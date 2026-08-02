O nouă cercetare cu ajutorul tehnologiei LIDAR, care folosește impulsuri laser pentru a măsura distanțe și a crea hărți 3D ale terenului, efectuată în pădurea tropicală amazoniană densă a dezvăluit sute de construcții din pământ realizate de o civilizație misterioasă cu două milenii în urmă, scrie Live Science.

Folosind tehnologia de scanare cu laser pentru a privi sub coronamentul dens al pădurii tropicale amazoniene, arheologii au descoperit sute de construcții antice din pământ, realizate de o societate complexă și enigmatică cu peste două milenii în urmă, conform unui nou studiu.

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Această civilizație antică, numită Aquiry, a apărut acum 2.500 de ani în Brazilia. Pe baza numărului mare de lucrări de terasament, numite geoglife, cercetătorii au sugerat în studiu că populația Aquiry ar fi putut număra 3 milioane de oameni înainte de prăbușirea societății.

„Culturile și societățile care alcătuiau civilizația Aquiry împărtășeau o viziune comună asupra lumii și au construit centre ceremoniale sub o varietate de forme geometrice monumentale, caracterizate prin șanțuri adânci și terasamente exterioare înalte, cunoscute în mod obișnuit drept geoglife amazoniene”, a declarat Martti Pärssinen, arheolog la Universitatea din Helsinki, într-un e-mail adresat Live Science.

396 de geoglife noi, identificate cu ajutorul LIDAR

În noul studiu, publicat miercuri (29 iulie) în revista Nature, Pärssinen și coautorii săi au prezentat rezultatele cercetării efectuate pe o suprafață de aproape 1.740 de mile pătrate (4.500 de kilometri pătrați) de pădure tropicală amazoniană, care a scos la iveală 396 de geoglife noi și le-a permis să estimeze întinderea geografică a civilizației Aquiry.

Pärssinen studiază de peste două decenii lucrările geometrice de terasament din statul brazilian Acre. Într-un studiu din 2021, el a introdus oficial denumirea de „Aquiry” pentru această civilizație antică multiculturală, numită astfel după râul Acre, care curge din Peru și Bolivia prin statele actuale Acre și Amazonas din Brazilia. „Aquiry” înseamnă „râul caimanilor” în limba vorbită de poporul indigen arawak.

Din cauza coronamentului dens al pădurii tropicale, cercetările arheologice în zonă au fost limitate. Conform studiului, majoritatea dovezilor privind civilizația Aquiry provin din scanarea cu lidar și cu laser aerian a geoglifelor monumentale construite între anii 600 î.Hr. și 850 d.Hr. Oamenii locuiau în case lungi multifamiliale în jurul lucrărilor de terasament și cultivau plante precum porumbul și dovleacul.

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Foto: nature.com

Centre ceremoniale și politice

„Conform tradițiilor orale ale populației locale, centrele Aquiry au fost construite pentru a consolida relațiile dintre comunități” și cu ființe importante din lumea de dincolo, a afirmat Pärssinen. Aceste centre serveau, de asemenea, ca locuri de adunare și de luare a deciziilor politice și le permiteau căpeteniilor să-și demonstreze generozitatea, a adăugat el.

Până în prezent, arheologii au identificat aproximativ 1.700 de geoglife cunoscute în zonă. Cercetătorii consideră însă că numărul total este semnificativ mai mare, existând peste 20.000 de construcții de pământ ale civilizației Aquiry care așteaptă să fie descoperite în locuri care nu au fost încă cercetate. Pe baza unei estimări conform căreia, în medie, erau necesare 300 de persoane pentru construirea și întreținerea fiecărui geoglif, cercetătorii au estimat că civilizația Aquiry a atins probabil un apogeu cu o populație cuprinsă între 1,25 milioane și 3 milioane de oameni între anii 100 și 300 d.Hr.

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Asemănări cu Liniile Nazca

Geoglife similare, datând din perioada cuprinsă între 200 î.Hr. și 500 d.Hr., au fost descoperite în Peru. Cunoscute sub numele de Liniile Nazca, aceste lucrări de terasament au forma unor animale, oameni, plante și figuri fantastice, pe lângă motivele geometrice. Nazca erau o societate regională interconectată de agricultori precoloniali care au reușit să supraviețuiască într-o regiune geografică inospitalieră, dar locuiau la aproximativ 1.050 de mile (1.700 de kilometri) distanță de Aquiry.

„Geoglifele de la Nazca reprezintă un fenomen diferit și probabil nu aveau nicio legătură cu civilizația Aquiry”, a spus Pärssinen. „Cu toate acestea, în ambele cazuri, drumurile și liniile drepte, precum și formele și motivele geometrice, se apreciază cel mai bine din aer.”

Foto: nature.com

O civilizație misterioasă, dispărută în urmă cu peste 1.000 de ani

Prezența a mii de geoglife în regiunea sud-vestică a Amazonului îi determină pe arheologi să-și reconsidere ipotezele privind civilizațiile precoloniale și dezvoltarea urbană — dar ridică, de asemenea, întrebări cu privire la soarta poporului Aquiry.

„Nu știm de ce geoglifele au fost abandonate brusc între anii 850 și 950 d.Hr.”, a spus Pärssinen. „Dovezile disponibile indică un colaps relativ rapid”, care ar putea fi legat de dispariția altor mari puteri precoloniale, a adăugat el, „inclusiv a civilizației maya clasice din America Centrală și a civilizațiilor Tiwanaku și Wari din Anzi”.

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Editor : Ana Petrescu