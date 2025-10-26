Live TV

Fortăreață egipteană veche de 3.500 de ani, descoperită pe un drum militar din deșertul Sinai. Ce au găsit arheologii în interior

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-21T094814.885
Foto: Ministry of Tourism and Antiquities

Arheologii egipteni au descoperit o fortăreață militară veche de 3.500 de ani pe un vechi drum militar din nordul deșertului Sinai, într-o zonă care lega Egiptul de estul Mediteranei. Construită, cel mai probabil, în timpul domniei faraonului Thutmose I, fortificația este remarcabil de bine conservată. În interior au fost găsite cuptoare antice, 11 turnuri de apărare și chiar o bucată de aluat pietrificat, rămasă neatinsă de soldații care o pregătiseră în urmă cu milenii, potrivit Live Science

Potrivit Ministerului Egiptean al Turismului și Antichităților, artefactele descoperite în fortăreața de aproximativ 0,8 hectare sugerează că aceasta ar fi fost construită în timpul domniei faraonului Thutmose I (circa 1504–1492 î.Hr.), conducătorul care a extins Imperiul Egiptean până în Siria de astăzi.

Fortăreața a fost găsită la Tell el-Kharouba, un sit arheologic situat de-a lungul vechiului drum militar cunoscut drept „Drumul lui Horus”, numit astfel după zeul egiptean al cerului și războiului. Acest drum traversa nordul deșertului Sinai, legând Delta Nilului de estul Mediteranei. Alte fortificații au mai fost descoperite anterior pe traseul acestei rute antice.

Unul dintre zidurile din interiorul fortăreței are o formă în zigzag și separă partea vestică, folosită ca zonă rezidențială. Modelul neregulat al zidului „ajuta la consolidarea stabilității construcției și reducea impactul vântului și al eroziunii provocate de nisip”, a explicat Hesham Hussein, subsecretar pentru Arheologie în Egiptul de Jos și Sinai, cel care a condus echipa de cercetare.

În unele dintre nișele exterioare au fost descoperite cuptoare mici, folosite probabil pentru gătitul zilnic al soldaților. Lângă unul dintre acestea, cercetătorii au găsit aluatul fosilizat.

Fortăreața era puternic fortificată: până acum au fost identificate 11 turnuri de apărare, iar sub unele dintre ele au fost descoperite depozite de fundație – vase ceramice îngropate în timpul construcției, ca ofrande ritualice. Pe o parte dintre ele apare numele faraonului Thutmose I.

Specialiștii estimează că fortul găzduia între 400 și 700 de soldați, în funcție de dimensiunea spațiilor de depozitare, a curților și a facilităților interioare.

În interiorul complexului au fost identificate locuințe ale soldaților, dar și fragmente de rocă vulcanică provenită din insulele Mării Egee, posibil folosită la construcție. Arheologii analizează ipoteza existenței unui port apropiat, care ar fi putut aproviziona garnizoana.

„Descoperirea acestei fortărețe este una extrem de interesantă”, a declarat pentru Live Science arheologul James Hoffmeier, profesor la Trinity International University, care a excavat o altă fortificație în deșertul Sinai, la Tell el-Borg.

Fortul nou descoperit și cel de la Tell el-Borg fac parte din același sistem defensiv de-a lungul „Drumului lui Horus”, ruta militară care lega Egiptul de Canaan și care a permis Egiptului să controleze coasta estică a Mediteranei timp de aproape patru secole, în perioada Regatului Nou (1550–1070 î.Hr.).

Faptul că noul fort pare să fi fost construit în timpul lui Thutmose I confirmă teoria conform căreia acest faraon a fost „părintele” imperiului egiptean în Asia de Vest și inițiatorul sistemului de fortificații extins ulterior de succesorii săi.

Potrivit egiptologului Gregory Mumford, profesor la Universitatea din Alabama, cercetările de la Tell el-Kharouba „vor extinde semnificativ înțelegerea asupra modului în care Egiptul Regatului Nou și-a asigurat frontiera estică” și asupra strategiei sale militare în zona de nord-est a Sinaiului.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
jurilovca
2
România are o nouă stațiune turistică: Comuna este una dintre cele mai pitorești așezări...
2025-01-10 instant-4635
3
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
4
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere...
maria zaharova face declaratii
5
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni...
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Digi Sport
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
Premierul Bolojan, în studioul Digi24. „Oricine vine la guvernare va...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă...
donald trump - mike pence
Dezvăluiri din discuția dintre Donald Trump și Mike Pence din ziua...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a fost desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei...
Ultimele știri
Serghei Lavrov, despre întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin: „Americanii au spus că «anularea» înseamnă «amânare»”
Un polițist aflat în timpul liber a fost salvator pentru victimele unui accident din Mehedinți. Momentul, surprins de o cameră de bord
Ilie Bolojan: Avem plăţi doar pentru dobânzi de 11 miliarde de euro. Aceste cheltuieli vor creşte şi vor ajunge la 3% din PIB
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Cum vrea Uniunea Europeană să consolideze relațiile cu țările din Mediterană. Noul pact propus de Bruxelles
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Ciudata strângere de mână dintre Trump și Macron, moment viral pe Internet
Donald Trump și Gianni Infantino, la Summit-ul de la Sharm el-Sheikh. Foto: Instagram
Ce căuta șeful FIFA, Gianni Infantino, la summitul de la Sharm el-Sheikh, pentru pacea în Gaza
FILE PHOTO: Scenes from Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh ahead of international summit on Gaza
Summitul pentru pace în Fâșia Gaza: cine sunt liderii mondiali care vor participa luni la întâlnirea din Sharm el-Sheikh, Egipt
Preparations for an international summit on Gaza, in Sharm el-Sheikh
Trei oficiali din Qatar au murit într-un accident de mașină lângă Sharm el-Sheikh, în Egipt
Partenerii noștri
Pe Roz
Femeie criticată dur după ce a plătit mii de dolari pe operație estetică, dar a refuzat să achite rechizitele...
Cancan
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii...
Fanatik.ro
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Adevărul
Inflație de formațiuni suveraniste. Ce arată, de fapt, „bucățile rupte” din AUR, partidul condus de George...
Playtech
Permisul auto fără durată fixă: Ce schimbări pregătește Ministerul Afacerilor Interne în legislația rutieră
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Imaginile care au provocat un scandal uriaș după Real Madrid - Barcelona: ”Niciodată în viața asta” / ”Jaf pe...
Pro FM
Justin Trudeau, impresionat de Katy Perry încă de la prima întâlnire: „A zburat până în California doar...
Film Now
Danny DeVito, îndrăgostit de rolul de bunic. “Carmine și tataie sunt cei mai buni prieteni”, spune fiica lui...
Adevarul
Unul dintre bărbații morți în Munții Făgăraș era polițist și avea 35 de ani. Un supraviețuitor a povestit cum...
Newsweek
Protest, miercuri, pentru pensii mai mari. 4 sindicate alături de pensionari. Ce nemulțumiri sunt?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
7 reguli simple pentru o inimă sănătoasă. Recomandările nutriționiștilor pentru a reduce riscul de infarct și...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jessica Alba, îndrăzneață la plajă, într-un costum de baie minuscul. Iubire cu un actor mai tânăr și un nou...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...