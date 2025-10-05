Live TV

Descoperire surprinzătoare despre somnul uman. Bacteria care ar putea influența odihna

Data publicării:
Cum să te simți mai odihnit și să îmbunătățești calitatea somnului
Foto: Shutterstock

Somnul, considerat mult timp un proces controlat exclusiv de creier, ar putea fi rezultatul unei colaborări complexe între organism şi microbiomul intestinal. Cercetări recente au descoperit că molecule provenite din bacterii se găsesc în mod natural în creier şi par să fie implicate direct în reglarea ciclurilor de somn.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea de Stat din Washington (WSU/Washington State University) şi publicat în revista Frontiers in Neuroscience, a identificat prezenţa unei molecule bacteriene numite peptidoglican (o componentă a peretelui celular bacterian) în creierul şoarecilor. Această moleculă, cunoscută anterior pentru efectul său de a induce somnul în experimente pe animale, se găseşte în creier în mod natural, iar nivelurile sale fluctuează în funcţie de ciclurile de somn şi de perioadele de privare de somn, arată News.ro.

Descoperirea susţine o ipoteză dezvoltată de-a lungul anilor de cercetătorii de la WSU, conform căreia somnul nu este determinat doar de activitatea neuronală, ci şi de interacţiunea cu microbiomul - comunitatea vastă de microorganisme care trăiesc în corpul uman, în special în intestin.

Conform acestei teorii, denumită „condiţia holobiont” (holobiontul desemnează organismul uman şi microbiomul său, respectiv entităţi formate din organisme ce coabitează într-o simbioză vitală), somnul ar rezulta dintr-un proces de comunicare între cele două sisteme autonome: organismul gazdă şi bacteriile care îl populează.

Cercetătorii au observat că moleculele de peptidoglican şi receptorii implicaţi în semnalizarea acestora se află în zone diferite ale creierului şi prezintă variaţii semnificative în funcţie de momentul zilei. Această descoperire sugerează că produsele bacteriene pot avea un rol direct în reglarea somnului, comparabil cu cel al neuronilor.

Ipoteza integrează două teorii existente: una clasică, care consideră că somnul este controlat de creier, şi o alta care susţine ideea de „somn local” - apariţia unor stări asemănătoare somnului în reţele celulare mici, la nivelul întregului organism. Acumularea acestor stări locale, asemănătoare stingerii treptate a luminilor într-o casă, ar conduce la tranziţia de la starea de veghe la somn.

Această perspectivă extinsă are implicaţii profunde nu doar pentru înţelegerea mecanismelor somnului, ci şi pentru domenii precum cogniţia, comportamentul, apetitul şi chiar evoluţia speciilor. Studiile recente arată că microbiomul intestinal influenţează procese fundamentale precum memoria, luarea deciziilor şi chiar motivaţiile de bază, schimbând modul în care înţelegem relaţia dintre creier şi organism.

„Microorganismele care trăiesc în organismul fiecăruia dintre noi au o istorie evolutivă mult mai lungă decât cea a mamiferelor sau a altor animale. Este posibil ca evoluţia somnului să fi început cu ciclurile de activitate şi inactivitate ale bacteriilor, iar moleculele implicate atunci să fie precursoarele celor care reglează astăzi cogniţia şi comportamentul”, a explicat profesorul James Krueger, coautor al studiului, citat într-un comunicat al WSU.

Cercetarea adaugă noi dovezi la observaţiile anterioare conform cărora infecţiile bacteriene cresc nevoia de somn şi evidenţiază legătura strânsă dintre somn şi sănătatea microbiomului intestinal, fiecare influenţându-se unul pe celălalt.

Următorii paşi ai echipei WSU vor viza investigarea mecanismelor prin care aceste molecule bacteriene comunică cu organismul şi modul în care pot fi folosite pentru a dezvolta noi terapii pentru tulburările de somn.

Această descoperire deschide calea către o înţelegere mai profundă a relaţiei complexe dintre creier şi microbiom, sugerând că pentru a înţelege somnul trebuie să privim organismul uman ca pe un ecosistem în care procesele biologice sunt rezultatul unei colaborări strânse între celulele din organism şi microorganismele care ne populează.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
2
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
profimedia-1029625023
3
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
ilie bolojan face declaratii
4
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”. Premierul a explicat de...
Trial living in Eisenhüttenstadt
5
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului...
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
Digi Sport
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cristian paun in fata ta
Cristian Păun avertizează că dobânzile la credite nu vor scădea „cât...
ploaie-umbrela
Vremea rămâne rece în România: urmează patru zile de frig, ploi și...
Sfatul lui Toby Brown pentru ceilalți tineri este să fie „obsedați” de propria curiozitate FOTO LinkedIN / Toby Brown
Povestea adolescentului care la 16 ani a strâns un milion de dolari...
viktor orban
Existența Ucrainei este în interesul Ungariei, susține Viktor Orban...
Ultimele știri
Atac masiv al rușilor în Ucraina: 5 morți şi 14 răniţi la Zaporojie și Liov. Polonia e în alertă
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Femeie lovită de fostul partener în plină stradă, în Cluj-Napoca. Bărbatul a fost arestat preventiv
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, apariție surpriză la Săptămâna Modei de la Paris. Ținutele ei, admirate de fani. „Elegantă și...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe...
Adevărul
Soluțiile prin care Moldova ar rezolva definitiv problema care o trage înapoi de 35 de ani: „Trebuie scoși...
Playtech
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră
Digi FM
Kate Winslet, la 50 de ani. O carieră strălucită, Oscar și trei copii. A fost decorată de regină și are stea...
Digi Sport
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe...
Pro FM
Ce a atras-o pe Elizabeth Hurley la Billy Ray Cyrus. Lucrul pe care actrița și muzicianul country îl au în...
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”
Newsweek
Ce pensie vei avea în 2030 dacă acum primești între 1.281 de lei și 5.000 de lei? Creșteri mari
Digi FM
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Supermodel la 57 de ani. Julia Roberts, în pulover pe post de rochie și pantofi cu toc, în NYC. Actrița își...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...