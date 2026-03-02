Descoperire majoră în Alaska: unelte din fildeș de mamut, vechi de 14.000 de ani. O nouă teorie despre primii oameni din Americi

Unelte din fildeș vechi de aproximativ 14.000 de ani, descoperite în Alaska, ar putea rescrie ipotezele despre modul în care primii oameni au ajuns în Americi. Potrivit unui nou studiu prezentat de Live Science, artefactele, mai vechi cu circa 600 de ani decât cele asociate culturii Clovis din sudul Statelor Unite, sugerează că migranți proveniți din Asia ar fi traversat Podul Terestru Bering și ar fi înaintat pe o rută interioară, printr-un coridor lipsit de gheață, nu de-a lungul coastelor, așa cum indică unele teorii recente. Descoperirile oferă noi indicii despre una dintre cele mai dezbătute enigme ale arheologiei: popularea timpurie a Lumii Noi.

Artefactele, care includ obiecte asociate prelucrării uneltelor din piatră și ocru – un mineral roșu folosit frecvent în ceremonii –, sunt cu aproximativ 600 de ani mai vechi decât artefacte similare aparținând culturii Clovis, care a existat mai la sud, în New Mexico și în alte regiuni.

Asemănările sugerează că oamenii care au folosit artefactele din Alaska ar putea fi strămoșii populației Clovis. La rândul său, acest lucru indică faptul că strămoșii Clovis ar fi traversat podul terestru care lega cândva Asia de Americi, și nu ar fi urmat o rută de coastă, așa cum s-a argumentat în ultimii ani.

Pe baza unor artefacte din piatră vechi de până la 13.400 de ani, majoritatea arheologilor din secolul XX au susținut că strămoșii culturii preistorice denumite Clovis au fost printre primii care au migrat din Asia către Americi. Cercetătorii au descoperit artefacte Clovis – precum unelte din piatră distincte, cu vârf ascuțit – în Câmpiile Mari și în Munții Stâncoși. Totuși, cercetările din ultimele decenii au arătat că populația Clovis nu a fost prima care a ajuns în Americi.

Rămâne însă incert modul în care predecesorii Clovis au ajuns în Lumea Nouă. Mult timp s-a crezut că aceștia au pătruns în America de Nord prin Podul Terestru Bering, care a apărut pe fondul scăderii nivelului mării în timpul ultimei ere glaciare, între 2,6 milioane și 11.700 de ani în urmă. Migranții ar fi putut traversa această întindere de uscat și apoi ar fi înaintat spre sud printr-un coridor lipsit de gheață, dând naștere culturii Clovis.

Totuși, alte cercetări pun sub semnul întrebării dacă acest coridor, situat pe teritoriul actual al Canadei, era într-adevăr lipsit de gheață în perioada în care strămoșii Clovis ar fi putut să-l traverseze. Ca alternativă, o altă ipoteză susține că aceștia au ajuns în Lumea Nouă pe alte rute, inclusiv pe apă, de-a lungul coastelor Asiei, ale Podului Terestru Bering și ale Americilor.

Descoperirile din Alaska

Pentru a investiga această enigmă, oamenii de știință au analizat descoperiri din Valea Tanana, în centrul statului Alaska. De peste patru decenii, săpăturile arheologice de aici au scos la iveală artefacte aparținând primilor vânători din Alaska, care urmăreau mamuți lânoși și alte „megafaune”, adică animale de dimensiuni foarte mari.

Cercetătorii s-au concentrat asupra unor descoperiri recente din situl Holzman, situat în zona centrală a Văii Tanana, unde au identificat dovezi ale prelucrării uneltelor din piatră și fildeș de mamut datând de aproximativ 14.000 de ani. Printre acestea se numără un colț de mamut aproape complet, posibil materie primă pentru obiecte din fildeș, precum și o piatră-ciocan folosită la modelarea uneltelor din piatră. Acest sit pre-Clovis este astfel unul dintre cele mai vechi locuri cu prezență umană cunoscute din Americi.

„Ceea ce este excepțional la acest sit este conservarea sa remarcabilă”, a declarat pentru Live Science Kathryn Krasinski, coautoare a studiului și arheolog la Universitatea Adelphi din New York0.

„Straturile inferioare sunt înghețate o mare parte din an, așa că am recuperat inclusiv ADN vegetal antic și chiar un fir de păr de bizon vechi de 13.600 de ani. Conservarea unui astfel de material organic este extrem de rară.”

Oamenii de știință au subliniat că Valea Tanana era situată între Podul Terestru Bering și coridorul lipsit de gheață. Uneltele din fildeș și tehnicile de prelucrare identificate la situl Holzman sunt similare celor utilizate pentru artefactele Clovis descoperite mai la sud.

„Oamenii trăiau și prosperau în interiorul Alaskăi cu aproximativ 1.000 de ani înainte de apariția tehnologiei Clovis mai la sud”, a declarat pentru Live Science Brian Wygal, coautor al studiului și arheolog la Universitatea Adelphi.

„Susținem că dovezile tot mai numeroase din interiorul Alaskăi confirmă ruta interioară prin coridorul lipsit de gheață drept cel mai probabil scenariu pentru sosirea inițială a oamenilor în centrul Americii de Nord.”

Cu alte cuvinte, strămoșii Clovis ar fi putut traversa mai întâi Podul Terestru Bering din Asia în Alaska, apoi ar fi migrat spre sud printr-un coridor fără gheață, unde ar fi apărut cultura Clovis.

Todd Surovell, profesor de antropologie la Universitatea din Wyoming, care nu a participat la studiu, a declarat că dovezile din situl Holzman și din alte locuri din Alaska sunt compatibile cu ideea unei „migrații către Statele Unite continentale pe o rută interioară”.

El a adăugat că dovezile privind prelucrarea fildeșului oferă „o legătură culturală convingătoare cu tradiția Clovis din sud”.

Un tablou încă incomplet

Cu toate acestea, Jack Ives, profesor emerit de antropologie la Universitatea din Alberta, care nu a fost implicat în cercetare, a avertizat că populațiile din nord-estul Asiei, de unde provin probabil migranții către Americi, împărtășeau numeroase trăsături comune, precum utilizarea simbolică a ocrului în înmormântări și artefacte din piatră similare.

Aceasta ridică întrebarea dacă artefactele din fildeș descoperite la Holzman sunt direct legate de cultura Clovis sau dacă făceau parte dintr-un set mai larg de practici culturale întâlnite la diferite populații care au ajuns în emisfera vestică.

Ives a subliniat, de asemenea, că scenariile migrației pe rută interioară și pe rută de coastă sunt adesea prezentate ca opțiuni exclusiviste. În realitate, pentru a înțelege complet această perioadă timpurie, este necesară analiza ambelor contexte.

Studiile genetice sugerează că popularea Lumii Noi a implicat mai multe episoade succesive ale unor grupuri mici fondatoare, ceea ce înseamnă că ambele rute ar fi putut juca un rol.

Cercetătorii intenționează să continue săpăturile în Valea Tanana pentru a afla mai multe despre modul în care primii locuitori ai Alaskăi interacționau cu mamuții lânoși și cu mediul lor.

Totodată, ar fi necesare cercetări suplimentare asupra coridorului lipsit de gheață, care, spre deosebire de zonele de coastă, a fost relativ puțin studiat.

Descoperirile au fost publicate în ediția din 15 februarie a revistei științifice Quaternary International.

