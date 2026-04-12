O expediție științifică în apropierea Insulelor Hawaii a scos la iveală o formațiune neobișnuită pe fundul oceanului: un traseu care seamănă izbitor cu un „drum de cărămidă galbenă”. Descoperirea, făcută la peste 3.000 de metri adâncime, i-a uimit pe cercetători, scrie Science Alert.

Nava de explorare Nautilus a surprins scena neobișnuită în timp ce cartografia creasta Liliʻuokalani din cadrul Monumentului Național Marin Papahānaumokuākea (PMNM).

PMNM este una dintre cele mai mari zone de conservare marină din lume, mai extinsă decât toate parcurile naționale din Statele Unite la un loc, iar până în prezent a fost explorat doar aproximativ 3% din fundul său oceanic.

Cercetătorii de la Ocean Exploration Trust continuă să împingă limitele explorării acestei regiuni, situate la peste 3.000 de metri sub nivelul mării, iar unul dintre cele mai interesante aspecte este că explorarea poate fi urmărită de oricine.

Un montaj video publicat pe YouTube în aprilie 2022 surprinde momentul în care cercetătorii, operând un vehicul submersibil, dau peste ceea ce pare a fi „drumul către Oz”.

„Este drumul către Atlantida”, se aude un cercetător spunând la radio.

„Drumul de cărămidă galbenă?”, întreabă o altă voce.

„Este bizar”, adaugă un alt membru al echipei.

„Glumiți? Este incredibil.”

Deși se află la aproximativ 1.000 de metri sub apă, fundul lacului descoperit pe vârful muntelui submarin Nootka avea un aspect surprinzător de uscat.

Formațiunea a fost identificată drept „un flux fracturat de rocă hialoclastit (o rocă vulcanică formată în urma erupțiilor de mare energie, în care fragmentele de rocă se depun pe fundul oceanului)”.

Echipa a remarcat, de asemenea, că suprafața arată ca o „crustă coaptă” care pare că ar putea fi desprinsă.

Într-o porțiune restrânsă, roca vulcanică s-a fracturat într-un mod care seamănă izbitor cu niște cărămizi.

„Fracturile unice la 90 de grade sunt cel mai probabil rezultatul tensiunilor de încălzire și răcire generate de erupții multiple în această zonă”, se arată în descrierea videoclipului.

Suprafața Pământului este dominată de oceane adânci, iar un studiu din 2025 arată cât de puțin am explorat, de fapt, fundul celui mai mare ecosistem al planetei.

Cercetători de la organizația Ocean Discovery League, Scripps Institution of Oceanography și Universitatea Boston au analizat date publice pentru a estima cât din fundul oceanic a fost vizualizat până acum.

După 67 de ani de explorări submarine, oamenii au observat direct între 0,0006% și 0,001% din fundul oceanului adânc.

Estimarea superioară reprezintă doar 3.823 de kilometri pătrați, o suprafață puțin mai mare decât cel mai mic stat american, Rhode Island, sau aproximativ o zecime din suprafața Belgiei.

La fel ca în cazul adâncurilor oceanice, uneori trebuie să vezi un lucru pentru a-l crede cu adevărat.

La prima vedere, formațiunea de pe creasta Liliʻuokalani poate fi ușor confundată cu un drum către o lume nouă și fascinantă. Iar, într-un fel, această interpretare nu este complet greșită.

Urmarea acestui „drum” simbolizează direcția corectă și sugerează că am putea descoperi în curând mult mai multe despre geologia ascunsă a Pământului.

„Explorarea acestei zone, care nu a mai fost cartografiată anterior, îi ajută pe cercetători să înțeleagă mai bine viața de pe și din interiorul versanților stâncoși ai acestor munți submarini vechi și adânci”, au transmis cercetătorii de la Ocean Exploration Trust.

