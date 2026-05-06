Live TV

Descoperire arheologică pe șantierul Centurii Timișoara Vest: Războinic îngropat alături de calul său și de artefacte prețioase

Data publicării:
razboinic tm 2
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook

O descoperire arheologică importantă a fost făcută pe șantierul Centurii Timișoara Vest. Este vorba despre un complex funerar datat în secolele 6–7 d.HR., în care un războinic avar a fost îngropat împreună cu calul său, anunță DRDP Timișoara.

Foto: DRDP Timișoara/ Facebook
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook
Deschide galeria foto

Foto: DRDP Timișoara/ Facebook | Poza 1 din 9
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook | Poza 2 din 9
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook | Poza 3 din 9
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook | Poza 4 din 9
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook | Poza 5 din 9
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook | Poza 6 din 9
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook | Poza 7 din 9
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook | Poza 8 din 9
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook | Poza 9 din 9
Foto: DRDP Timișoara/ Facebook
,

Avarii erau războinici călare, care erau prezenți în Europa Centrală și de Est în acea perioadă.

Printre elementele remarcabile se numără înhumarea unui călăreț alături de calul său, dar și descoperirea unor obiecte din aur, argint și bronz, arată o postare pe pagina de Facebook a drumarilor timișoreni.

Artefactele descoperite indică statutul social ridicat al războinicului și oferă indicii valoroase despre practicile funerare și structura socială a populațiilor avare, spun arheologii.

Cercetările la situl arheologic sunt realizate de specialiștii Muzeul de Istorie din Satu Mare și continuă în această perioadă, în paralel cu lucrările pregătitoare de pe șantier.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Anamaria Prodan, decizie fără precedent: "Nimic nu s-a schimbat!"
Digi Sport
Anamaria Prodan, decizie fără precedent: "Nimic nu s-a schimbat!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
liceu w shakespeare timisoara
DSP a anulat autorizaţia de funcţionare a unui liceu de elită din Timişoara, unde elevii învaţă în igrasie, umezeală şi mucegai
scoala mucegai tm
Educație printre mucegai și igrasie. Cum arată liceul de elită în care dascălii predau cu măști, iar elevii ajung periodic la medic
femeie inconjurata de haine
Risipa vestimentară: cumpărăm mult, păstrăm puțin. Cum încearcă activiștii de mediu să schimbe obiceiul românilor. „Nu e o rușine”
texte scrise cu inteligenta artificiala
„Moda” reclamațiilor scrise cu AI. Cum recunosc instituțiile statului sesizările formulate cu ajutorul inteligenței artificiale
george simion
„Să-i dați lui Bolojan cadou”. Ce a primit George Simion de la un timișorean să-i ducă premierului
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A...
nave militare americane / case colorate și o femeie din insula Ormuz / bărci ale Gardienilor Revoluției din Iran
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul...
ilie bolojan parlament
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi...
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Valurile de „carne de tun” nu mai dau rezultate în Ucraina. Ce nouă...
Ultimele știri
Un act de sabotaj la un stâlp de înaltă tensiune din Germania pune pe jar serviciile secrete germane și austriece
FMI: Europa riscă recesiunea dacă războiul din Orientul Mijlociu se prelungește. Zona euro, afectată de explozia costurilor energiei
Proiectul american de amplasare a rachetelor cu rază lungă de acțiune în Europa este pus sub semnul întrebării (Le Monde)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe...
Fanatik.ro
„Balaurul” pe care Gigi Becali a plătit 650.000 de euro ajunge în weekend la FCSB! „Mai scump decât Rolls...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Senatorul care a dat jos Guvernul Ilie Bolojan, executat silit pentru datorii la o bancă. Cum a încercat să...
Adevărul
AUR cere funcția de premier pentru a intra la guvernare. George Simion: „Nu vrem să fim idioți utili”
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Și-a întâlnit iubirea vieții, apoi a ajuns în scaun rulant: "Mi-a fost teamă că nimeni nu mă va mai vrea"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Se încheie o eră în Europa: OUT după Arsenal - Atletico 1-0! "V-o spun în seara asta"
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Tudor Chirilă, reacție dură după votarea moțiunii: „Primul pesedist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte...
Newsweek
Din 10 lei încasați, statul cheltuie 9 lei pe pensii și pe salariile bugetarilor. Mai e loc să crească?
Digi FM
Cum s-a schimbat viața actorilor din „The Big Bang Theory”. Vedeta care este om de știință și în realitate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...