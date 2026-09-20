Inelul misterios de la Herodium și teoria că ar fi aparținut omului care l-a condamnat pe Iisus la moarte: ce spun cercetătorii

În 2018, un inel excavat inițial cu zeci de ani în urmă la palatul-fortăreață Herodium de lângă Betleem, a început să facă valuri în presă. O curățare a inelului a dezvăluit că acesta avea inscripționat imaginea unui vas și litere grecești care scriau „ΠIΛATO” (Pilato), un nume roman asociat cel mai faimos cu Pontius Pilat, prefectul roman al Iudeii și omul care l-a condamnat la moarte pe Iisus din Nazaret. Poate acest inel din secolul I d.Hr. să fi aparținut cândva oficialului roman însuși?

Încă de la început, cercetătorii au fost împărțiți. Inelul a fost fabricat destul de ieftin, iar formularea inscripției a fost extrem de neobișnuită. Era greu de crezut că un prefect roman bogat purtase vreodată așa ceva. Și totuși, numele latin este unul neobișnuit în Iudeea, iar inelul a fost găsit într-un centru administrativ roman, într-o fortăreață militară. Dezbaterea nu a fost niciodată tranșată și a început să adune praf, scrie National Geographic.

Acum, profesoara Catherine Bonesho de la UCLA a propus o nouă soluție într-un articol publicat luna aceasta în Palestine Exploration Quarterly. Bonesho propune că inelul a aparținut unui lucrător de nivel inferior, posibil sclav, din administrația romană, care l-a folosit pentru a marca bunurile destinate lui Pilat, precum și pentru a autoriza comunicări și a legitima vânzări.

Problema inițială de a-l lega pe Pilat de inel este calibrul produsului. Este fabricat dintr-un aliaj de cupru ieftin, tipul de metal folosit în inelele cu sigiliu pentru artizanii și oamenii liberi cu statut social inferior, iar măiestria era departe de a fi una de expert. Analiza inițială a concluzionat că „nu a fost pregătit de un fierar maestru”. În plus, vasul din centrul inelului, spune Bonesho, este similar cu tipurile de vase în formă de caliciu prezentate pe alte obiecte evreiești din secolul I și al II-lea. Acest lucru sugerează, adaugă ea, că inelul a fost fabricat local. Per total, pare prea simplu pentru a fi fost purtat de cineva cu statutul social al lui Pilat.

Apoi, există inscripția greacă. Trei litere sunt așezate pe fiecare parte a vasului, în centru, și, atunci când sunt citite în sensul acelor de ceasornic, formează ΠIΛATO. În mod obișnuit, dacă numele latin Pilatus ar fi tradus în greacă, ne-am aștepta să se citească Pilatos sau poate Pilatou, însemnând „aparținând lui Pilat”. Acestea sunt formele gramaticale grecești pe care le găsim de obicei pe inele sau ștampile. Această ortografie nu se găsește în altă parte și, prin urmare, cercetătorii au fost nedumeriți.

Dovezile confuze i-au determinat pe cercetători să emită ipoteza că, probabil, inscripția ar trebui interpretată ca două cuvinte abreviate, mai degrabă decât unul singur. Au fost propuse trei reconstrucții diferite, dar toate sunt sintagme foarte rare, iar dovezile comparative provin din perioade de timp diferite. Niciuna dintre ele nu poate explica cum a fost găsit inelul la Herodium.

Editor : Ș.R.