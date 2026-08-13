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Foto Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost

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Fotografia, realizată la 4 august 2026 și furnizată de Comisia Germană pentru Morminte de Război, arată o motocicletă militară germană descoperită pe malul Dunării, la Budapesta, vizavi de Parlamentul Ungariei. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cine sunt cei doi soldați Familiile ar fi putut aștepta în zadar vești Motocicleta, surprinzător de bine conservată O descoperire legată de luptele pentru Budapesta Dunărea scoate la iveală tot mai multe vestigii de război

Identitatea a doi soldați germani ale căror rămășițe au fost descoperite în Dunăre, la Budapesta, după ce nivelul fluviului a scăzut record, este acum investigată de autoritățile germane. Plăcuțele de identificare găsite asupra lor s-au păstrat în mod excepțional, iar anchetatorii încearcă să stabilească cine au fost cei doi și dacă au legătură cu motocicleta militară DKW NZ 350-1 descoperită în apropiere, scrie BBC.

Cine sunt cei doi soldați

Alături de rămășițele umane au fost găsite plăcuțele de identificare ale celor doi militari, o verighetă și un „scut Kuban”, o decorație de luptă acordată militarilor Wehrmachtului. Comisia Germană pentru Morminte de Război a început deja investigațiile pentru a stabili cine au fost cei doi soldați.

„Acum începe un puzzle, în care vom încerca să stabilim identitatea celor doi morți”, a declarat Arne Schrader, reprezentant al Comisiei Germane pentru Morminte de Război, pentru publicația germană Bild.

Potrivit organizației, una dintre plăcuțele de identificare aparținea unui soldat din Wehrmacht, iar cealaltă unui membru al Waffen-SS, organizație declarată criminală pentru crime de război în timpul proceselor de la Nürnberg.

Identificarea celor doi nu va fi însă simplă. Comisia trebuie să stabilească mai întâi dacă plăcuțele și scutul Kuban aparțineau într-adevăr celor doi soldați ale căror rămășițe au fost descoperite în Dunăre.

„Numele purtătorilor inițiali pot fi probabil găsite rapid, dar acesta este doar primul pas. Prea multe piese ale puzzle-ului trebuie adunate, iar rezultatul este incert”, a transmis Comisia Germană pentru Morminte de Război.

Analiza oaselor va fi una dintre principalele metode folosite pentru confirmarea identității.

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La Budapesta, retragerea apei a scos la iveală mai multe vestigii din cel de-al Doilea Război Mondial / Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Facebook

Familiile ar fi putut aștepta în zadar vești

Plăcuțele de identificare ar putea oferi indicii importante. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, acestea erau concepute pentru a fi rupte în două atunci când un soldat murea. O jumătate rămânea asupra militarului, iar cealaltă era trimisă autorităților militare germane, care țineau evidența pierderilor și urmau să anunțe rudele.

În cazul celor doi soldați descoperiți la Budapesta, Comisia Germană pentru Morminte de Război consideră că familiile lor ar fi putut „aștepta în zadar” o notificare oficială privind moartea acestora.

Organizația le recomandă persoanelor care încă își caută rude dispărute în timpul războiului să verifice baza sa de date. Identificarea definitivă ar putea dura însă, întrucât anchetatorii trebuie să coreleze toate dovezile disponibile.

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La Budapesta, retragerea apei a scos la iveală mai multe vestigii din cel de-al Doilea Război Mondial / Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Facebook

Motocicleta, surprinzător de bine conservată

Descoperirea a fost făcută pe 2 august, după ce un trecător a observat o parte a unei motociclete ieșind dintre stâncile de pe malul Dunării, în centrul Budapestei.

Echipele care au intervenit au găsit și mine antitanc, iar zona de mal a fost închisă temporar pentru ca o echipă specializată în neutralizarea bombelor să poată verifica și securiza locul.

Motocicleta este considerată a fi un model DKW NZ 350-1, produs special pentru utilizare militară începând din 1944.

Starea în care a fost găsită este una neobișnuită pentru un obiect vechi de peste opt decenii. Potrivit Comisiei Germane pentru Morminte de Război, plăcuțele de identificare și motocicleta s-au păstrat remarcabil de bine datorită amestecului de mâl și ulei de pe fundul Dunării.

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O descoperire legată de luptele pentru Budapesta

Budapesta a fost scena unor lupte intense între Armata Roșie sovietică și forțele germane ale Wehrmachtului în ultimele luni ale celui de-Al Doilea Război Mondial.

Comisia Germană pentru Morminte de Război, organizație neguvernamentală care caută, recuperează și reînhumează militarii morți în războaie în numele guvernului german, va transfera rămășițele celor doi soldați la cimitirul militar german din Budaörs, la periferia Budapestei.

Descoperirea a atras deja atenția în grupurile online dedicate cercetării istoriei celui de-Al Doilea Război Mondial și identificării militarilor dispăruți.

„Oricât de grav este nivelul scăzut al apei, mă bucur că familiile îndoliate pot fi din nou informate despre locul în care se află rudele lor și că soldații căzuți pot primi o înmormântare demnă. Odihnească-se în pace”, a scris un utilizator într-un grup de Facebook dedicat informațiilor despre soarta strămoșilor care au luptat în Primul și al Doilea Război Mondial.

dunare descoperire 2
La Budapesta, retragerea apei a scos la iveală mai multe vestigii din cel de-al Doilea Război Mondial / Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Facebook

Dunărea scoate la iveală tot mai multe vestigii de război

Nu este singura descoperire de acest fel făcută recent în albia Dunării. Alte vestigii din Al Doilea Război Mondial au ieșit la suprafață pe fondul nivelului scăzut al fluviului, inclusiv epava unei nave, în apropiere de Prahovo, în Serbia.

În cazul descoperirii de la Budapesta, însă, plăcuțele de identificare, verigheta și motocicleta ar putea oferi indicii esențiale pentru a afla cine au fost cei doi soldați și ce s-a întâmplat cu ei în ultimele zile ale războiului.

Editor : Ana Petrescu

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