Dinozaurul punk rock: O nouă specie „blindată” cu țepi uriași și scuturi osoase a fost descoperită în Maroc

Oamenii de știință au descoperit un dinozaur cu o „armură” bizară formată din țepi lungi de un metru. Fosilele de Spicomellus afer, o specie care a trăit acum 165 de milioane de ani, i-au șocat pe experți, aceștia spunând că nu au mai văzut niciodată un astfel de specimen.

Fosilele au fost descoperite de un fermier local în apropierea așezării Boulemane din Maroc și reprezintă primul specimen de Ankylosaurus – un grup de dinozauri cu osteoderme sau „plăci de armură” și o „măciucă” mare la capătul cozii – descoperit în Africa.

Richard Butler, un profesor de la Universitatea din Birmingham care a condus studiul, a spus că Spicomellus era „punk rockerul” vremurilor sale. „Este unul dintre cei mai ciudați dinozauri descoperiți vreodată.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Țepii săi erau legați direct de scheletul dinozaurului. „Nu vezi așa ceva la niciun alt animal existent sau dispărut”, a spus și Susannah Maidment, lidera proiectului lui Butler de la Muzeul de Istorie Naturală.

„Este acoperit complet cu țepi și proeminențe foarte ciudate pe tot spatele animalului, inclusiv un guler osos care îi înfășoară gâtul și un fel de armă la capătul cozii, așadar este un dinozaur foarte neobișnuit”, a spus Maidment.

Descoperirea este atât de neobișnuită încât i-ar putea forța pe paleontologi să regândească evoluția întregului grup de dinozauri Ankylosaurus, potrivit BBC.

Fosilele de dinozaur au fost descoperite de un fermier din Maroc, după ce în zonă s-a produs o viitură. Foto: Profimedia Images

„Nu o să mai văd niciodată ceva la fel de nebunesc”

Cercetătorii credeau că țepii și armura puternică au evoluat odată cu apariția marilor prădători carnivori din Cretacic precum T-Rex, însă Spicomellus este cel mai vechi specimen din grupul Ankylosaurus și prezintă „cea mai bizară armură pe care am descoperit-o vreodată la un animal”, mult mai excentrică decât cea prezentă la specimenele mai noi.

Dinozaurul avea probabil în jur de patru metri lungime și un metru înălțime și cântărea două tone. „Acesta este punctul culminant al carierei mele”, a spus Maidment pentru Sky News. „Nu o să mai văd niciodată ceva la fel de nebunesc.”

Dinozaurul avea probabil în jur de patru metri lungime și un metru înălțime și cântărea două tone. Cei mai lungi țepi de pe corpul său erau lungi de un metru. Captură foto: X

Fermierul a descoperit fosilele după ce s-a produs o viitură în zona așezării Boulemane. El a dezgropat o parte din fosile de teamă să nu fie distruse de alte inundații și le-a păstrat în casă până la venirea paleontologilor. „Nu am fi avut nicio fosilă dacă nu era el”, a spus Maidment.

Din cauză că în zona unde au fost găsite fosilele nu s-au făcut foarte multe săpături oficiale, există riscul ca o parte dintre fosile să fie furate de traficanți.

„Ultima dată când m-am întors la sit, erau gropi uriașe peste tot”, acolo unde hoții de fosile au săpat, a spus Maidment.

Editor : Raul Nețoiu