Descoperire fără precedent în Turcia: „Cel mai vechi naufragiu din lume”

O epavă datând de aproximativ 4.700 de ani, despre care autoritățile turce susțin că ar putea fi cea mai veche din lume, a fost descoperită în apropierea insulei Kekova, din provincia Antalya. Arheologii au scos la lumină mai multe amfore din Epoca Bronzului Timpuriu, care ar putea oferi informații importante despre comerțul maritim din estul Mării Mediterane și despre viața marinarilor de acum aproape cinci milenii, relatează Euronews.

„Cel mai vechi naufragiu din lume”

Ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, a subliniat, într-o postare pe rețelele sociale, importanța vaselor antice recuperate în timpul săpăturilor.

„În «Patria noastră Albastră», scoatem la lumină urmele celui mai vechi naufragiu din lume”, a declarat oficialul turc.

Analizele efectuate asupra argilei din care au fost realizate amforele, despre care se presupune că erau folosite pentru transportul uleiului de măsline sau al vinului, indică faptul că vasele au fost produse, cel mai probabil, în ateliere din Valea Iordanului.

Descoperirea unor exemplare similare în Egipt, Troia și Creta oferă indicii despre schimburile comerciale și interacțiunile culturale dintre diferitele regiuni ale lumii antice.

Ersoy a declarat că autoritățile vor continua cercetările pentru a aduce la lumină noi informații despre istoria maritimă a Anatoliei și pentru a conserva patrimoniul cultural subacvatic pentru generațiile viitoare.

Ministrul l-a felicitat, de asemenea, pe conferențiarul universitar Hakan Öniz, coordonatorul științific al săpăturilor, precum și echipa implicată în cercetări.

Cum a fost descoperită epava din largul insulei Kekova

Probele prelevate din amforele găsite printre rămășițele unei epave identificate în largul insulei Kekova, în timpul unor cercetări subacvatice desfășurate în anii anteriori de Universitatea Akdeniz, au indicat că nava ar putea data din Epoca Bronzului Timpuriu.

În baza autorizațiilor emise de Ministerul Culturii și Turismului din Turcia, săpăturile arheologice în zonă au început în 2026, sub coordonarea Direcției Muzeului din Antalya.

Faptul că vase similare au fost descoperite în apropierea piramidelor de la Giza, Saqqara și Abusir, în Egipt, dar și în Troia și Creta, sugerează că încărcătura navei ar fi putut face parte dintr-o vastă rețea comercială.

Cercetătorii consideră că nava ar fi plecat dintr-un port de pe coasta Levantului, având ca destinație Troia sau Creta.

O amforă cu nouă semne ar putea dezvălui detalii despre viața marinarilor

Una dintre amforele descoperite în timpul săpăturilor atrage atenția prin două orificii aflate în corpul vasului și nouă semne distincte inscripționate pe suprafața acestuia.

Primele examinări sugerează că vasul ar fi putut fi o amforă folosită pentru prelucrarea laptelui, în procesul de obținere a brânzei sau a untului.

Această ipoteză ridică posibilitatea ca marinarii din acea perioadă să fi transportat capre la bordul navelor în timpul călătoriilor lungi, să le fi muls și să fi produs singuri produse lactate.

Prin urmare, descoperirile contribuie nu doar la cercetarea transportului de mărfuri în Antichitate, ci și la înțelegerea condițiilor de viață de la bordul navelor și a obiceiurilor alimentare ale marinarilor din acea perioadă.

Editor : Ș.A.