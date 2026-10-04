Live TV

Experimentul din pandemie care i-a bulversat pe cercetători: aproape toată lumea o ia în mod natural la stânga când merge. De ce?

Data publicării:
Aerial view of large number of people walking on the city square on the sunny day
Oameni într-o piață. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Nu era de vină camera Nu este vorba despre cultură Răspunsul este în noi

În 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, mai mulți cercetători studiau răspunsul la o întrebare practică: cum se mișcă oamenii într-un spațiu închis atunci când li se cere să stea departe unii de alții? Urmărind filmările de nenumărate ori, aceștia au observat ceva ciudat: aproape fiecare participant mergea în bucle care se întorceau în aceeași direcție, întotdeauna în sens invers acelor de ceasornic. Și mai ciudat, niciunul dintre ei nu părea să fi observat că făcea asta. Acest lucru i-a trimis într-o căutare de cinci ani pentru a afla de ce oamenii se comportă astfel, scrie The Conversation.

Efectul în sine este ușor de descris. Lăsați o mulțime să se miște într-un spațiu închis fără o destinație anume și aceasta începe încet să se rotească, aproape întotdeauna spre stânga. Nimeni nu dirijează această mișcare. Nimeni nu o decide.

Pentru un fizician, acesta pare un exemplu de „comportament emergent” din manuale: un model colectiv care se dezvoltă din nenumărate interacțiuni mici, fie între indivizi, fie între indivizi și mediul lor. Acestea au fost cele două ipoteze principale ale cercetătorilor, pe care am încercat să le validăm izolat.

Nu era de vină camera

Prima suspiciune se baza pe interacțiunea dintre oameni și pereții camerei. Un studiu neurologic anterior descoperise că persoanele dreptace tind să se întoarcă la stânga, iar stângacii la dreapta, o prejudecată subtilă legată de mici diferențe dintre cele două jumătăți ale creierului. Întrucât majoritatea oamenilor din grupul inițial de studiu erau dreptaci, era rezonabil ca specialiștii să emită ipoteza că vârtejul colectiv nu era nimic mai mult decât suma preferințelor individuale, transformată într-o buclă de pereții care îi înconjurau.

Pentru a testa acest lucru, cercetătorii au conceput un nou experiment care a început înainte ca mulțimea să se adune măcar în arenă. Voluntarii mergeau pe rând direct spre un perete, și era înregistrat în ce direcție se întorceau când ajungeau acolo.

Cunoscând preferințele fiecăruia, specialiștii puteau sorta oamenii după această caracteristică și vedea rezultatul. Dacă pereții și lateralitatea ar fi soluția, un grup de stângaci ar trebui în cele din urmă să inverseze rotația și să se miște în sensul acelor de ceasornic. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, iar tendința inversă acelor de ceasornic a rămas.

Poate că prezența pereților în sine a fost cauza acestui efect de direcționare. Pentru a afla, specialiștii au desfășurat experimentul în aer liber, într-un loc de joacă școlar foarte mare, deschis, de 3.000 de metri pătrați, fără ziduri de delimitare, și au lăsat peste o sută de adolescenți să meargă fără nimic care să-i ghideze. Efectul de rotație nu doar a supraviețuit, ci a devenit și mai puternic. Evident, camera nu era de vină.

Nu este vorba despre cultură

Așa au ajuns cercetătorii la al doilea suspect: modul în care interacționăm unii cu alții. Când doi pietoni se întâlnesc frontal, fiecare se dă la o parte, ducând la binecunoscutul fenomen de formare a benzilor de circulație.

Însă partea pe care o alegem nu este aleatorie și este de obicei determinată de partea drumului pe care circulă oamenii. În Spania, ca și în restul Europei continentale, ocolim spre dreapta, ceea ce lasă spațiu în stânga noastră pentru ca persoana care vine din sens opus să facă același lucru.

Poate că, au argumentat ei, originea mișcării în sens invers acelor de ceasornic nu a fost altceva decât o manifestare a acestui fenomen. Dacă pietonii tind să pășească spre dreapta în fiecare interacțiune, vor ajunge să meargă cu peretele în dreapta, deplasându-se în sens invers acelor de ceasornic. Dacă acest lucru ar fi adevărat, o mulțime japoneză ar trebui să se rotească în sensul acelor de ceasornic, deoarece, în Japonia, oamenii conduc și se dau la o parte spre stânga, iar formarea benzilor are loc pe partea opusă față de Spania.

Specialiștii au contactat un coleg din Tokio, convinși că va vedea cum mulțimea se rotește în sensul acelor de ceasornic. Noi experimente au dus la un nou eșec. Mulțimea japoneză s-a rotit în sens invers acelor de ceasornic, așa că ipoteza era greșită.

O explicație culturală persista încă: un obicei dobândit undeva pe parcurs, cum ar fi sensul invers acelor de ceasornic în care este construită aproape fiecare pistă de atletism. Așa că s-au îndreptat către copiii de grădiniță, care abia au început să absoarbă convențiile adulților. Departe de a se estompa, tendința lor în sens invers acelor de ceasornic a fost cea mai puternică pe care au măsurat-o vreodată.

Răspunsul este în noi

Dacă nu era vorba de grup, de împrejurimi sau de obiceiurile noastre sociale, nu mai rămăsese decât un singur loc: o trăsătură pur individuală, ceva biomecanic sau înrădăcinat în creier.

Pentru a testa acest lucru, 200 de voluntari au fost rugați să meargă singuri, pe rând, într-o arenă goală. Fără nimeni cu care să se ciocnească și fără o mulțime pe care să o urmărească, o majoritate clară s-a mișcat totuși în sens invers acelor de ceasornic.

În acest caz, datele arată tiparul există deja într-o singură persoană care merge singură. Într-adevăr, nealimentând un model decât cu acele date individuale de mișcare, cercetătorii au reușit să reproducă vârtejul mulțimii întregi. În acest caz, și contrar a ceea ce se întâmplă în fenomenele colective emergente, întregul nu este mai mult decât suma părților; este exact același lucru.

Și iată concluzia sinceră: încă nu știm de ce cauzează această prejudecată la nivel individual. Specialiștii au căutat o relație cu lateralitatea, piciorul dominant, ochiul dominant, sexul etc., etc... și nu au găsit nimic. Studiile efectuate pe persoane care merg legați la ochi, care tind să se învârtă în spirală într-o parte, sugerează ceva mai profund, poate asimetrii slabe în urechea internă care ne modifică ușor senzația de rectitudine. Dar, așa cum stau lucrurile în prezent, nu poate fi oferită nicio explicație pentru aceasta.

În orice caz, a ști că atracția aparține individului și nu grupului este în continuare valoroasă și ar putea schimba modul în care modelăm și proiectăm spațiile pe care le împărtășim: locuri precum aeroporturile, gările și muzeele, unde fluxul lin al oamenilor contează.

Aceeași întoarcere spre stânga apare chiar și la animale, de exemplu la peștii care formează bancuri și la furnicile legionare care se învârt în spirală. Forța care împinge un om spre stânga s-ar putea dovedi, în cele din urmă, a fi mult mai veche decât însăși umanitatea.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan profimedia
1
Surse: Nicușor Dan are doi favoriți pentru funcția de premier. Planul președintelui...
ciuma
2
Ciuma a revenit în Rusia. Sute de persoane au fost spitalizate după ce medicul trimis să...
peter magyar profimedia
3
Reacție neașteptată a Budapestei după ce Moscova a expulzat diplomaţi ungari: „E o măsură...
INSTANT_CONSULTARI_usr_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
USR a decis mandatul cu care merge la consultările de la Cotroceni. Fritz: Soluția pentru...
cnas sigla
5
CNAS permite utilizarea cardului de sănătate și a cărții de identitate în luna octombrie...
"Împăratul" a fost la înmormântare și imaginile fac înconjurul lumii: "E prima dată când văd așa ceva"
Digi Sport
"Împăratul" a fost la înmormântare și imaginile fac înconjurul lumii: "E prima dată când văd așa ceva"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
New EU record for viral disease brought by Tiger mosquitoes, Paris, France - 21 Aug 2025
Un proiect experimental a eliberat la Lisabona 30.000 de țânțari care nu înțeapă
IA
Ce a răspuns IA, după ce a fost întrebată cum ar putea distruge umanitatea. Cel mai popular scenariu, cel mai puțin plauzibil
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Traian Băsescu: „Ce ne arată PNRR? Iertaţi-mi vorba urâtă, multă prostie”
un cercetator se uita in microscop
SUA introduc restricții pentru un anumit tip de cercetare privind virusurile, invocând pandemia de COVID-19
Dr Anthony Fauci și Donald Trump
Jurnal de pandemie: Anthony Fauci și-a exprimat deziluzia față de Trump, pe care l-a descris ca fiind „confuz și nebun”. „Un idiot”
Recomandările redacţiei
profimedia-1136733256
Rușii, despre războiul cu Ucraina: În SUA, eroii sunt Batman și...
dan dungaciu sustine un discurs
Dan Dungaciu anunță mandatul cu care merge AUR la consultările de la...
Volodimir Zelenski
Ucraina a aflat „noua doctrină de atac” a Rusiei: cum vrea Zelenski...
radu miruta nato
Miruță: „E multă incertitudine, dar am încredere că, indiferent de...
Ultimele știri
UE nu mai poate nega declinul lui Friedrich Merz. Cum arată cel mai pesimist scenariu pentru Bruxelles (Politico)
Afecțiunea care poate apărea la copii odată cu începerea școlii. Ce semne pot observa părinții în timpul nopții
De ce consideră experții că, anual, milioane de intervenții chirurgicale sunt inutile sau fac mai mult rău decât bine (The Economist)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii renasc odată cu Orionidele. Ploaia de stele din octombrie aduce schimbări uriașe
Cancan
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
Fanatik.ro
Cele mai ieftine 10 mașini electrice pe care le poți cumpăra în România în 2026
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii români care au făcut avere după retragere. În ce și-au investit banii
Adevărul
Mamaia, paradisul pierdut. Ce s-a ales din „Perla litoralului românesc“ după privatizări eșuate și ridicarea...
Playtech
Ai retras salariul cash ani la rând și acum vrei să pui economiile înapoi în bancă. Cum demonstrezi la ANAF...
Digi FM
Actorul Michael Vartan, aproape de nerecunoscut la 25 de ani de la premiera serialului „Alias”. Imaginea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Georgina Rodriguez, dezlănțuită: "Nu știu cum poate acest om să îi poarte numele lui Hristos"
Pro FM
Soția lui Justin Timberlake, mai senzuală ca oricând într-o ținută care i-a venit ca turnată. Jessica Biel a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce ar schimba Sylvester Stallone în căsnicia sa cu Jennifer Flavin: „Îmi doresc să fi făcut asta cu opt ani...
Adevarul
Europa taxează „energia murdară” din 2028. Cât vom plăti în plus pentru benzină, motorină și încălzire
Newsweek
Cum poți continua să lucrezi după pensionare? Ce condiții trebuie să îndeplinești? Ce poate decide angajatorul
Digi FM
Romanița Iovan, la 62 de ani. Dublă sărbătoare în familie și o formă fizică impresionantă. Se antrenează la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Exerciţiile fizice regulate remodelează sistemul imunitar. Ce au găsit cercetătorii în sângele celor care fac...
Digi Animal World
Misterul aripilor de fluture. Cercetătorii au aflat cum reușesc aceste insecte să scape de păsări în ultima...
Film Now
Îndrăgostiți ca în prima zi după 29 de ani de căsnicie. Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, gesturi...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...