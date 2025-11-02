Live TV

Misterul „Cupei curcubeului”: o monedă celtică rară, veche de 2.200 de ani, descoperită în Germania. Cum a ajuns acolo

Screenshot 2025-10-31 210337
Foto. Landesamt für Archäologie Sachsen/ Muzeu arheologic din Dresda, Germania

O monedă celtică de aur, veche de aproximativ 2.200 de ani, a fost descoperită într-un câmp din apropierea orașului Leipzig, Germania, de un detectorist autorizat. Piesa, aflată într-o stare „aproape perfectă”, este una dintre cele mai vechi descoperite vreodată în Saxonia și poartă numele „Cupa curcubeului din Gundorf”. Deși celții nu au locuit niciodată în această regiune, arheologii cred că moneda a ajuns aici prin comerț și schimburi între elitele locale și comunitățile celtice din Europa Centrală, potrivit Live Science.

„Moneda de aur este o dovadă palpabilă a istoriei noastre și oferă informații noi despre comerțul cu celții”, a declarat Barbara Klepsch, ministrul regional al Culturii din Saxonia, într-un comunicat publicat pe 27 octombrie.

Deși numeroase monede celtice au fost descoperite în Boemia, în nord-vestul Cehiei, Saxonia este considerată în afara ariei de așezare a celților. Până acum, doar două monede celtice mai fuseseră găsite în această regiune. Noua descoperire a fost denumită „Cupa curcubeului din Gundorf”, după zona unde a fost identificată, la periferia orașului Leipzig.

Așa-numitele cupe ale curcubeului – denumire derivată din termenul german „Regenbogenschüsselchen” („mic bol al curcubeului”) – își trag numele de la forma curbată și de la o superstiție veche, potrivit căreia acolo unde curcubeul atingea pământul se putea găsi o comoară. Monedele erau realizate de celți, triburi războinice din Europa continentală, care au ajuns mai târziu să jefuiască Roma.

Pe fața monedei din Gundorf este reprezentat capul stilizat al unui cerb sau al unui animal asemănător, iar pe revers se pot observa un colier deschis cu capete îngroșate (posibil un torc celtic), o stea cu colțuri rotunjite și o sferă.

Regina Smolnik, arheolog-șef al landului Saxonia, a declarat că moneda, care cântărește aproximativ 2 grame – echivalentul unui ban american de zece cenți – se află „într-o stare aproape perfectă” și este puțin probabil să fi fost folosită efectiv ca mijloc de plată. „Mai degrabă a fost un simbol de statut sau o rezervă de valoare aparținând unei persoane din clasa superioară, cu legături comerciale cu celții”, a explicat Smolnik.

În ultimii ani, mai multe astfel de „cupe ale curcubeului” au fost descoperite în Germania, oferind noi indicii despre schimburile comerciale dintre celți și populațiile germanice, înainte de invazia romană.

În 2021, arheologii au descoperit un depozit format din 41 de monede simple de acest tip în landul Brandenburg, în nord-estul Germaniei. Aceste monede, bătute în secolul I î.Hr., au fost, de asemenea, considerate bunuri obținute prin comerț, întrucât celții nu locuiau în acea regiune.

În 2023, o altă descoperire a fost făcută în Bavaria: o monedă celtică de aur cu o decorație rară în formă de stea cu patru colțuri pe interior, pierdută probabil de cineva care călătorea pe un drum antic din apropiere.

Deși Cupa curcubeului din Gundorf reprezintă o singură monedă, descoperirea sa în Saxonia, alături de alte exemple similare din Germania, oferă „noi dovezi privind contactele și legăturile regulate” dintre celți și populațiile care trăiau în Saxonia acum mai bine de două milenii, a concluzionat Smolnik.

