii au constatat că momentul în care au avut loc ridicarea și scufundarea continentală simulate a coincis cu dovezile geologice din America de Nord, Europa de Nord și China de Nord. Acest lucru sugerează că mișcările din adâncul mantalei Pământului ar fi putut juca un rol major în modelarea arhivei geologice pe care o vedem astăzi.

Editor : B.P.