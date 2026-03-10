Live TV

Două specii considerate dispărute de mii de ani, redescoperite într-o pădure tropicală din Papua de Vest

Data publicării:
photo-collage.png (81)
Descoperire spectaculoasă în jungla din Papua: două specii considerate dispărute de 6.000 de ani. Foto Dexerto/ X

Două specii de marsupiale considerate dispărute de aproximativ 6.000 de ani au fost redescoperite în pădurile tropicale izolate din Papua de Vest, într-o descoperire descrisă de oamenii de știință drept „remarcabilă”. Cercetătorii au identificat un oposum pigmeu cu un deget neobișnuit de lung pe fiecare mână și un planor arboricol cu coadă inelată, animale despre care se credea că au dispărut în urmă cu milenii. Descoperirea, realizată după ani de analiză a fosilelor, fotografiilor rare și mărturiilor comunităților locale, este considerată un exemplu rar de „taxon Lazarus”, termen folosit pentru speciile care reapar după ce au fost considerate dispărute, scrie BBC.

Un oposum minuscul, care are câte un deget extrem de lung pe fiecare mână, este una dintre cele două specii considerate dispărute care au fost descoperite în Papua de Vest, într-o descoperire științifică descrisă drept „excepțională”.

Cealaltă specie este un planor arboricol cu coadă inelată, a cărui coadă poate apuca ramurile. Ambele au fost găsite trăind în păduri tropicale izolate, după ce se credea că au dispărut acum aproximativ 6.000 de ani.

Descoperirea unor exemplare vii ale unei specii considerate pierdute este rară, dar identificarea a două astfel de specii este „remarcabilă”, spun oamenii de știință care și-au publicat concluziile vineri în revista Records of the Australian Museum.

Astfel de descoperiri sunt cunoscute sub numele de „taxon Lazarus”.

Descoperirea unui singur taxon Lazarus… este o descoperire excepțională”, a declarat profesorul Tim Flannery, un cunoscut om de știință australian, cel mai bine cunoscut pentru cartea sa din 2005, The Weather Makers, despre schimbările climatice.

„Dar descoperirea a două specii, considerate dispărute de mii de ani, este remarcabilă.”

Prima specie redescoperită a fost oposumul pigmeu cu degete lungi, un marsupial cu dungi, care cântărește aproximativ 200 de grame și despre care se crede că a dispărut din Australia în timpul Epocii Glaciare.

O trăsătură distinctivă este faptul că, pe fiecare mână, al patrulea deget al oposumului este de două ori mai lung decât celelalte, lucru care, spun oamenii de știință, îl ajută să scoată larvele insectelor care trăiesc în lemn – principala sa sursă de hrană.

A doua specie este planorul arboricol cu coadă inelată, care, la fel ca ruda sa australiană – greater glider – trăiește în scorburile copacilor înalți.

Descoperirile au fost făcute după ce cercetătorii au reconstituit, piesă cu piesă, un adevărat puzzle: au analizat fosile vechi de zeci de ani, fotografii rare și specimene din colecții muzeale pentru a aduna indicii, înainte de a merge în expediții în zone izolate din Noua Guinee.

Flannery, împreună cu un alt coautor al studiului, profesorul Kris Helgen, și cercetători de la Universitatea din Papua au discutat cu bătrânii comunităților locale din clanurile Tambrauw și Maybrat – unele dintre ele intrând în contact cu lumea modernă abia în anii 1960.

Identificarea speciilor nu ar fi fost posibilă fără ajutorul lor, potrivit Rikei Korain, o femeie din comunitatea Maybrat și coautoare a studiului.

Sunt oameni foarte tradiționali”, a adăugat Flannery, explicând că planorul arboricol este considerat atât de sacru încât „nu doar că nu îl vânează, dar nici nu îi rostesc numele”.

Totuși, habitatul planorului este din ce în ce mai amenințat de exploatările forestiere din zonă, a spus Flannery.

Acest lucru a determinat, în parte, oamenii de știință și organizațiile pentru protecția faunei să încerce să obțină recunoașterea drepturilor comunităților locale asupra pădurilor, pentru a se asigura că exploatarea lemnului nu poate avea loc fără consimțământul lor.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
petrolier în ocean
3
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
4
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
Digi Sport
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Homo sapiens trăiau în urmă cu 150.000 de ani într-o pădure tropicală africană.
Homo sapiens trăiau în urmă cu 150.000 de ani într-o pădure tropicală africană. Ce au descoperit arheologii
terasamente în Jungla Amazoniană construite acum mii de ani de vechii băștinași
Orașele pierdute ale Amazonului: Cum dezvăluie noile tehnologii „metropole verzi” ascunse în junglă de mii de ani
jurnalisti morti in amazon
Cresc violențele împotriva jurnaliştilor care investighează crimele din Amazon. Nouă reporteri au fost uciși în ultimii 10 ani
foci in apa
Imagini rare cu foci cenușii în largul insulelor Farne. Ce povestește fotograful care a reușit să le surprindă de aproape
calamarul magnapinna
VIDEO. Apariție rară în adâncurile oceanului. Vietatea care a fost zărită doar de câteva ori până acum
Recomandările redacţiei
profimedia-1080803649
Pete Hegseth și „chemarea divină”. Criticii șefului de la Pentagon...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan anunță o „analiză aprofundată” după repatrierea...
iran rachete
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Iranul amenință că începe să...
dominic fritz
Fritz: PSD vrea să finanțeze tot pachetul social, dar fără să spună...
Ultimele știri
Țara  din UE în care sute de tineri vin la recrutare după reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Cât câștigă lunar un recrut
Patru din zece funcții de conducere în România sunt ocupate de femei. Ce le diferențiază de bărbații lideri: „Sunt mai înțelegătoare”
„Este un simbol al puterii”. Istoria de 200 de ani a tronului pe care au stat ultimii domnitori ai Moldovei. Cum arată astăzi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Fanatik.ro
Cum a impresionat-o Gică Hagi pe Diana Șucu: “Este Dumnezeu pe bucata lui!”
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Campionatul MLS, zguduit de un scandal uriaș de pariuri! Americanii nu au milă în astfel de cazuri și au...
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ce salariu are o femeie de serviciu în 2026: sumele dezvăluite de români
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mesajul lui Gigi Becali care l-a făcut pe Mirel Rădoi să se răzgândească
Pro FM
Mădălina Ghenea și picioarele ei interminabile fură toți ochii. Pe plajă sau în rochie minusculă cu tocuri...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
La ce oră va intra pensia pe card joi, 12 martie? Care pensionari iau un bonus record de aproape 2.700 de lei?
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...