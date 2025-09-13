O echipă de arheologi din Albania a descoperit prima necropolă romană monumentală din această țară, datată în secolele III–IV d.Hr. Mormântul, aflat în satul Strikçan din Bulqiza, conține inscripții dedicate zeului Jupiter și artefacte valoroase, precum țesături cu fir de aur, farfurii de sticlă și cuțite, potrivit Agerpres și Reuters.

Descoperirea a fost făcută după ce localnicii au observat pietre neobișnuite pe un platou din apropierea graniței cu Macedonia de Nord. O echipă de la Institutul de Arheologie din Tirana a început săpăturile la începutul lunii august și a scos la iveală o structură subterană cu plăci mari din calcar inscripționate cu litere grecești.

„Inscripţia ne spune că una dintre persoanele îngropate acolo purta numele de Gelliano, un nume tipic pentru perioada romană. Nu cunoaştem identitatea celui de-al doilea individ găsit în mormânt, dar este probabil vorba de un membru al familiei”, a declarat coordonatorul săpăturilor arheologice, Erikson Nikolli.

Necropola, care măsoară 9 metri pe 6 metri, este prima descoperire de acest tip în Albania, fiind atribuită unei familii romane bogate. Oficialii locali au anunțat că intenționează să transforme situl într-o atracție turistică.

„Am descoperit, de asemenea, o bucată de material brodată cu fir de aur, ceea ce ne confirmă convingerea că avem de-a face cu un membru al clasei superioare”, a precizat Erikson Nikolli.

Printre artefactele recuperate se numără și farfurii de sticlă, dar și cuțite.

Nikolli a explicat că mormântul fusese jefuit de cel puțin două ori – o dată în Antichitate și apoi mai târziu, când utilaje grele au fost folosite pentru a muta o stâncă masivă deasupra camerei funerare.

El a adăugat că numele ocupantului era înscris cu litere grecești, dar avea sens latin, în timp ce o altă inscripție indica faptul că mormântul era dedicat zeului Jupiter.

Experții nu au reușit încă să descifreze alte inscripții descoperite pe pietrele din apropiere, despre care se crede că au aparținut unui alt monument, aflat acum lângă lanuri de porumb și o carieră de piatră.

Editor : Ș.A.