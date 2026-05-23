Live TV

Motivul incredibil pentru care 90% dintre oameni sunt dreptaci: cercetătorii au descoperit două indicii vechi de milioane de ani

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2026-05-21T150014.718
Studiile anterioare au arătat că tendința de a fi stângaci sau dreptaci este determinată în mare parte genetic, iar fetușii manifestă deja o preferință încă din a opta săptămână de sarcină. Foto Profimedia
Din articol
Ce au descoperit cercetătorii Cum ar fi apărut tendința de a folosi mâna dreaptă

Aproximativ 90% dintre oameni sunt dreptaci, indiferent de zona din care provin sau de contextul cultural. Un nou studiu sugerează că motivul pentru care majoritatea oamenilor folosesc mâna dreaptă își are originile încă din perioada strămoșilor preistorici ai oamenilor și ar fi legat de momentul în care aceștia au început să meargă în poziție verticală și să își dezvolte capacitățile cognitive, scrie Science Alert.

Studiul arată că nu doar Homo sapiens avea o preferință pentru mâna dreaptă ci și neanderthalienii.

„Acesta este primul studiu care testează mai multe dintre ipotezele majore privind lateralitatea umană într-un singur cadru”, a declarat Thomas Püschel, antropolog evoluționist la Universitatea Oxford.

„Analizând numeroase specii de primate, putem începe să înțelegem ce aspecte ale preferinței pentru o anumită mână sunt vechi și comune și care sunt specifice oamenilor”, a adăugat cercetătorul.

Studiile anterioare au arătat că tendința de a fi stângaci sau dreptaci este determinată în mare parte genetic, iar fetușii manifestă deja o preferință încă din a opta săptămână de sarcină.

În plus, dovezi arheologice publicate în 2016 sugerează că hominizii își favorizau mâna dreaptă încă de acum 1,8 milioane de ani.

Ce au descoperit cercetătorii

Oamenii de știință de la Universitatea Oxford și Universitatea Reading au analizat modul în care a apărut această preferință și factorii care ar fi putut contribui la dezvoltarea ei.

Cercetătorii au realizat o meta-analiză pe baza datelor provenite de la peste 2.000 de indivizi din 41 de specii de maimuțe și antropoide, inclusiv oameni.

Rezultatele au arătat că majoritatea speciilor nu prezentau o preferință clară pentru o anumită mână, însă oamenii reprezentau o excepție evidentă, cu o preferință puternică pentru mâna dreaptă.

Doar langurul javanez de est (Trachypithecus auratus, specie de maimuță) a prezentat o tendință și mai accentuată spre folosirea mâinii drepte, în timp ce urangutanii și maimuțele cu nas cârn au arătat o ușoară preferință pentru mâna stângă.

Cercetătorii au descoperit că cele mai puternice legături cu lateralitatea erau asociate cu dimensiunea creierului și cu raportul dintre lungimea brațelor și a picioarelor.

Pe baza acestor date, echipa a extrapolat modelul și la rudele dispărute ale oamenilor, precum neanderthalienii.

Cum ar fi apărut tendința de a folosi mâna dreaptă

Datele au indicat un tipar evolutiv clar. Strămoși mai vechi, precum Australopithecus afarensis, prezentau doar o ușoară preferință pentru mâna dreaptă. Însă, odată cu apariția genului Homo, această tendință a devenit tot mai pronunțată.

Homo ergaster și Homo erectus au arătat o preferință tot mai mare pentru mâna dreaptă, iar neanderthalienii prezentau o tendință și mai accentuată, fiind depășiți doar de oamenii moderni.

O excepție ar putea fi Homo floresiensis, supranumiți „hobbiții” din Indonezia, care aveau doar o preferință foarte slabă pentru una dintre mâini, similară cimpanzeilor moderni.

Potrivit cercetătorilor, concluziile sugerează că preferința pentru o anumită mână a apărut în două etape.

Mai întâi, strămoșii oamenilor au început să meargă în poziție verticală, ceea ce le-a eliberat membrele anterioare pentru alte activități și a permis dezvoltarea unui control motor mai fin.

Ulterior, dezvoltarea creierului și specializarea emisferelor cerebrale ar fi consolidat preferința pentru mâna dreaptă la nivelul populației.

„Schimbarea inițială determinată de mersul biped a oferit oportunități ecologice și anatomice pentru specializarea mâinilor, în timp ce dezvoltarea creierului ar fi consolidat ulterior aceste tipare de lateralizare”, au explicat cercetătorii.

Aceștia spun că există încă întrebări fără răspuns, inclusiv de ce mai există stângaci și dacă modele evolutive similare pot fi observate și la alte animale care preferă anumite membre, precum papagalii sau cangurii.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
1
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
maia sandu sustine un discurs
2
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
Peter Magyar.
3
Peter Magyar: După războiul din Ucraina, toată Uniunea Europeană va reveni la gazul...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
4
Alexandru Rogobete, apel către politicieni: „Înţeleg că tranşeele par adânc săpate, dar...
cnair
5
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să...
FOTO Olguța Vasilescu a anunțat decizia luată, după întâlnirea de la Primăria Craiovei
Digi Sport
FOTO Olguța Vasilescu a anunțat decizia luată, după întâlnirea de la Primăria Craiovei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Glucometru diabet
Un nou studiu despre Diabetul de tip 2 infirmă ce se știa inițial referitor la cauzele apariției acestei maladii
Pluto, illustration
Un corp ceresc dincolo de Pluto ar putea avea atmosferă, arată un studiu. Descoperire la marginea Sistemului Solar
femeie care face sport
Sportul, minune pentru creier. Cum poate ajuta mișcarea la curățarea toxinelor și prevenirea unor boli ca Alzheimer sau Parkinson
Ce este terapia CAR-T. Foto Shutterstock
O terapie revoluționară ar putea elimina chimioterapia pentru unii pacienți cu cancer de sânge. Cum funcționează (studiu)
Young women sleeping in bed with a warm light in background and a bedside table in front with clear drinking water and a book.
Ce alimente consumate la cină sunt asociate cu un somn mai bun, potrivit cercetătorilor
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BRIEFING_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan avertizează: „România pierde toți banii dacă proiectele PNRR...
ambulanta judeteana
Detalii în exclusivitate: Nereguli grave ies la iveală în cazul...
fani max korzh
Concert cu risc: Mii de fani ai artistului Max Korzh sunt în...
ZTE4MTM0MDZiNTI4MWY2NTM3MzY0ZGI5ZTdjZGRlZg==.thumb
Iranul amenință cu un răspuns „zdrobitor” dacă Trump va relua...
Ultimele știri
Pakistanul confirmă „progrese încurajatoare” către un acord final între SUA şi Iran
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
„O mică neînțelegere la Pentagon” a provocat „un șoc major” în Polonia. Ambasador: A fost percepută ca o trădare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 136 kg și a izbucnit în plâns într-o cabină de probă. Motivul emoționant pentru care mii de femei au...
Cancan
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Fanatik.ro
Ce spune Nadia Comăneci despre România, la 37 de ani de la plecarea din țară: ”Trebuie să rămâi conectat cu...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Daniel Pancu negociază chiar acum cu Dan Șucu pentru a prelua Rapidul! La câți bani renunță antrenorul pentru...
Adevărul
Valea Mureșului, drumul castelelor nobiliare uitate. Aproape 100 de palate și conace vechi, înșirate pe...
Playtech
Poți contesta un testament dacă averea a fost lăsată altor persoane? Ce spune legea
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
Pro FM
Rihanna și-a făcut un tatuaj desenat chiar de copiii ei. Poate părea banal sau chiar absurd, dar pentru ea e...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi...
Newsweek
700 lei în plus la pensie pentru un pensionar cu grupe de muncă. Cum a învins Casa de pensii în instanță?
Digi FM
Ceas de un milion de euro, furat dintr-un celebru hotel din Cannes. Bijuteriile turiştilor bogaţi, tința...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...