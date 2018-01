Descoperirea care ar schimba medicina: O proteină ar putea combate cancerul, diabetul și obezitatea

O proteină cu potenţial anti-îmbătrânire, numită după o zeiţă din Grecia Antică ce ţesea firul vieţii, deţine un potenţial neexploatat încă pentru tratarea mai multor boli, au descoperit oamenii de ştiinţă în cadrul unui studiu publicat în cel mai recent număr al jurnalului Nature, citat de Press Association.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

Înţelegerea structurii moleculei beta-Klotho poate duce la crearea de noi modalităţi de abordare a unor boli precum diabetul, obezitatea şi unele forme de cancer, spus cercetătorii, potrivit Agerpres.



În mitologia greacă, Klotho (sau Clotho) era una dintre cele trei zeiţe ale destinului, Moirae (Ursitoare), care conduceau destinul oamenilor dintre care una torcea, alta depăna şi ultima tăia firul vieţii când sosea momentul morţii.



Proteina Klotho, care poate lua două forme, se regăseşte la suprafaţa celulelor în anumite ţesuturi, iar studiile au demonstrat că este implicată în procese ce încetinesc procesul îmbătrânirii.



Molecula aderă la o familie de hormoni, cunoscuţi sub numele de factori de creştere ai fibroblastelor (FGF), ce reglementează procesele metabolice critice din ficat, rinichi, creier şi alte organe.



Medicamentele care acţionează pe calea Klotho-FGF, fie stimulând-o, fie blocând-o, au potenţialul de a combate o întreagă serie de afecţiuni, conform echipei de cercetători americani.



Noul studiu care dezvăluie forma 3D a moleculei a demonstrat că beta-Klotho este cel mai important activator al FGF21, un hormon-cheie generat în timpul privării de alimente.



Când aderă la beta-Klotho, hormonul declanşează sensibilitatea la insulină şi metabolismul glucozei, ceea ce duce la pierderea din greutate.



Această cale are implicaţii pentru tratarea diabetului de tip 2 şi a obezităţii.



''În cazul animalelor şi în cadrul unor studii clinice realizate pe FGF21 se demonstrează că se poate stimula arderea caloriilor fără modificarea aportului alimentar, iar acum înţelegem cum poate fi îmbunătăţită activitatea biologică a FGF21'', a declarat cercetător-şef dr. Joseph Schlessinger de la Yale School of Medicine.



Schlessinger a declarat că următorul pas al cercetării va consta în ''producerea de hormoni mai eficienţi, crearea de noi blocante puternice, realizarea studiilor pe animale şi continuarea cercetărilor''.