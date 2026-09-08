Medicii au dezvoltat un instrument AI „suprauman” care poate depista bolile cardiace în mai puțin de 2 secunde: „Este încântător”

Medicii au dezvoltat un instrument de inteligență artificială „suprauman” care poate depista bolile cardiace în mai puțin de două secunde. Această tehnologie revoluționară a fost antrenată pe date provenite de la milioane de pacienți și funcționează prin extragerea unui volum mai mare de informații dintr-o electrocardiogramă (EKG) de rutină decât poate observa, de obicei, ochiul uman, relatează The Guardian.

EKG-ul tradițional, care înregistrează activitatea electrică a inimii, inclusiv frecvența și ritmul, a reprezentat timp de un secol un instrument medical esențial în diagnosticarea infarcturilor miocardice și a aritmiilor cardiace.

Însă nu poate depista bolile cardiace. Pentru aceasta este necesară o ecocardiografie, un tip de examinare cu ultrasunete, pentru care pacienții trebuie adesea să aștepte luni întregi.

O echipă a dezvoltat acum un instrument bazat pe inteligență artificială care poate identifica semnele insuficienței cardiace și ale afecțiunilor valvulare cardiace – două dintre cele mai frecvente forme de boli cardiace – pe baza rezultatelor EKG-ului, „într-o clipită”.

Detaliile privind această descoperire revoluționară, care ar putea îmbunătăți diagnosticarea precoce a bolilor cardiace, au fost prezentate în fața a mii de delegați la congresul anual al Societății Europene de Cardiologie de la Munchen, cea mai mare conferință mondială dedicată cardiologiei.

Diagnosticul timpuriu este esențial în cazul insuficienței cardiace și al afecțiunilor valvulare cardiace, permițând identificarea mai rapidă a persoanelor care au nevoie de medicamente vitale, înainte ca starea lor de sănătate să se agraveze până la un nivel periculos.

Această evoluție este considerată ca având un potențial semnificativ, deoarece electrocardiogramele (EKG) reprezintă una dintre cele mai frecvente investigații medicale, fiind efectuate aproximativ un miliard de astfel de examinări la nivel mondial în fiecare an.

Într-un studiu care a implicat 67.000 de pacienți din SUA, instrumentul bazat pe inteligență artificială a reușit să identifice până la 81% dintre cei care sufereau de insuficiență cardiacă și până la 90% dintre cei cu afecțiuni ale valvelor cardiace.

Dr. Sonya Babu-Narayan, cardiolog consultant și director clinic al Fundației Britanice pentru Inimă (BHF), care a finanțat studiul, a declarat: „Este încântător să vedem că inteligența artificială poate acum să ofere o interpretare a unui EKG într-o clipită”.

„Tehnologiile precum EKG-ul bazat pe inteligență artificială din cadrul acestui studiu, care au potențialul de a identifica din timp pacienții cu risc ridicat, nu vor detecta toate persoanele care suferă de afecțiuni cardiace. Totuși, ar putea constitui o soluție pentru a identifica rapid pacienții cu cea mai mare probabilitate de a prezenta o anomalie cardiacă. Când vine vorba de inimă, diagnosticarea și tratamentul precoce salvează vieți și îmbunătățesc calitatea vieții”.

Această tehnologie nu poate fi utilizată singură pentru a diagnostica definitiv sau a exclude insuficiența cardiacă sau afecțiunile valvulare cardiace, dar oferă un indiciu foarte puternic că o persoană ar putea suferi de aceste afecțiuni.

O persoană pentru care se consideră că există o probabilitate foarte mare de a suferi de una dintre aceste afecțiuni ar putea fi trimisă rapid la o ecocardiografie, în loc să aștepte luni de zile pe listele de așteptare obișnuite. Acest lucru ar putea însemna un diagnostic mai rapid, ceea ce i-ar permite să înceapă tratamentul mai devreme.

Fu Siong Ng, profesor de cardiologie la Imperial College London, a declarat: „Adesea, pacienții pot aștepta câteva luni pentru o ecografie cardiacă după ce au fost trimiși la această investigație de către medicul lor”.

„Este deosebit de încurajator faptul că tehnologia noastră ar putea identifica pacienții cu cel mai mare risc de insuficiență cardiacă și de afecțiuni ale valvelor cardiace, astfel încât aceștia să poată fi programați pentru examinări mai rapid și cu prioritate”.

Scopul acestui instrument este de a accelera diagnosticarea persoanelor la care se suspectează insuficiență cardiacă sau afecțiuni ale valvelor cardiace. Totuși, Fu Siong Ng a afirmat că acesta ar putea salva vieți prin depistarea semnelor acestor afecțiuni la persoanele care au efectuat un EKG din alte motive.

„O altă întrebuințare potențială a acestui model de AI este diagnosticarea oportună a insuficienței cardiace și a afecțiunilor valvulare cardiace la pacienții la care nu se suspectează aceste afecțiuni”, a spus el. „Modelul de AI ar putea fi aplicat tuturor EKG-urilor efectuate într-un spital pentru a identifica persoanele cu cel mai ridicat risc de a dezvolta aceste afecțiuni, astfel încât acestea să poată fi diagnosticate mai devreme”.

Dr. Ahmed El-Medany, cercetător clinic la BHF, care a condus analiza realizată de Imperial College London, a descris acest instrument ca fiind o „AI supraumană” și a afirmat că următoarea provocare va fi proiectarea unor dispozitive portabile de citire a EKG-ului bazate pe AI, destinate profesioniștilor din domeniul sănătății.

De asemenea, delegații prezenți la Munchen au aflat cum analiza bazată pe inteligența artificială a înregistrărilor video faciale poate detecta rapid și cu precizie hipertensiunea arterială și diabetul de tip 2 nediagnosticate.

Cercetătorii de la Universitatea din Tokyo și de la Institutul de Știință din Tokyo au afirmat că analiza prin inteligență artificială a unor înregistrări video faciale de cinci secunde ar putea contribui la îmbunătățirea diagnosticului. Milioane de persoane care suferă de hipertensiune arterială sau de diabet de tip 2 nu știu că au aceste afecțiuni.

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Editor : A.M.G.