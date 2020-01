Anul în care oamenii au fost pe punctul să devină zei. Cum a fost readus la viață creierul unui porc mort și cum se vindecă paralizia

2019 a fost un an remarcabil în știința medicală. Cercetătorii au reușit să facă progrese incredibile privind ameliorarea simptomelor unor boli incurabile sau redarea mobilității persoanelor paralizate și menținerea creierului în viață după moarte, scrie BBC.

Un bărbat paralizat a reușit să meargă din nou cu ajutorul unui exoschelet controlat telepatic

„M-am simțit ca și când aș fi primul om care a pășit pe Lună”, este declarația unui bărbat de 30 de ani după ce a reușit să facă câțiva pași cu un exoschelet controlat telepatic. Deocamdată, dispozitivul medical este folosit doar în laborator, dar în câțiva ani acesta ar putea fi folosit pe scară largă, îmbunătățind calitatea vieții persoanelor paralizate.

Cercetătorii au reușit să creeze un medicament unic pentru salvarea unei fetițe diagnosticate cu o boală genetică incurabilă

O echipă de medici din Statele Unite a reușit să creeze de la zero un medicament pentru a-i salva viața unei fetițe de opt ani, diagnosticată cu o boală genetică mortală – boala Batten.

Specialiștii din Boston au descoperit, în urma numeroaselor analize, o mutație unică în codul ADN al pacientei, care a provocat afecțiunea rară a sistemului nervos. Descoperind cauza, medicii s-au gândit că este posibil să găsească un tratament.

În mod normal, un nou medicament ajunge la pacienți după zece ani de teste în laboratoare, însă echipa din SUA a reușit să creeze tratamentul salvator într-un singur an. În ciuda acestei reușite, fetița nu este vindecată, însă are mai puține convulsii.

Separarea gemenilor siamezi

În 2019, întreaga lume a stat cu ochii pe gemenele conjuncte Safa și Marwa. Astfel de cazuri sunt foarte rare, unul la 2,5 milioane de nașteri, iar șansa de supraviețuire este extrem de mică.

Sute de medici, asistente și alți membri ai personalului medical s-au luptat luni de zile pentru a le salva pe fetițele care au suferit numeroase operații înainte să fie separate.

Creierul unui porc mort, readus la viață timp de câteva ore

Un grup de cercetători din Statele Unite a reușit să reactiveze funcțiile cerebrale ale unui porc mort, la patru ore după ce animalul a fost sacrificat.

Studiul a demonstrat că moartea celulelor cerebrale ar putea fi oprită, iar unele conexiuni ale creierului ar putea fi restituite. Rezultatele remarcabile contrazic studii mai vechi porivit cărora declinul creierului este ireversibil, la câteva minute după ce fluxul de sânge este oprit.

Un „cocktail” de virusuri a salvat viața unei adolescente

După ce Isabelle Carnell Holdaways a contractat o bacterie fatală, medicii i-au dat doar 1% șanse de supraviețuire, însă datorită unui „cocktail” de virusuri care atacă și ucide bacteria, adolescenta a supraviețuit.

Terapia Phage nu este o metodă foarte cunoscută în lumea medicală, fiind eclipsată de apariția antibioticelor care sunt mult mai ușor de folosit.

Tratament revoluționar împotriva cancerului

O fetiță de doar doi ani din Belfast se numără printre primii pacienți care au beneficiat de un tratament revoluționar împotriva cancerului. Terapia de tipul „tumor-agnostic” acționează doar asupra cancerelor care prezintă anomalii genetice specifice.

Țigările electronice care îi ajută pe fumători să renunțe

Peste 2.400 de persoane au ajuns la spital, iar alte 50 au murit, în SUA, din cauza „leziunilor pulmonare asociate utilizării țigărilor electronice sau a vapingului”.

Însă experții au continuat să menționeze că vapingul este mai sigur decât tutunul, iar anul acesta au reușit să dovedească că vapingul îi ajută pe fumători să renunțe. Potrivit unui studiu publicat în New England Journal of Medicine, 18% dintre utilizatorii țigărilor electrinice s-au lăsat de fumat după un an de la folosirea lor, față de 9,9% dintre cei care folosesc înlocuitori tradiționali cu nicotină.

