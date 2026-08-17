Live TV

Elitele antice din zona Mediteranei purtau bijuterii din metale care nu provin de pe Pământ

Data actualizării: Data publicării:
Background of many Ancient Scythian items. Archaeological finds
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Meteoriții care sunt prea mici pentru distruge Pământul sunt prețuiți acum de cercetători pentru că oferă informații despre medii extraterestre, inclusiv unele care sunt mult mai vechi decât sistemul nostru solar. Cu milenii în urmă, aceștia erau la fel de prețioși, deoarece erau o sursă importantă de metale pentru societățile dinaintea Epocii Fierului, relatează Live Science.

Printre acestea se numără legendarii și influenții pre-greci, cum ar fi minoicii din legenda Minotaurului și micenienii din Iliada și Odiseea, care afișau inele sofisticate fabricate din meteoriți pentru a-și afirma proeminența și puterea, sugerează un studiu recent publicat în Journal of Archaeological Science.

De-a lungul istoriei, oameni din întreaga lume au prelucrat meteoriții în unelte, arme și bijuterii: răzuitoare în Groenlanda; votive în formă de topor în China; bijuterii în America precolumbiană; talismane aducătoare de noroc care protejau păstorii și cămilele lor în Egipt, unde faimosul pumnal spațial al regelui Tutankhamon continuă să fascineze cercetătorii.

Dar Grecia din Epoca Bronzului pare să fi dus lipsă de astfel de obiecte.

Așadar, cercetătorii au explorat două întrebări majore. În primul rând, au încorporat minoicii și micenienii fierul meteoric în uneltele lor diverse și meșteșugit realizate? În al doilea rând, când au început acești meșteșugari talentați în metalurgie să topească fierul?

În timpul „odiseei lor de cinci ani”, cercetătorii au analizat compoziția chimică a peste 100 de artefacte din ceea ce este astăzi Grecia, concentrându-se pe 91 de obiecte din fier, în special inele, brățări și cuțite, datând din Epoca Bronzului, de acum aproximativ 3.800 până la 3.000 de ani.

Folosind fluorescența de raze X non-distructivă, cercetătorii au aflat că 13 dintre aceste obiecte conțin nichel și este posibil să fi fost forjate folosind fier provenit din meteoriți.

Interesant este că toate cele 13 obiecte sunt inele elegante, care combină fierul cu alte metale, cum ar fi aurul sau argintul. Inelele prezintă, de asemenea, casete care ar fi putut susține sigilii, cum ar fi peceți regale. În plus, majoritatea inelelor provin din situri funerare luxoase, cum ar fi mormintele din Micene. Într-un stil cu adevărat fantastic, un inel a fost descoperit într-o necropolă minoică, împodobind încă degetul unui presupus înalt preot.

„Aceste observații ne-au făcut să speculăm că inelele fabricate cel mai probabil din meteoriți au fost simboluri de putere populare în rândul indivizilor proeminenți, membri ai elitei minoice și miceniene”, explică cercetătorii.

Fierul meteoric ar fi putut fi importat din Egipt, mai degrabă decât găsit local. Geografia Greciei nu este prietenoasă cu meteoriții, care se pot dezintegra sau pot fi înghițiți de mare. Deșerturile aride ale Egiptului, care protejează meteoriții de oxidare și dizolvare, sunt mult mai potrivite pentru acumularea acestora.

Cercetătorii au determinat, de asemenea, că 78 dintre obiectele de fier foloseau fier topit (de origine terestră), mai degrabă decât fier cosmic, și că astfel de obiecte din fier topit ar fi putut apărea încă din anul 1400 î.Hr. în timpul Epocii Bronzului – deși doar două dintre acestea, un pandantiv și un inel, au fost realizate înainte de 1200 î.Hr.
Curios este că, în comparație cu descoperirile din Anatolia, „utilizarea fierului creat de om pare să fi fost cumva întârziată în Grecia”, notează cercetătorii, menționând posibilitatea ca aceste obiecte să fi fost importate din locuri precum Cipru.

Pasiunea pentru inelele din meteoriți a durat până în jurul anului 1200 î.Hr. și este posibil să se fi stins din diverse motive, cum ar fi dificultățile de aprovizionare sau de cerere, sau din cel mai simplu și omenesc motiv dintre toate: s-au demodat.

Este „posibil ca moda inelelor din meteoriți, aproape exclusivă pentru Epoca Târzie a Bronzului Minoic și Micenian, să fi apus «de la sine», așa cum se întâmplă cu orice modă”, concluzionează cercetătorii.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Card de sănătate. Inquam Photos Octav Ganea
1
Ce se întâmplă cu actualul card de sănătate de la 1 septembrie. Documentul care ar urma...
nicusor dan mirabela gradinaru
2
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii...
Sfânta Maria Mare și Mică. Foto Getty Images
3
Care este diferența dintre Sfânta Maria Mare și cea Mică. Semnificația sărbătorilor din...
Simina Tănăsescu.
4
Șefa CCR face precizări după apariția informațiilor că s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan...
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
5
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale
Digi Sport
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dinner at the Elysee during the Coalition of the Willing Summit, Paris, France - 14 Jul 2026
Fals marca Moscova: Cum a purtat Olena Zelenska bijuterii furate la summitul Coaliției de Voință
politisti mascati la o perchezitie
Bijuterii din aur de 100.000 de euro au fost furate dintr-o mașină parcată în Botoșani. Polițiștii fac percheziții
jucarii antice
Jucării din Antichitate, descoperite în vechea cetate a Tomisului. Cum arătau jucăriile copiilor romani
Screenshot 2026-05-31 073912
Un meteorit deasupra Statelor Unite a speriat oamenii, care au reclamat explozii puternice
xi jinping donald trump
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Recomandările redacţiei
soldat rus militar rus rusia
Una dintre cele mai sângeroase luni ale războiului din Ucraina: Care...
sigla csm de la intrare in institutie
Reacția CSM la întâlnirea dintre șefa CCR şi Ilie Bolojan: A generat...
Andrii Sybiha
Șeful diplomației de la Kiev susține că Rusia încearcă să transforme...
profimedia-1068811333
Iranul oferă recompense pentru uciderea sau capturarea soldaților...
Ultimele știri
Archaeopteryx și salturile spre cer: ce au descoperit cercetătorii despre primele încercări de zbor ale păsărilor
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării. „Nu vom câștiga niciodată lupta contra naturii”
Viza de SUA a lui George Simion, contestată de 4 oficiali americani, inclusiv foștii ambasadori Adrian Zuckerman şi Mark Gitenstein
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Li s-a spus că șansele de a deveni părinți sunt aproape zero. Ce a urmat i-a uimit chiar și pe medici: „A...
Cancan
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Fanatik.ro
Andrei Vochin, observație după șocul de la Arad: „Copilu și Șumudică, înapoi printre ruine. Misiunea...
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
UEFA, decizie drastică pentru Florin Prunea după filmarea controversată de la Tiraspol: „E ce trebuie?”
Adevărul
Farul, lumina care veghează de milenii drumul oamenilor mării: de la hangiul Toma Radicevic care ardea seu la...
Playtech
Ai închis balconul fără autorizație? Ce riscă proprietarii și când pot fi obligați să intre în legalitate
Digi FM
Alina Pușcău, noi detalii despre lupta cu cancerul: „Mi-a fost rău. E greu, dar Dumnezeu face minuni”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: prins la mijloc în bătaia dintre fosta și actuala soție, a leșinat și a ajuns la spital...
Pro FM
De ce îi punea Michael Jackson pe copiii lui să poarte măști în public. Fiica lui povestește: "Atunci avea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Povestea cutremurătoare a armatei orbilor: unul dintre cele mai atroce acte de cruzime împotriva...
Newsweek
Ce pensie va avea un pensionar care a muncit 35 ani pe un salariu între 4.000 și 5.000 lei?
Digi FM
Iubita lui David Popovici, declarație de dragoste după victoria de la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Rață prinsă cu „viteză excesivă” în Elveția. O rață a zburat prea repede și acum 7 ani, în același loc
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...