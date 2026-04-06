O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari

geanta de mana dinozaur t-rex
Foto: captură video vml_global/ Instagram
Scepticism 

Oameni de ştiinţă şi designeri au prezentat joi o geantă de mână realizată din colagen derivat din fosile de Tyrannosaurus rex provenite din Statele Unite, o creaţie unică, ce a fost concepută pentru a demonstra valoarea pielii obţinute în laborator, informează Reuters.

Geanta de culoare albastru-verzui va fi expusă pe o stâncă într-o cuşcă şi sub o replică a unui T. rex la muzeul Art Zoo din Amsterdam până pe 11 mai, după care va fi scoasă la licitaţie, cu un preţ de pornire estimat la peste o jumătate de milion de dolari. 

Oamenii de ştiinţă din spatele iniţiativei au declarat că materialul a fost dezvoltat folosind fragmente de proteine antice extrase din fosile de dinozaur, care au fost inserate într-o celulă a unui animal neidentificat pentru a produce colagen, care a fost transformat apoi în piele. 

„Au existat numeroase provocări tehnice”, a declarat Thomas Mitchell, CEO-ul de la The Organoid Company, una dintre cele trei companii care au creat aşa-numita „geantă din piele de T. rex”. 

Firma de inginerie genomică Organoid şi agenţia de creaţie VML, o altă companie aflată în spatele acestui proiect, au colaborat anterior la crearea unei chiftele gigantice în 2023, combinând ADN-ul unui mammut lânos cu celule de oaie. 

Che Connon, CEO al Lab-Grown Leather Ltd., care a lucrat la producerea pielii pentru geanta din colagen modificat genetic, a declarat că originea specială a acestuia, dinozaurul T. Rex, i-a conferit un plus de „farmec”. 

„Nu este vorba doar despre o alternativă ecologică la piele, ci despre o îmbunătăţire tehnologică”, a declarat Che Connon, vorbind despre pielea cultivată în laborator.

Unii oameni de ştiinţă din afara proiectului şi-au exprimat scepticismul cu privire la termenul „piele de T. rex”, afirmând că ar fi nevoie de material genetic provenit de la alte animale. 

Paleontologul olandez specializat în vertebrate Melanie During, de la Universitatea Vrije din Amsterdam, a declarat că colagenul poate persista în oasele dinozaurilor doar sub formă de urme fragmentate, care nu pot fi folosite pentru a reconstitui pielea de T. rex. 

Thomas R. Holtz Jr., paleontolog la Universitatea din Maryland, a afirmat, de asemenea, că orice colagen identificat în fosilele de T. rex provine din interiorul osului, nu din piele, şi că, aşadar, chiar şi proteinele perfect compatibile nu ar avea organizarea fibrelor la scară largă care conferă pielii acestui animal proprietăţile sale distinctive. 

„Aş spune că, atunci când faci ceva nou pentru prima dată, întotdeauna apar critici”, a răspuns Thomas Mitchell. 

„Şi cred că suntem cu adevărat recunoscători pentru aceste critici. Ele constituie fundamentul explorării ştiinţifice... Cred că aceasta este cea mai apropiată încercare de a crea ceva care să semene cu un T. rex pe care a făcut-o cineva vreodată”, a adăugat el. 

