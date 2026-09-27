Live TV

Lacrimile ar putea ajuta la depistarea tumorilor cerebrale. Rezultatele promițătoare ale unui nou studiu

Data actualizării: Data publicării:
Extreme closeup on bright brown eye shedding a tear. Beautiful female face
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Testul este verificat într-o populaţie mai largă Cercetătorii investighează lacrimile şi pentru caracterizarea unor glioame Metoda este încă experimentală

Lacrimile ar putea conţine indicii biologice care să ajute la depistarea tumorilor cerebrale. Un grup de cercetători britanici de la University of Manchester dezvoltă un test care analizează proteinele din lichidul lacrimal pentru a identifica biomarkeri asociaţi acestor tumori. Metoda, simplă şi minim invazivă, ar putea ajuta la identificarea persoanelor care au nevoie de investigaţii suplimentare. Primele rezultate sugerează că analiza lacrimilor poate diferenţia persoanele cu tumori cerebrale de cele fără astfel de tumori, însă testul este încă în cercetare şi trebuie validat înainte de a putea fi utilizat în practica medicală.

Tumorile cerebrale pot fi dificil de identificat în fazele iniţiale, deoarece simptome precum durerile de cap, tulburările de vedere, modificările cognitive sau crizele epileptice pot avea numeroase alte cauze. Cercetătorii încearcă să dezvolte metode minim invazive care să ajute medicii să stabilească mai rapid ce persoane au nevoie de investigaţii suplimentare.

O echipă de specialişti în neuro-oncologie translaţională de la University of Manchester investighează dacă lichidul lacrimal poate fi utilizat ca sursă de biomarkeri pentru tumorile cerebrale.

Cercetarea, prezentată recent de BBC, porneşte de la ideea că modificările biologice asociate unei tumori cerebrale ar putea fi reflectate în compoziţia lacrimilor. Aproximativ 500 de persoane au participat până acum la studiul de validare desfăşurat în mai multe centre.

Biopsia lichidă este o metodă prin care sunt căutaţi biomarkeri ai unei boli în fluide biologice, cel mai frecvent în sânge. În cazul tumorilor cerebrale, dezvoltarea unor astfel de teste este dificilă, deoarece bariera hemato-encefalică limitează trecerea în sânge a unor molecule provenite din tumori.

Echipa de la Manchester investighează lacrimile ca posibilă sursă alternativă de informaţii biologice. Lichidul lacrimal conţine numeroase proteine care pot fi analizate pentru identificarea unor tipare asociate bolii.

Ideea este investigată de echipă de mai mult de un deceniu. În 2015, cercetătorii au început în Danemarca primul studiu clinic de tip dovadă a conceptului, care a inclus 164 de persoane, printre care voluntari sănătoşi şi pacienţi cu tumori cerebrale. Rezultatele au oferit primele dovezi că lichidul lacrimal ar putea fi folosit ca o formă de biopsie lichidă.

Potrivit documentaţiei oficiale publicate de Health Research Authority din Marea Britanie, cercetătorii au dezvoltat în studiul-pilot un model bazat pe proteinele din lacrimi care a diferenţiat persoanele cu tumori cerebrale de voluntarii sănătoşi cu o acurateţe de aproximativ 95%. Rezultatul reprezintă însă o dovadă iniţială obţinută în condiţii de cercetare, nu performanţa unui test validat pentru utilizarea în practica medicală.

Testul este verificat într-o populaţie mai largă

Studiul actual, coordonat de University of Manchester şi aprobat de autorităţile britanice de cercetare, urmăreşte să caracterizeze mai bine biomarkerii din lacrimi şi să dezvolte un profil de biomarkeri specific tumorilor cerebrale, care ar putea fi utilizat pentru depistarea precoce şi monitorizarea neinvazivă a bolii.

Studiul include adulţi cu suspiciune de cancer cerebral, persoane cu predispoziţie crescută la cancer, pacienţi cu cancer pulmonar, cancer de sân sau melanom, persoane cu boli neurologice fără cancer şi voluntari sănătoşi. Participanţilor le sunt recoltate probe de lacrimi şi sânge, care sunt analizate împreună cu datele clinice.

Includerea persoanelor cu alte boli neurologice este importantă pentru a stabili dacă modificările observate în lacrimi sunt asociate specific tumorilor şi pot fi diferenţiate de cele produse de alte afecţiuni.

Prof. Petra Hamerlik, profesor de neuro-oncologie la University of Manchester, deţinătoarea catedrei de neuro-oncologie translaţională susţinute de The Brain Tumour Charity şi coordonatoarea cercetării, a explicat pentru sursa citată că echipa urmăreşte să se asigure că testul poate distinge semnalele asociate unei tumori de cele determinate de alte boli neurologice, pentru a limita riscul unor rezultate eronate.

Probele de lacrimi pot fi recoltate cu ajutorul benzilor Schirmer, mici benzi de hârtie specială plasate la nivelul pleoapei inferioare. Procedura este simplă şi este deja folosită în oftalmologie pentru evaluarea secreţiei lacrimale.

După recoltare, proteinele din lichidul lacrimal sunt analizate prin tehnici de laborator care permit identificarea unui număr mare de molecule.

Echipa a publicat în 2026, în revista STAR Protocols, protocolul de laborator pentru analiza proteinelor din lacrimi. Lucrarea prezintă metoda utilizată pentru analiza proteinelor şi identificarea biomarkerilor şi descrie recoltarea probelor cu benzile Schirmer şi analiza proteinelor prin cromatografie lichidă cuplată cu spectrometrie de masă în tandem.

Potrivit University of Manchester, echipa condusă de prof. Hamerlik dezvoltă mai multe metode de biopsie lichidă pentru depistarea tumorilor cerebrale, bazate pe probe de sânge sau lacrimi şi pe analiza biomarkerilor. Scopul este dezvoltarea unor instrumente care să ajute medicii să identifice persoanele cu o probabilitate crescută de a avea o tumoră şi care necesită investigaţii imagistice.

Cercetătorii investighează lacrimile şi pentru caracterizarea unor glioame

Într-un proiect separat, început în 2024 şi finanţat de Brain Research UK, echipa de la Manchester investighează dacă lacrimile pot oferi informaţii despre anumite glioame, tumori care se dezvoltă din celulele gliale ale sistemului nervos.

Cercetătorii încearcă să detecteze în lacrimi D-2-hidroxiglutaratul (D-2HG), o substanţă produsă de tumorile care prezintă anumite mutaţii ale genelor IDH. Aceste gene codifică enzime implicate în metabolismul celular, iar anumite mutaţii ale lor sunt caracteristice unor glioame.

Proiectul este încă în desfăşurare, iar rezultatele iniţiale de laborator au susţinut continuarea cercetării.

Metoda este încă experimentală

Pentru ca analiza lacrimilor să poată deveni un instrument utilizat în practica medicală, cercetătorii trebuie să stabilească în studii mai ample cât de bine identifică persoanele cu tumori cerebrale şi cât de precis le diferenţiază de cele cu alte afecţiuni.

Studiul de validare, aflat în desfăşurare, urmăreşte să stabilească cât de precis pot biomarkerii identificaţi în lacrimi să diferenţieze persoanele cu tumori cerebrale de cele fără astfel de tumori. Echipa se pregăteşte să publice rezultatele complete ale cercetării. Prof. Hamerlik estimează că ar putea fi nevoie de aproximativ un deceniu până când un astfel de test ar putea ajunge să fie utilizat pe scară largă.

În prezent, analiza lacrimilor pentru depistarea tumorilor cerebrale este o metodă experimentală, aflată în etapa de validare în studii clinice. Diagnosticul tumorilor cerebrale se bazează în continuare pe evaluarea clinică şi investigaţiile medicale indicate pentru fiecare pacient.

Dacă rezultatele vor fi confirmate în studiile de validare, metoda ar putea fi utilizată în viitor pentru a identifica mai rapid persoanele care au nevoie de investigaţii suplimentare. Recoltarea lacrimilor este simplă şi minim invazivă, iar un instrument de triere bazat pe biomarkeri ar putea contribui la reducerea întârzierilor în diagnosticarea unor tumori ale căror simptome iniţiale sunt adesea nespecifice.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu miruta
1
Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni...
Captură de site cu articolul care ulterior a fost șters. Foto NEXTA X
2
Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie...
Pensie minimă 2026. Inquam Photos Octav Ganea
3
Care este pensia minimă în 2026 dacă ai cotizat 15 ani. De ce suma primită poate fi...
US Capitol Dome Congress House of Representatives US Senate Washington DC
4
Mai mulți senatori americani îl îndeamnă pe Trump să retragă invitația adresată lui Putin...
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
5
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului...
”Mutantul” a câștigat Mister Olympia 2026 și imaginile fac înconjurul lumii
Digi Sport
”Mutantul” a câștigat Mister Olympia 2026 și imaginile fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu celule ale sistemului imunitar care atacă celule canceroase
Cum supraviețuiesc unele tipuri agresive de cancer. Cercetătorii spun că au descoperit care este mecanismul
dr_Teodor_Buliga_sanador
Tratament complex, pentru o boală gravă. Povestea unei tinere
leucemie cancerul sangelui
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu două doze dintr-o terapie experimentală
doctor physician medic
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani de chimioterapie pentru o tumoare inexistentă
dr Andra Stancu
Boala sânului la care markerii sunt negativi
Recomandările redacţiei
muresan grindeanu
Siegfried Mureșan, replică pentru Sorin Grindeanu în scandalul cu...
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
Ambasadorul Marii Britanii, Giles Portman, despre anularea alegerilor...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia...
Rachete balistice și banner
Trump respinge planul Iranului pentru Strâmtoarea Ormuz. Teheranul...
Ultimele știri
România a învins Ungaria la handbal feminin
Avalanșă în Himalaya: 10 alpiniști nepalezi sunt dați dispăruți
Care este decizia lui Gică Hagi în legătură cu Ianis. La ce întrebare în legătură cu fiul său nu a vrut să răspundă selecționerul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea care le-a pus la încercare timp de opt ani. Începe un capitol complet...
Cancan
Patronul Dristor Doner Kebap a fost arestat în Turcia! Rețeaua lui de trafic folosea mai mulți studenți din...
Fanatik.ro
Derby-uri care îți taie răsuflarea: de la vacarmul din Belgrad la atmosfera mitică a Superclasico
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Sabrina Voinea, Adelina Ionescu și Maria Ceplinschi: cele trei gimnaste române în finalele Cupei Mondiale...
Adevărul
Prețul motorinei a crescut cu aproape 3 lei pe litru. Cât a ajuns să coste un plin și cât ar putea costa în...
Playtech
Umiditatea ideală în casă când începe frigul. La ce valoare apare riscul de mucegai și cât consumă un...
Digi FM
Și-a luat cei trei copii și s-a mutat în Tenerife, dar visul a durat doar două luni. De ce s-a întors...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima luptă în cușcă dintre un polițist și un deținut s-a încheiat după doar 57 de secunde
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova locuiesc în „buncărul miliardarilor”. Cum arată locul în care își cresc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Toți îl invidiau pentru fizicul din "Baywatch", dar Zac Efron își supunea corpul unui stres imens: "Nu eram...
Adevarul
Panouri fotovoltaice pe balcon sau pe bloc: cât costă, cât produc și când se amortizează investiția
Newsweek
Avertisment de la ministrul de finanțe pentru pensionari. „2027 e mai greu”. Ce spune de creșterea pensiilor
Digi FM
Protest fără precedent în școlile din România! De ce merg elevii îmbrăcați în negru la ore
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă dacă nu-ți schimbi periuța de dinți la timp. Acest lucru poate dăuna danturii la fel ca...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Entuziasm uriaș al fanilor. Brad Pitt și Ines de Ramon au făcut furori la San Sebastian. Ea a arătat...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...