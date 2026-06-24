Cutremurul care a lovit atât de puternic, încât a mutat o țară întreagă. Este prima dată când oamenii de știință văd acest fenomen

Un cutremur care a lovit Japonia în 2011 a fost atât de puternic încât a provocat mutarea întregii țări, în unele zone cu până la cinci sau șase milimetri, conform unei noi cercetări citate de Science Alert.

Această „observație extraordinară”, așa cum este descrisă în studiul publicat în revista Science, a fost probabil declanșată de undele seismice care se reflectă în miezul Pământului în urma cutremurului cu magnitudinea de 9,0. Acest eveniment nemaivăzut până acum ar putea prezenta un pericol necunoscut până acum, asociat cu cutremurele, spune Sunyoung Park, autorul principal al studiului și profesor asistent de geofizică la Universitatea din Chicago.

Park și echipa sa s-au bazat pe un set extins de date ale Sistemului Global de Navigație prin Satelit (GNSS) pentru a documenta mișcările subtile în locuri din Japonia în minutele de după cutremurul din Tohoku-Oki din 2011. Ceea ce au văzut i-a nedumerit, spune Park.

„Coautorii și cu mine am fost cu toții oarecum nedumeriți inițial de observație”, spune Park, referindu-se la mișcarea Japoniei, potrivit Scientific American.

„Deoarece era un lucru atât de neobișnuit, ne-am petrecut mult timp analizând diferite posibilități,” adaugă el.

După ce au exclus alte explicații posibile pentru ceea ce vedeau, cum ar fi o eroare de procesare a datelor GNSS, cercetătorii au concluzionat că „undele ScS” - unde seismice care călătoresc prin mantaua Pământului, se lovesc de nucleul de fier al planetei și se întorc la suprafață - au făcut ca Japonia să își schimbe poziția.

Cinci sau șase milimetri - aproximativ lungimea unghiei de la degetul mic de la picior al unui adult - s-ar putea să nu pară mult. Și nu este neobișnuit ca terenul să se miște mult mai mult în timpul cutremurelor, de exemplu acolo unde un drum se rupe din cauza mișcării tectonice. Dar aceste mișcări sunt de obicei localizate în zone din apropierea epicentrului cutremurului, spune Park.

Până acum, cercetătorii nu documentaseră niciodată mișcări ale terenului la această scară - o țară întreagă „mutată” de undele ScS, spune Park.

„Declanșarea dinamică a cutremurelor” sau „atunci când undele seismice provenite de la un cutremur «împing» o falie aflată deja aproape de pragul necesar pentru a produce un cutremur” este bine documentată, spune geologul specializat în cutremure Wendy Bohon.

„Cu toate acestea, această lucrare prezintă o sursă nerecunoscută anterior pentru acest tip de fenomen”: undele ScS. „Observațiile autorilor privind alunecarea declanșată de această sursă pe o suprafață de șase până la șapte ori mai mare decât suprafața care s-a rupt în timpul șocului principal sunt extraordinare,” adaugă Bohon.

În acest caz, a durat aproximativ 15 minute pentru ca undele generate de cutremur să ajungă la nucleul Pământului și înapoi. „Alunecarea” pare să se fi produs treptat, posibil pe parcursul a aproximativ 100 sau 200 de secunde, așa că probabil că japonezii nu au simțit-o, spune Park.

Dar nu este clar dacă s-ar întâmpla la fel în cazul unor viitoare alunecări declanșate de ScS în Japonia sau în alte zone ale lumii.

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege mai bine de ce acest cutremur anume a făcut ca Japonia să se miște și dacă alte evenimente viitoare precum acesta ar putea fi mai dăunătoare. Cutremurul Tohoku-Oki a fost unul dintre cele mai mari și mai devastatoare din lume: șocul inițial și tsunami-ul ulterior au ucis peste 18.000 de oameni și au provocat pagube estimate la 220 de miliarde de dolari (în dolari din 2011), potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA.

Noile descoperiri ar putea ajuta oamenii din întreaga lume să se pregătească mai bine pentru posibilele pericole ascunse în urma cutremurelor, spune Park.

„Cred că ar trebui să fim conștienți de faptul că ar putea exista această potențială declanșare a unui eveniment la multe minute după ce a trecut cutremurul principal”, spune ea.

Acest „nou tip de pericol seismic” este unul la care „ar trebui să ne gândim”, adaugă ea.

Editor : M.B.