Megatsunami-ul care a lovit anul trecut Alaska este al doilea cel mai înalt din istorie. Valul gigantic a avut aproape 500 de metri

Aerial of landslide in Tracy Arm fjord, Alaska culminated August 10, 2025
Un „megatsunami” creat atunci când o parte a unui munte din Alaska s-a prăbușit în mare este al doilea cel mai înalt înregistrat vreodată. Este un nou avertisment asupra riscurilor reprezentate de topirea ghețarilor, spun oamenii de știință citați de BBC.

Vara trecută, un val gigantic a măturat un fiord îndepărtat din sud-estul Alaskăi, lăsând în urmă distrugeri de amploare. Evenimentul a rămas în mare parte neraportat la momentul respectiv, dar o nouă analiză științifică arată că a fost cauzat de o alunecare de teren masivă.

O cantitate incredibilă - 64 de milioane de metri cubi de rocă, echivalentul a 24 de Mari Piramide, s-a prăbușit în apa de dedesubt. Puterea pură a acestei cantități de rocă prăbușite în fiord în mai puțin de un minut a creat un val gigantic de aproape 500 de metri înălțime.

Doar momentul în care s-a întâmplat – în primele ore ale dimineții – a împiedicat navele de croazieră turistice să fie lovite, spun cercetătorii. Dr. Bretwood Higman, un geolog din Alaska, care a văzut cu ochii lui pagubele de la Fiordul Tracy Arm, a spus că a fost „o situație la limită”.

„Știm că au fost oameni care au fost aproape de locul nepotrivit. Mă tem că nu vom fi la fel de norocoși în viitor”, a adăugat el.

Aceste valuri uriașe, denumite megatsunami, se produc atunci când o alunecare de teren cauzată fie de un cutremur, fie de roci desprinse lovește apa de dedesubt. De obicei, sunt localizate și se disipează rapid.

Celelalte tipuri de tsunami se produc în oceanul deschis și sunt declanșate direct de cutremure sau, ocazional, de alte evenimente puternice, cum ar fi erupțiile vulcanice subacvatice.

Acestea, la fel ca tsunami-ul din Japonia din 2011, se pot deplasa pe mii de kilometri, lovind zone populate și provocând devastări pe scară largă și pierderi de vieți omenești.

Cel mai mare megatsunami a avut loc în anii 1950 și a avut peste 500 de metri. Acest ultim megatsunami a fost al doilea ca mărime.

Dr. Higman a sosit la fața locului la câteva săptămâni după ce tsunami-ul a lovit fiordul Tracy Arm - o destinație populară printre navele de croazieră care explorează minunile naturale ale Alaskăi.

El a găsit copaci rupți împrăștiați pe versantul muntos și aruncați în apă, precum și vaste porțiuni de rocă cicatrizată, lipsită de sol și vegetație.

Alaska este deosebit de vulnerabilă la megatsunami-uri din cauza munților săi abrupți, a fiordurilor înguste și a cutremurelor frecvente.

Acum, o nouă cercetare publicată în Science sugerează că topirea ghețarilor, determinată de schimbările climatice, agravează mult astfel de prăbușiri.

Echipa a combinat munca de teren, datele seismice și cele din satelit pentru a reconstrui un efect domino de evenimente și a urmări înălțimea valului.

Dr. Stephen Hicks de la University College London a declarat că ghețarul „ajuta la susținerea bucății de rocă” și, prin urmare, atunci când gheața s-a retras, a expus baza falezei, „permițând ca materialul stâncos să se prăbușească brusc în fiord”.

El și colegii săi au studiat tsunami-urile timp de decenii și sunt îngrijorați.

„Tot mai mulți oameni merg acum în zone îndepărtate - adesea aceste croaziere turistice merg să vadă frumusețea naturală a zonei pentru a afla mai multe despre schimbările climatice - dar sunt și locuri periculoase.”

Dr. Higman a spus că nu există nicio îndoială că riscurile de megatsunami sunt în creștere.

„În acest moment, sunt destul de convins că aceste riscuri cresc nu doar puțin, ci mult. Poate de aproximativ 10 ori mai frecvent decât erau acum câteva decenii.”, a spus el.

Oamenii de știință solicită o monitorizare mai amplă a pericolelor din părțile din Alaska care ar putea fi vulnerabile la megatsunami.

Unele companii de croazieră au anunțat că vor înceta să trimită nave în Tracy Arm din cauza temerilor legate de siguranță.

 

