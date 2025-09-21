Galerie Foto Descoperire paleontologică rară: fosilele unui delfin, vechi de 12 milioane de ani, descoperite în Peru
Paleontologii au prezentat, săptămâna aceasta la Lima, fosilele unui delfin preistoric, aparținând unei specii puțin studiate și având vechime de 12 milioane de ani, care au fost descoperite în luna iulie în sudul statului Peru.
Cu o lungime de trei metri și jumătate, scheletul pietrificat al acestui exemplar de Lomacetus a fost găsit aproape intact în deșertul Ocucaje, la aproximativ 350 de kilometri sud de capitala peruană, informează AFP preluată de Agerpres.
„Este un tip de delfin” care a trăit „în urmă cu circa 12 milioane de ani”, a declarat paleontologul Mario Gamarra, la finalul unei conferințe de presă organizate la sediul Institutului Geologic, Minier și Metalurgic din Lima.
„Avem un schelet aproape complet, ceea ce ne permite să realizăm mai multe studii asupra întregului animal și să aflăm cum se deplasa, cum înota, ce mânca și cât timp trăia”, a explicat același expert sud-american.
Ocucaje este un deșert foarte apreciat de paleontologi.
Cu aproximativ 20 de ani în urmă, acolo au fost descoperite fosile provenind de la două balene pitice cu patru membre, de la delfini, rechini și alte specii din Miocen - o perioadă care a început acum 23 de milioane de ani și s-a încheiat în urmă cu aproximativ 5 milioane de ani.