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Descoperire spectaculoasă a telescopului James Webb: Un obiect cosmic nemaivăzut până acum, cât întregul Sistem Solar

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James Webb Space Telescope traveling and exploring deep space against galaxy background. 3D Illustration
Telescopul spațial James Webb, într-o reprezentare 3D. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Un posibil secret al Universului timpuriu

Un misterios punct roșu surprins de telescopul spațial James Webb s-ar putea dovedi un tip de obiect cosmic necunoscut până acum. De dimensiunea întregului Sistem Solar, acesta prezintă caracteristici atât ale stelelor, cât și ale găurilor negre, relatează The Guardian.

Astronomii susțin că au descoperit un nou tip de obiect cosmic, o „stea-gaură neagră”, de dimensiunea întregului Sistem Solar și care strălucește într-o lumină roșie intensă.  Echipa internațională a făcut descoperirea după ce și-a îndreptat atenția asupra unui misterios punct roșu din imaginile Universului timpuriu surprinse de telescopul spațial James Webb al NASA.

Obiectul se ascundea în constelația Balena (Cetus) și se crede că s-a format la 660 de milioane de ani după Big Bang, evenimentul aflat la baza principalei teorii a astronomilor privind începutul Universului.

Măsurătorile acestui corp exotic au arătat că, deși seamănă cu o stea uriașă, eliberează de 100 de miliarde de ori mai multă energie decât poate produce orice stea cunoscută. Cantitatea de energie emisă este mult mai apropiată de cea observată în cazul găurilor negre decât de cea a stelelor.

„Am descoperit un nou tip de obiect astrofizic, o stea-gaură neagră”, a declarat dr. Rohan Naidu, de la Institutul Kavli pentru Astrofizică și Cercetări Spațiale, parte a Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Acesta „strălucește cu energia asociată în mod obișnuit găurilor negre, dar, în același timp, prezintă caracteristici asociate în mod tradițional stelelor”, a adăugat cercetătorul.

Oamenii de știință foloseau telescopul spațial James Webb pentru a identifica cele mai îndepărtate galaxii din Universul cunoscut. După ce au reușit acest lucru cu o galaxie numită Mom-z14, formată la doar 280 de milioane de ani după Big Bang, și-au îndreptat atenția către alte obiecte cosmice.

Un posibil secret al Universului timpuriu

În studiul publicat în revista Nature, astronomii descriu modul în care s-au concentrat asupra unui punct roșu extrem de luminos, cunoscut sub numele de MoM-BH-1*, cel mai roșu obiect din arhiva de imagini a telescopului.

„Felul în care lumina sa este aproape în întregime roșie și dispare brusc sub o anumită lungime de undă este atât de spectaculos, încât nu există nimic comparabil în nicio clasă cunoscută de obiecte”, a spus Naidu.

Simulările computerizate au arătat că, în loc să fie o stea uriașă alimentată de fuziunea nucleară, obiectul este o gaură neagră învăluită în straturi atât de dense de gaz, încât radiază asemenea unei stele.

Dacă astronomii au dreptate, descoperirea sugerează că zeci de alte misterioase „Little Red Dots” (LRD) „mici puncte roșii”, care apar în aproape toate imaginile de profunzime ale Universului realizate de telescopul James Webb, sunt, de asemenea, stele-găuri negre.

Naidu bănuiește că aceste stele-găuri negre joacă un rol major în evoluția galaxiilor. Ele ar putea reprezenta „semințele” găurilor negre supermasive din prezent, precum cea aflată în centrul Căii Lactee.

„De zeci de ani anticipăm că ceva spectaculos trebuie să se fi petrecut în Universul foarte timpuriu. Stelele-găuri negre ar putea fi acel «ceva spectaculos». Ele ar putea reprezenta faza incipientă, învăluită în materie, care marchează începutul călătoriei aproape fiecărei găuri negre supermasive”, a spus cercetătorul.

Găurile negre supermasive se găsesc în centrul aproape tuturor galaxiilor asemănătoare Căii Lactee și se consideră că influențează destinul acestora.

„Ele ar putea determina când se pot forma stelele și când încetează să se mai formeze, stabilind cursul pentru tot ceea ce urmează după formarea stelelor: nașterea planetelor, apariția vieții, evoluția speciilor care, într-o bună zi, ar putea reconstitui întreaga această istorie”, a spus Naidu.

Editor : M.I.

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