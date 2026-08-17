Elitele antice din zona Mediteranei purtau bijuterii din metale care nu provin de pe Pământ

Meteoriții care sunt prea mici pentru distruge Pământul sunt prețuiți acum de cercetători pentru că oferă informații despre medii extraterestre, inclusiv unele care sunt mult mai vechi decât sistemul nostru solar. Cu milenii în urmă, aceștia erau la fel de prețioși, deoarece erau o sursă importantă de metale pentru societățile dinaintea Epocii Fierului, relatează Live Science.

Printre acestea se numără legendarii și influenții pre-greci, cum ar fi minoicii din legenda Minotaurului și micenienii din Iliada și Odiseea, care afișau inele sofisticate fabricate din meteoriți pentru a-și afirma proeminența și puterea, sugerează un studiu recent publicat în Journal of Archaeological Science.

De-a lungul istoriei, oameni din întreaga lume au prelucrat meteoriții în unelte, arme și bijuterii: răzuitoare în Groenlanda; votive în formă de topor în China; bijuterii în America precolumbiană; talismane aducătoare de noroc care protejau păstorii și cămilele lor în Egipt, unde faimosul pumnal spațial al regelui Tutankhamon continuă să fascineze cercetătorii.

Dar Grecia din Epoca Bronzului pare să fi dus lipsă de astfel de obiecte.

Așadar, cercetătorii au explorat două întrebări majore. În primul rând, au încorporat minoicii și micenienii fierul meteoric în uneltele lor diverse și meșteșugit realizate? În al doilea rând, când au început acești meșteșugari talentați în metalurgie să topească fierul?

În timpul „odiseei lor de cinci ani”, cercetătorii au analizat compoziția chimică a peste 100 de artefacte din ceea ce este astăzi Grecia, concentrându-se pe 91 de obiecte din fier, în special inele, brățări și cuțite, datând din Epoca Bronzului, de acum aproximativ 3.800 până la 3.000 de ani.

Folosind fluorescența de raze X non-distructivă, cercetătorii au aflat că 13 dintre aceste obiecte conțin nichel și este posibil să fi fost forjate folosind fier provenit din meteoriți.

Interesant este că toate cele 13 obiecte sunt inele elegante, care combină fierul cu alte metale, cum ar fi aurul sau argintul. Inelele prezintă, de asemenea, casete care ar fi putut susține sigilii, cum ar fi peceți regale. În plus, majoritatea inelelor provin din situri funerare luxoase, cum ar fi mormintele din Micene. Într-un stil cu adevărat fantastic, un inel a fost descoperit într-o necropolă minoică, împodobind încă degetul unui presupus înalt preot.

„Aceste observații ne-au făcut să speculăm că inelele fabricate cel mai probabil din meteoriți au fost simboluri de putere populare în rândul indivizilor proeminenți, membri ai elitei minoice și miceniene”, explică cercetătorii.

Fierul meteoric ar fi putut fi importat din Egipt, mai degrabă decât găsit local. Geografia Greciei nu este prietenoasă cu meteoriții, care se pot dezintegra sau pot fi înghițiți de mare. Deșerturile aride ale Egiptului, care protejează meteoriții de oxidare și dizolvare, sunt mult mai potrivite pentru acumularea acestora.

Cercetătorii au determinat, de asemenea, că 78 dintre obiectele de fier foloseau fier topit (de origine terestră), mai degrabă decât fier cosmic, și că astfel de obiecte din fier topit ar fi putut apărea încă din anul 1400 î.Hr. în timpul Epocii Bronzului – deși doar două dintre acestea, un pandantiv și un inel, au fost realizate înainte de 1200 î.Hr.

Curios este că, în comparație cu descoperirile din Anatolia, „utilizarea fierului creat de om pare să fi fost cumva întârziată în Grecia”, notează cercetătorii, menționând posibilitatea ca aceste obiecte să fi fost importate din locuri precum Cipru.

Pasiunea pentru inelele din meteoriți a durat până în jurul anului 1200 î.Hr. și este posibil să se fi stins din diverse motive, cum ar fi dificultățile de aprovizionare sau de cerere, sau din cel mai simplu și omenesc motiv dintre toate: s-au demodat.

Este „posibil ca moda inelelor din meteoriți, aproape exclusivă pentru Epoca Târzie a Bronzului Minoic și Micenian, să fi apus «de la sine», așa cum se întâmplă cu orice modă”, concluzionează cercetătorii.

Editor : M.B.