„Muzee naturale” ascunse în stânci. Artefacte medievale în stare perfectă descoperite în cuiburile vulturilor din Spania

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-09T112209.645
Vultur bărbos (Gypaetus barbatus). Foto: Profimedia

Oameni de știință spanioli au descoperit artefacte medievale în cuiburile vulturilor bărbosi din sudul Spaniei, unele vechi de peste 600 de ani. În straturile de oase și resturi acumulate de generații întregi de păsări au fost găsite sandale împletite, o bucată de piele decorată, o săgeată de arbaletă și alte obiecte confecționate de oameni. Cercetătorii spun că aceste cuiburi au funcționat ca adevărate „muzee naturale”, conservând dovezi prețioase despre istoria locală și relația dintre om și mediu de-a lungul secolelor, relatează Science Alert.

Vulturii nu sunt cunoscuți pentru abilități de conservatori de muzeu, însă acest lucru s-ar putea schimba după ce o echipă de oameni de știință a găsit o adevărată arhivă a istoriei umane ascunsă în cuiburile vulturilor bărbosi (Gypaetus barbatus).

Astăzi, în Europa mai există doar 309 perechi de vulturi bărbosi, dar în secolul al XIX-lea aceste păsări trăiau în grote din stânci pe întreg continentul, inclusiv în Peninsula Iberică. În sudul Spaniei au rămas doar cuiburile abandonate, unele neatinse de peste 130 de ani.

Cuiburile de pe stânci sunt moștenite de generații întregi de păsări, iar locația protejată și climatul răcoros din peșteri au creat condiții ideale pentru conservarea materialelor adunate de vulturii bărbosi de-a lungul secolelor.

Cercetătorii au descoperit că aceste cuiburi funcționează ca adevărate „muzee naturale”, unde nu doar oasele animalelor mâncate de vulturi s-au păstrat intacte, ci și artefacte umane remarcabile.

Ecologul Antoni Margalida, de la Institutul Spaniol pentru Cercetarea Vânatului și Faunei Sălbatice, care studiază frecvent aceste cuiburi, a observat de-a lungul timpului resturi de textile, sfoară și alte materiale fabricate de oameni, folosite de păsări pentru a izola ouăle.

Această observație l-a făcut să creadă că vulturii colectează obiecte umane de foarte mult timp. Echipa sa a analizat 12 cuiburi abandonate din sudul Spaniei, examinând strat cu strat aceste „arhive familiale”.

„Datorită solidității structurilor cuiburilor de vulturi bărbosi și a amplasării lor în zona mediteraneană vestică, acestea au acționat ca muzee naturale, conservând material istoric în stare bună”, au scris cercetătorii.

În cuiburi au fost identificate în principal oase de animale cu copite, care oferă informații despre fauna zonei din ultimele secole, dar și fragmente de coji de ouă, utile pentru studii privind poluarea cu pesticide în trecut.

Cele mai spectaculoase descoperiri au fost însă de origine umană: sandale vechi din fibre vegetale, dintre care una completă, din sfoară de iarbă de esparto, datată cu carbon la aproximativ 674 de ani, din secolul al XIV-lea. În același cuib, cercetătorii au găsit și o bucată de piele de oaie decorată, veche de circa 650 de ani, precum și un fragment de coș de nuiele de 151 de ani, o săgeată de arbaletă și o praștie împletită din iarbă de esparto.

„Toate aceste descoperiri atestă utilizarea fibrelor vegetale în regiunea mediteraneană a Peninsulei Iberice pentru confecționarea unei game largi de obiecte, încă din perioada epipaleolitică, acum aproximativ 12.000 de ani”, explică autorii studiului.

Cercetătorii consideră că vulturii bărbosi, prin tendința lor de a aduna și conserva materiale naturale și umane, pot fi priviți drept „bioindicatori de o valoare excepțională” pentru studiul ecosistemelor și al activităților umane de-a lungul timpului.

