Descoperire importantă în SUA: Munții Apalași ar putea ascunde suficient litiu pentru 500 de miliarde de telefoane

Cercetătorii de la Serviciul Geologic al SUA au descoperit că Munții Apalași ar putea ascunde rezerve uriașe de litiu, suficiente pentru producția a sute de miliarde de dispozitive electronice, inclusiv telefoane mobile și laptopuri, potrivit unei noi cercetări științifice, scrie Live Science.

Munții Apalași dețin rezerve uriașe neexploatate de litiu extractibil — suficiente pentru a produce 500 de miliarde de telefoane mobile, 180 de miliarde de laptopuri sau 130 de milioane de vehicule electrice, sugerează o nouă cercetare a Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Regiunea deține 2,5 milioane de tone (2,3 milioane de tone metrice) din acest element cheie, care ar înlocui importurile de litiu ale SUA pentru 328 de ani, dacă importurile s-ar menține la nivelul de anul trecut. Prin urmare, exploatarea acestui sistem montan ar putea reduce dependența SUA de țări precum China, Argentina și Chile, dar consecințele asupra mediului ale acestei acțiuni nu sunt clare.

Cererea de litiu, în creștere în SUA

Resursele de litiu, răspândite în estul SUA, de la Alabama până în Maine, se găsesc în roci cu granulație extrem de grosieră numite pegmatite, au raportat geologii în două noi studii privind partea de nord și de sud a Munților Apalași.

„Aceasta este prima evaluare a resurselor minerale de litiu din regiune realizată de USGS”, a declarat Christopher Holm-Denoma, geolog cercetător la USGS și coautor al analizei privind zona nordică a Munților Apalași, publicată pe 18 aprilie în revista Natural Resources Research. „Evaluarea acestor zăcăminte face parte dintr-o evaluare la nivel național a USGS privind resursele de litiu din pegmatite, din saramuri și din fundurile lacurilor secate, precum și din vulcani vechi.”

Litiul este o componentă esențială în electronice, echipamente militare și baterii reîncărcabile pentru vehicule electrice. Este utilizat, de asemenea, în aliaje aerospațiale, stabilizatori de dispoziție și lubrifianți industriali.

Cererea de litiu pentru producerea bateriilor, în special, a crescut brusc în SUA în ultimii ani, evidențiind un decalaj mare între aprovizionarea internă și necesități, a declarat Holm-Denoma pentru Live Science într-un e-mail.

„Statele Unite dețin unele dintre cele mai mari rezerve de litiu din lume”, a spus el, însă „mai mult de jumătate din litiul pe care îl folosim în SUA este importat”, deoarece în prezent există o singură mină de litiu operațională în țară, în Clayton Valley, Nevada. Multe produse care conțin litiu sunt fabricate și în țări precum China, ceea ce înseamnă că SUA importă atât litiu încorporat, cât și materia primă.

Cât litiu există în Apalașii de Nord

Apalașii de Nord — care includ părți din statele Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey și Delaware — conțin aproximativ 990.000 de tone (900.000 de tone metrice) de litiu, au descoperit Holm-Denoma și colegii săi.

Pentru a obține această estimare, cercetătorii au analizat hărți geologice, date geochimice și geofizice, înregistrări ale zăcămintelor minerale și istoria tectonică a regiunii. De asemenea, au rulat un model cu un set de date global privind pegmatitele de litiu pentru a simula distribuția și dimensiunea zăcămintelor de litiu din zona studiată.

Pegmatitele bogate în litiu sunt zăcăminte relativ mici, cu o lățime de zeci până la sute de metri și o lungime de sute de metri. Cu toate acestea, „atunci când aceste resurse sunt însumate la nivelul întregii regiuni, ele reprezintă o cantitate semnificativă de litiu”, a spus Holm-Denoma.

Nordul și sudul Apalașilor, resurse diferite

Litiul din nordul Munților Apalași este concentrat în Maine și New Hampshire. Mai multe zăcăminte de acolo, precum pegmatitul Plumbago North din Maine, conțin mineralul spodumen, care are un conținut ridicat de litiu în greutate de 3,5% și etape de extracție bine stabilite, a spus Holm-Denoma.

Studiul privind zona sudică a Munților Apalași, publicat pe 11 mai în revista „Natural Resources Research”, a relevat că jumătatea inferioară a acestui vechi sistem montan — care cuprinde părți din statele Maryland, Virginia, Carolina de Nord, Carolina de Sud, Georgia, Tennessee și Alabama — conține aproximativ 1,57 milioane de tone (1,43 milioane de tone metrice) de litiu. Aceste resurse sunt concentrate în Carolina de Sud și Carolina de Nord, care au găzduit prima exploatare minieră la scară largă a pegmatitului de litiu din SUA între 1942 și anii 1990.

Impact de mediu și riscuri

Exploatarea minieră a rocilor dure de pegmatit în locuri precum Carolina de Nord și Carolina de Sud producea cea mai mare parte a litiului utilizat în SUA, dar în prezent nu mai există astfel de mine active, a spus Holm-Denoma. Litiul din Clayton Valley, Nevada, este extras din albia lacurilor secate, a menționat el.

Pegmatitele bogate în litiu s-au cristalizat din magmă bogată în litiu cu peste 250 de milioane de ani în urmă, în timpul formării Munților Apalași. Exploatarea acestor zăcăminte ar implica deschiderea unor cariere uriașe și distrugerea habitatelor faunei sălbatice, afectând peisajul și biodiversitatea regională.

De asemenea, ar genera poluare dăunătoare din cauza deșeurilor, cum ar fi fluidele și roca măcinată fin, care pot scurge oligoelemente în sol și în cursurile de apă. În plus, utilajele grele necesare pentru exploatarea rocilor dure din Munții Apalași ar pompa cantități uriașe de dioxid de carbon în atmosferă, iar extragerea litiului din aceste roci ar implica substanțe chimice toxice și mai multe emisii de gaze cu efect de seră.

