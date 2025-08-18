Live TV

Expunerea la anumite substanțe chimice modifică activitatea genelor și este asociată cu boli grave. Ce arată studiile recente

Data publicării:
Laborator China
Laborator. Foto: Profimedia

Expunerea la compuși PFAS, cunoscuți și ca „substanțe chimice eterne”, poate modifica activitatea genelor, schimbări legate de apariția mai multor tipuri de cancer, tulburări neurologice și boli autoimune. Studiile recente aduc indicii importante despre mecanismele prin care aceste substanțe provoacă boli și deschid calea către tratamente care să prevină efectele lor, potrivit The Guardian.

Rezultatele reprezintă un pas important către identificarea mecanismului prin care aceste substanțe provoacă boli și ar putea ajuta medicii să depisteze, să diagnosticheze și să trateze problemele de sănătate la persoanele expuse la PFAS înainte ca acestea să avanseze.

De asemenea, cercetarea ar putea indica și alte afecțiuni potențial cauzate de PFAS, care nu au fost încă identificate, au precizat autorii studiului.

Studiul se numără printre primele care analizează modul în care substanțele PFAS influențează activitatea genelor, fenomen numit epigenetică.

„Aceasta ne oferă un indiciu despre ce gene și ce tipuri de PFAS ar putea fi importante”, a declarat Melissa Furlong, cercetătoare la College of Public Health al Universității din Arizona și autoarea principală a studiului.

PFAS reprezintă o clasă de aproximativ 15.000 de compuși, utilizați cel mai frecvent pentru a face produsele rezistente la apă, pete și grăsime.

Compușii au fost asociați cu cancer, malformații congenitale, scăderea imunității, colesterol ridicat, boli renale și o gamă largă de alte probleme grave de sănătate. Sunt denumiți „substanțe chimice eterne” deoarece nu se degradează în mod natural în mediul înconjurător.

Cercetarea a analizat sângele a aproximativ 300 de pompieri din patru departamente din SUA, expuși la niveluri ridicate de PFAS. Aceste substanțe sunt ingredientul principal din majoritatea spumelor utilizate pentru stingerea incendiilor și sunt frecvent folosite în echipamentele de protecție purtate de pompieri datorită proprietăților lor de respingere a căldurii.

Furlong a spus că a fost surprinsă de numărul de gene și de căi biologice afectate de PFAS, ceea ce sugerează că substanțele ar putea cauza sau contribui la o gamă largă de probleme de sănătate. Studiul nu a demonstrat că aceste substanțe provoacă în mod direct anumite boli, însă rezultatele indică modificări biologice care ar putea preceda apariția lor.

Genele au roluri variate în apariția sau prevenirea bolilor, iar PFAS modifică practic modul în care acestea ar trebui să funcționeze, a explicat Furlong.

O genă poate acționa ca supresor tumoral, însă PFAS interferează cu modul în care se exprimă, influențând dacă se dezvoltă cancer și ce tip de cancer.

De exemplu, PFOS, unul dintre cei mai comuni și periculoși compuși din categoria PFAS, reduce nivelurile genei miR-128-1-5p, asociată cu dezvoltarea cancerului. Formele ramificate de PFOS au fost legate de modificări la alte cinci gene, inclusiv unele care reglează dezvoltarea cancerului.

S-a constatat că diferiți compuși PFAS și structurile lor chimice afectează gene diferite și sunt asociați cu rezultate diferite asupra sănătății. Nu toți compușii influențează expresia genelor.

Cercetarea a identificat legături între modificările genelor asociate PFAS și căi biologice implicate în leucemie, precum și în cancerele de vezică urinară, ficat, tiroidă și sân. Alte gene și căi biologice au fost implicate în boala Alzheimer, precum și în boli autoimune și infecțioase, cum ar fi lupusul, astmul și tuberculoza.

Furlong a precizat că nu este încă clar în ce etapă a proceselor biologice este declanșată boala, însă imaginea este suficient de conturată pentru a indica posibile tratamente. Companiile farmaceutice încearcă să dezvolte medicamente care ar putea modifica activitatea genelor și, astfel, să prevină dezvoltarea bolilor asociate PFAS.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
2
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
3
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va încheia cu un schimb de...
profimedia-1011858694
4
Însoțitorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu...
GettyImages-2221174152
5
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO...
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digi Sport
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pc calculator tastatura computer
Cum au ajuns rețele globale de fraudare a studiilor să amenințe...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Nicușor Dan: România s-a oferit să contribuie la „garanții solide de...
Ocean shark bottom view from below. Open toothy dangerous mouth with many teeth. Underwater blue sea waves clear water shark swims forward
Fascinația politicienilor pentru animale exotice: zebrele lui Orban...
BUCURESTI - MIHAI BRAVU SANTIER TERMOFICARE - PMB - 5 SEP 2024
Jumătate din București a rămas fără apă caldă, după o avarie majoră...
Ultimele știri
Cercetătorii au descoperit o nouă specie de hominizi care ar putea schimba povestea evoluției omului
Antilopă robotică folosită în Tibet pentru supravegherea acestor animale, amenințate cu dispariția
O prietenie subacvatică: balenele și delfinii nu doar coexistă, ci se caută reciproc. Imagini cu interacțiuni spectaculoase (studiu)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
poluare cu plastic
Eșec în lupta împotriva poluării cu plastic. Cele 185 de țări reunite la Geneva nu au reușit să adopte tratatul global
cnas sigla
Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor. Explicațiile oferite de CNAS
dr_adriana_camuescu
Cum ne ajută bacteriile din intestin
Vintage old car emits pollutant out of the exhaust
Impozitele auto ar putea crește cu până la 30% de anul viitor. Proprietarii de mașini vechi, cei mai afectați
Trump Chairs a Meeting of his Cabinet
Departamentul Sănătăţii condus de Robert F. Kennedy jr. renunţă la finanţarea dezvoltării vaccinurilor cu tehnologia ARNm
Partenerii noștri
Pe Roz
Din ce face bani Sharon Stone la 67 de ani: "Mai mult decât din filme". Acum 24 de ani a pierdut 18 milioane...
Cancan
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Fanatik.ro
Momentul în care o femeie îl ia în brațe pe ucigașul soțului ei. Ce-i șoptește la ureche, în fața instanței
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ea este mama ”vampir”, femeia care și-a chinuit copiii în cel mai crunt mod posibil. Pentru ce a primit 40 de...
Adevărul
Gesturile subtile ale puterii între Trump și Putin, descifrate de experți
Playtech
Carmen Iohannis, abandonată de soț! Klaus Iohannis a dispărut, ce se întâmplă cu milionul de euro cerut de...
Digi FM
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au transmis turiștii care...
Digi Sport
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masă!
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
(VIDEO) Momentul în care Jason Momoa își dă jos barba pentru „Dune: Part Three”: „La naiba, urăsc asta!”...
Adevarul
Trump era nervos pe Putin după summitul din Alaska. Detalii despre discuțiile în toiul nopții cu europenii
Newsweek
Magistrații sar la gâtul lui Bolojan care le-a tăiat pensiile speciale cu 18.000 lei. Asasinat moral
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Cum scapi de sforăit? Cele mai simple trucuri care chiar funcționează
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre cel mai mare regret din cariera sa. A refuzat un rol care a devenit „o capodoperă”...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...