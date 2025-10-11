Noi detalii despre vizitatorul interstelar care tocmai a trecut pe lângă Marte: obiectul pierde apă „ca un furtun de pompieri”

Obiectul interstelar 3I/ATLAS a început să împrăştie apă „ca un furtun de pompieri”, cu mult înainte de a se apropia de Soare comparativ cu alte comete, conform unui studiu publicat pe 30 septembrie în The Astrophysical Journal Letters, transmite Live Science.



Cercetătorii au observat cometa împrăştiind apă neobişnuit de devreme, o descoperire care aruncă lumină asupra modului în care elementele constitutive ale vieţii pot fi distribuite în alte sisteme planetare, scrie Agerpres.



Observaţiile iniţiale ale Telescopului Spaţial James Webb au sugerat că 3I/ATLAS are un raport ridicat de dioxid de carbon (CO2) la apă (H2O). În noul studiu, cercetătorii au analizat activitatea apei pe obiectul interstelar şi au furnizat prima dovadă clară că acesta emana apă încă de la o distanţă remarcabil de îndepărtată faţă de Soare.



„Când detectăm apă - sau chiar ecoul său ultraviolet slab, OH - de la o cometă interstelară, citim o notă dintr-un alt sistem planetar”, a declarat într-un comunicat coautorul studiului Dennis Bodewits, profesor de fizică la Universitatea Auburn din Alabama. „Ne spune că ingredientele chimiei vieţii nu sunt unice pentru al nostru”.



Observatorul spaţial Neil Gehrels Swift al NASA a detectat gaz hidroxil (OH) provenind de la acest obiect când aceasta era de aproape trei ori mai departe de Soare decât Pământul (2,9 unităţi astronomice distanţă), mult mai departe decât regiunea sistemului nostru solar unde gheaţa de apă se transformă de obicei în gaz la trecerea cometelor.



Cercetătorii au calculat că obiectul 3I/ATLAS elibera aproximativ 40 de kilograme de apă pe secundă, ceea ce este echivalentul unui furtun de pompieri care funcţionează la capacitate maximă, conform comunicatului publicat de cercetători.



De la descoperirea sa din iulie, oamenii de ştiinţă au folosit diverse telescoape pentru a afla tot ce pot despre 3I/ATLAS. Descoperirile lor de până acum indică faptul că acest obiect trece prin sistemul nostru solar cu viteze de peste 210.000 km/h, într-o traiectorie neobişnuit de plată şi dreaptă.



3I/ATLAS este probabil cel mai mare obiect interstelar văzut vreodată, deşi cercetătorii încă îi stabilesc dimensiunea exactă. Datele Telescopului Spaţial Hubble sugerează că 3I/ATLAS are o lungime maximă de aproximativ 5,6 km. 3I/ATLAS ar putea fi, de asemenea, cea mai veche cometă văzută vreodată, un studiu sugerând că este cu aproximativ 3 miliarde de ani mai veche decât sistemul nostru solar, vechi de 4,6 miliarde de ani.



Pentru noul studiu, cercetătorii au folosit observaţii făcute cu telescopul ultraviolet şi optic al Observatorului Neil Gehrels Swift în iulie şi august. Cercetătorii au sugerat că semnalul hidroxil în ultraviolet ar putea fi rezultatul încălzirii de către lumina soarelui a unor mici granule de gheaţă de pe nucleul (capul) cometei, provocând vaporizarea acestora în gaz.



3I/ATLAS este doar al treilea obiect interstelar înregistrat vreodată, după descoperirea cometei 1I/'Oumuamua în formă de trabuc în 2017 şi a cometei imaculate 2I/Borisov în 2019. Până în prezent, fiecare vizitator interstelar a avut unele caracteristici diferite, sugerând că ar putea exista o varietate de medii de formare a cometelor şi planetelor în Univers.

„Fiecare cometă interstelară de până acum a fost o surpriză”, a declarat Zexi Xing, autorul principal al studiului şi cercetător postdoctoral la Universitatea Auburn. „Oumuamua era uscată, Borisov era bogată în monoxid de carbon, iar acum ATLAS eliberează apă la o distanţă la care nu ne aşteptam. Fiecare dintre ele rescrie ceea ce credeam că ştim despre modul în care planetele şi cometele se formează în jurul stelelor”.

