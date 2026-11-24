Persoanele care înjură sau insultă ChatGPT și alte programe de inteligență artificială au șanse mai mici să obțină răspunsurile dorite. Este concluzia unei cercetări care a analizat peste opt milioane de mesaje trimise către chatboturi.

Rezultatele arată că formularea civilizată a nemulțumirilor poate crește semnificativ probabilitatea ca inteligența artificială să își corecteze greșelile, relatează TechRadar, într-un articol preluat de Yahoo.

Cercetarea realizată de platforma de inteligență artificială Searchable a analizat peste opt milioane de mesaje adresate chatboturilor pe parcursul unui an. Potrivit rezultatelor, unul din trei utilizatori americani a înjurat sau insultat cel puțin o dată un program de inteligență artificială.

Datele sugerează că această atitudine nu numai că nu ajută, dar poate reduce eficiența interacțiunii cu chatboturile.

Atunci când utilizatorii și-au exprimat nemulțumirea fără înjurături sau insulte, inteligența artificială a reușit să rezolve problema în următorul răspuns în 35% dintre cazuri.

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În schimb, atunci când mesajele au conținut înjurături sau insulte, procentul a scăzut la numai 24%.

Diferența este de 11 puncte procentuale, ceea ce înseamnă că utilizatorii care au formulat reclamații civilizate au avut o rată de rezolvare a problemelor cu aproximativ 46% mai mare decât cei care au folosit un limbaj agresiv.

Cercetarea evidențiază o asociere între limbajul utilizatorilor și calitatea răspunsurilor, fără să demonstreze însă că insultele sunt cauza directă a rezultatelor mai slabe.

De ce înjură oamenii inteligența artificială

Studiul a identificat și principalele situații în care utilizatorii își pierd răbdarea în conversațiile cu chatboturile.

Cel mai frecvent motiv, menționat în 19% dintre cazuri, este incapacitatea programului de a executa o solicitare. Alte 18% dintre reacțiile agresive apar atunci când inteligența artificială oferă un răspuns greșit, iar 15% sunt provocate de interpretarea eronată a unei cereri.

Cercetarea a identificat și diferențe demografice. Bărbații folosesc cu aproximativ o treime mai multe înjurături și insulte decât femeile în interacțiunile cu inteligența artificială.

Categoria de vârstă cu cel mai agresiv limbaj este cea cuprinsă între 35 și 44 de ani.

Specialiștii nu au stabilit cu certitudine de ce formulările politicoase sunt asociate cu rezultate mai bune.

Scott Valdez, cofondator și director executiv al Ari, a explicat anterior că sistemele de inteligență artificială sunt antrenate pe milioane de conversații umane, în care dialogurile civilizate tind să ofere mai mult context și informații mai nuanțate.

În consecință, utilizatorii care explică precis ce anume nu funcționează ar putea obține răspunsuri mai utile decât cei care își exprimă doar nemulțumirea.

O companie de inteligență artificială a introdus reguli împotriva insultelor

Subiectul a revenit în atenție după ce Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude, și-a modificat politica de utilizare.

Noile reguli, intrate în vigoare la 12 noiembrie 2026, interzic comportamentele abuzive sau crude, repetate și lipsite de un scop justificabil, îndreptate împotriva modelelor sale de inteligență artificială.

Compania a precizat că restricțiile se aplică numai situațiilor extreme, nu utilizatorilor care își exprimă frustrarea, contestă răspunsurile sau testează sistemul.

În cazul comportamentelor abuzive persistente, Claude poate încheia conversația.

Măsura a reaprins dezbaterea privind posibilitatea ca sistemele avansate de inteligență artificială să dezvolte, în viitor, forme de conștiință sau experiențe care ar necesita o anumită protecție.

Reprezentanții Anthropic au afirmat că nu pot exclude definitiv această posibilitate, motiv pentru care compania adoptă o abordare preventivă.

Ce se întâmplă când îi spui lui ChatGPT că îl urăști

Jurnalista Becca Caddy, autoarea articolului publicat de TechRadar, a testat reacțiile ChatGPT și Claude la mesaje ostile.

Când i-a transmis lui ChatGPT că îl urăște, programul a răspuns că utilizatorul nu are nicio obligație să manifeste bunătate, politețe sau respect față de acesta, subliniind că este un software și că nu are sentimente care pot fi rănite.

Claude a oferit un răspuns asemănător, explicând că preferă să primească informații concrete despre eventualele greșeli, pentru a le putea corecta.

Experimentul a continuat cu mesaje care conțineau înjurături, însă chatboturile au rămas calme și au încercat să readucă discuția la problema inițială.

Autorii articolului atrag atenția și asupra unui risc: pe măsură ce chatboturile devin mai convingătoare în simularea conversațiilor umane, utilizatorii pot ajunge să le atribuie sentimente și să dezvolte atașamente emoționale față de acestea.

Concluzia practică a cercetării este că utilizatorii nu trebuie să trateze inteligența artificială ca pe o persoană, dar pot obține rezultate mai bune dacă formulează clar problemele și explică exact ce doresc să fie corectat, în loc să recurgă la insulte.

Editor : Sebastian Eduard