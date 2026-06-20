Live TV

De ce devin unii oameni „magnet” pentru țânțari, iar alții nu sunt mușcați. Descoperirile unui nou studiu și mituri demontate

Data publicării:
femeie care se scarpina dupa ce a fost intepata de tantar pe brat
Foto: Guliver / GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Grupa de sânge nu contează

Oamenii de știință fac progrese în descifrarea cocktailului chimic complex care face ca anumiți oameni să fie ținte mai atractive pentru țânțari. Cercetarea lor este importantă, deoarece aceste insecte răspândesc boli grave, relatează Science Alert.

„Nu este o concepție greșită - țânțarii sunt atrași de unii oameni mai mult decât de alții”, a spus Frederic Simard de la Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare din Franța.

„Dar nu suntem cu toții magneți tot timpul”, a adăugat entomologul medical.

O serie de indicii senzoriale pot determina țânțarii să aleagă un om în detrimentul altuia - în principal mirosul și căldura pe care le emană corpul nostru și dioxidul de carbon pe care îl expirăm.

Țânțarii femele – care sunt singurele care mușcă – detectează aceste semnale cu ajutorul unor receptori fin reglați, apoi își aleg ținta în consecință.

„Știm de peste 100 de ani că țânțarii sunt atrași de dioxidul de carbon pe care îl expirăm – acesta este primul semnal care le declanșează comportamentul” atunci când se află la zeci de metri distanță, a declarat pentru AFP omul de știință suedez Rickard Ignell.

Într-o rază de aproximativ 10 metri, „țânțarii vor începe să ne detecteze mirosul și, în combinație cu dioxidul de carbon”, acest lucru îi atrage și mai mult, a spus autorul principal al unui studiu recent pe această temă.

Pe măsură ce se apropie, temperatura corpului și umiditatea fac ca anumiți oameni să fie și mai atrăgători.

Grupa de sânge nu contează

Totuși, unele teorii populare pe acest subiect sunt doar mituri infirmate de cercetători.

Ideea că țânțarii preferă anumite grupe de sânge „nu are nicio bază științifică”, a spus Simard.

„Au existat câteva studii, dar care au implicat doar foarte puține persoane”, a spus el. „Nici nu are legătură cu culoarea pielii, ochilor sau părului”, a adăugat el.

Mirosul, pe de altă parte, contează foarte mult.

„O supă de molecule produse de microbiota noastră este mai mult - sau mai puțin - atrăgătoare pentru țânțari”, a explicat Simard.

Cercetările au arătat că oamenii eliberează între 300 și 1.000 de compuși odoranți diferiți, dar oamenii de știință abia încep să înțeleagă care dintre aceștia atrag țânțarii.

Pentru studiul recent al lui Ignell, cercetătorii au eliberat țânțari Aedes aegypti - cunoscuți pentru răspândirea febrei galbene și a febrei dengue - pe 42 de femei într-un laborator, pentru a vedea pe care o preferă.

„Am demonstrat că țânțarii folosesc un amestec de compuși odoranți (am identificat 27 pe care țânțarii îi detectează, din cei 1.000 posibili) care îi atrag la noi”, a spus Ignell.

Femeile pe care țânțarii le-au mușcat cel mai mult – inclusiv femei aflate în al doilea trimestru de sarcină – au produs o cantitate mare dintr-un anumit compus produs prin descompunerea sebumului de pe piele.

Faptul că chiar și o mică creștere a acestui compus – numit „1-octen-3-ol”, – a făcut diferența a fost o surpriză, a subliniat Ignell.

„Țânțarii sunt creaturi fascinante”, a adăugat el.

Consumul de bere a fost, de asemenea, asociat cu atragerea țânțarilor, deoarece crește temperatura corpului, crește cantitatea de CO2 expirat și modifică mirosul pielii, conform mai multor studii.

Pentru cercetări standardizate efectuate în Burkina Faso, câțiva voluntari curajoși au băut bere, apoi câteva zile mai târziu apă, pentru a vedea ce preferă țânțarii.
Țânțarul Anopheles, care poate răspândi malaria, a fost mai atras de mirosul consumatorilor de bere.

Pentru un studiu din 2023 din Olanda, 465 de voluntari și-au pus brațele în cuști umplute cu țânțari Anopheles femele.

Voluntarii care băuseră bere în ultimele 24 de ore au fost de 1,35 ori mai atractivi pentru țânțari.

Descoperirea motivului pentru care țânțarii preferă anumite persoane a devenit o problemă mai presantă, pe măsură ce schimbările climatice extind aria de răspândire a acestora.

De exemplu, țânțarul tigru, un vector al virusului chikungunya, se răspândește în zone în care insectele nu ajungeau până de curând.

„Acest risc afectează din ce în ce mai mulți oameni”, a spus Simard.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Prima reacție a lui Mojtaba Khamenei după semnarea memorandumului cu SUA
explozii in ucraina
3
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de...
Magyar Zelenski
4
Lovitură pentru Kiev la summitul UE: Peter Magyar a intervenit în ultimul moment și a...
SUA Iran
5
„E doar începutul”. Acordul SUA - Iran redesenează harta Orientului Mijlociu: Teheranul...
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
Digi Sport
Ar fi o surpriză uriașă! Pe cine vede Ibrahimovic campioană mondială: ”Dacă nu credeați până acum, începeți să credeți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ebola virus test, conceptual image
Virusul Ebola poate rămâne „ascuns” în organism luni sau ani. Cum poate reapărea infecția (studiu)
Hands,Holding,Bavarian,Beer,Mugs,With,Sunlight,From,The,Background
CM 2026. „Fără precedent”. Orașul Boston a rămas fără bere din cauza numărului mare de scoțieni veniți la Cupa Mondială
Philadelphia Pennsylvania – June 7, 2026: Lincoln Financial Field in Philadelphia, Pennsylvania, displays FIFA World Cup 2026 sign
CM 2026. Parcare 300 de dolari, bilet 250 de dolari, bere 14 dolari: Atât costă un meci de la Cupa Mondială
Space satellite orbiting the earth. Elements of this image furnished by NASA.
Perturbări neobișnuite ale semnalului GPS în Europa și în zona Atlanticului de Nord. Un satelit rusesc, în colimator
Glucosamine tablets being tipped into hand
Un supliment folosit frecvent pentru durerile articulare ar fi asociat cu riscul crescut de demență (studiu)
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan a anunțat noua echipă pentru conducerea PNL. Ce nume...
Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Iranul închide din nou Strâmtoarea Ormuz: „Dacă agresiunea continuă...
corveta
Cum arată noua navă de luptă a României, corveta „Contraamiral August...
un om tine un peste
Alertă în Grecia: un pește periculos ajunge aproape de mal și poate...
Ultimele știri
Reacția REPER după ce Dragoș Pîslaru s-a înscris în PNL
Un tânăr rus a înjunghiat mortal o femeie şi a rănit mai multe persoane într-un centru comercial din Krasnodar
Nicuşor Dan anunţă noi discuţii cu oficialii ucraineni pe tema dronei din Portul Constanţa: O să venim cu mult mai multe informaţii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Mama plângea și am întrebat-o dacă o să mor. Răspunsul l-am știut din expresia ei". Minte liberă într-un...
Cancan
ANUNȚUL făcut de Poliție, după ce Cheloo și-a provocat o rană la gât și a fugit de la Spitalul de Psihiatrie 😲
Fanatik.ro
Florin Ștefan, dezamăgit total după plecarea de la Universitatea Craiova: „Am negociat trei săptămâni să îmi...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Andrei Rațiu, transfer spectaculos la Liverpool! Englezii aruncă bomba în mercato
Adevărul
Naționala de fotbal a României la Mondialul jucat sub semnul fascismului. Dramatism și ghinion pentru...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Cea mai tare farsă din istorie” a avut loc la Cupa Mondială! Englezii au semnat fără să se uite și imaginile...
Pro FM
Dua Lipa, primele poze de la nunta de vis din Italia. Rochie de mireasă cu spatele gol, voal lung și multă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actrița care a convins-o pe Cameron Diaz să devină mamă. „Te iubesc pentru asta”
Adevarul
Ce se întâmplă când mănânci usturoi în fiecare zi. Efecte pe termen scurt și lung
Newsweek
Ce bani ai strâns la pensie după un an de muncă dacă ai avut salariu minim, mediu sau 10.000 lei/lună?
Digi FM
Bacteria periculoasă se răspândește în Marea Neagră. Ce trebuie să știe turiștii înainte de a intra în apă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sângerările gingivale sunt mai periculoase decât crezi. Legătura surprinzătoare cu infarctul, AVC-ul și...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cine este Ines de Ramon, "ancora" care l-a ajutat pe Brad Pitt să se vindece după divorțul de Angelina Jolie
UTV
Jason Momoa și copiii lui au furat toate privirile la premiera „Supergirl”. Lola și Nakoa-Wolf au apărut rar...