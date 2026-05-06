Descoperire arheologică pe șantierul Centurii Timișoara Vest: Războinic îngropat alături de calul său și de artefacte prețioase

O descoperire arheologică importantă a fost făcută pe șantierul Centurii Timișoara Vest. Este vorba despre un complex funerar datat în secolele 6–7 d.HR., în care un războinic avar a fost îngropat împreună cu calul său, anunță DRDP Timișoara.

Foto: DRDP Timișoara/ Facebook Deschide galeria foto

Avarii erau războinici călare, care erau prezenți în Europa Centrală și de Est în acea perioadă.

Printre elementele remarcabile se numără înhumarea unui călăreț alături de calul său, dar și descoperirea unor obiecte din aur, argint și bronz, arată o postare pe pagina de Facebook a drumarilor timișoreni.

Artefactele descoperite indică statutul social ridicat al războinicului și oferă indicii valoroase despre practicile funerare și structura socială a populațiilor avare, spun arheologii.

Cercetările la situl arheologic sunt realizate de specialiștii Muzeul de Istorie din Satu Mare și continuă în această perioadă, în paralel cu lucrările pregătitoare de pe șantier.

Editor : M.B.