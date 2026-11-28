O analiză genetică a unor șuvițe de păr atribuite lui Ludwig van Beethoven a dezvăluit informații neașteptate despre sănătatea și familia celebrului compozitor. Cercetătorii au identificat dovezi ale unei infecții cu virusul hepatitei B, o predispoziție genetică pentru boli hepatice și concentrații foarte ridicate de plumb în organism. Investigațiile au scos la iveală și un posibil secret de familie: un strămoș al muzicianului ar fi fost conceput în afara căsătoriei. Descoperirile, prezentate de ScienceAlert, ar putea explica o parte dintre problemele medicale care l-au afectat pe Beethoven până la moartea sa, în 1827.

La aproape două secole de la moartea lui Ludwig van Beethoven, oamenii de știință continuă să investigheze cauzele bolilor care i-au marcat viața, informează Yahoo News.

Compozitorul german s-a confruntat cu pierderea progresivă a auzului, probleme digestive severe și afecțiuni hepatice. În ultimii ani, starea sa de sănătate s-a deteriorat considerabil.

În martie 1827, când a murit la vârsta de 56 de ani, Beethoven suferea de icter, avea abdomenul și membrele umflate și întâmpina dificultăți de respirație.

Într-un document redactat în 1802, pe când avea doar 31 de ani, muzicianul le ceruse fraților săi să facă publică explicația medicală a suferințelor sale după moarte.

Aproape 200 de ani mai târziu, tehnologiile moderne de analiză genetică le-au permis cercetătorilor să caute răspunsuri chiar în mostrele de păr păstrate de apropiații compozitorului.

Cercetătorii au analizat șuvițe de păr vechi de aproape două secole

În timpul vieții, Beethoven obișnuia să le ofere unor prieteni șuvițe din părul său. După moartea compozitorului, alte mostre au fost păstrate de cunoscuți, colecționari și instituții muzeale.

Aceste materiale au devenit, în ultimele decenii, o sursă importantă pentru cercetările privind sănătatea muzicianului.

În 2023, o echipă internațională de specialiști a analizat genetic opt șuvițe atribuite lui Beethoven.

Cercetătorii au stabilit că cinci dintre acestea proveneau aproape sigur de la compozitor.

Alte mostre s-au dovedit a fi atribuite greșit, inclusiv o șuviță care aparținea, în realitate, unei femei necunoscute.

Această descoperire a fost importantă deoarece părul respectiv fusese utilizat anterior într-o cercetare care sugera că Beethoven ar fi suferit de intoxicație cu plumb.

Identificarea greșită a mostrei a pus sub semnul întrebării acea concluzie.

Totuși, cercetările ulterioare aveau să aducă noi dovezi privind expunerea compozitorului la metalul toxic.

Beethoven avea hepatită B și o predispoziție genetică pentru boli hepatice

Analiza genetică publicată în 2023 în revista Current Biology a identificat o predispoziție ereditară pentru afecțiuni hepatice.

Cercetătorii au descoperit că Beethoven prezenta variante genetice asociate cu un risc crescut de ciroză.

De asemenea, mostrele autentice de păr au conținut dovezi ale unei infecții cu virusul hepatitei B, prezentă cel puțin în ultimele luni ale vieții sale.

Această infecție poate afecta grav ficatul și poate contribui, în anumite condiții, la dezvoltarea cirozei.

Johannes Krause, biochimist la Institutul Max Planck pentru Antropologie Evoluționistă, a explicat că rezultatele nu permit stabilirea cu certitudine a cauzei morții compozitorului.

Totuși, cercetătorii au putut confirma existența unor factori importanți de risc hepatic.

Consumul ridicat de alcool, documentat în cazul lui Beethoven, ar fi putut agrava suplimentar afectarea ficatului.

Specialiștii consideră că asocierea dintre predispoziția genetică, infecția cu hepatita B și consumul de alcool ar putea explica o parte importantă a deteriorării sănătății sale.

Nivelul de plumb din organism era de 95 de ori peste valorile de referință

În 2024, o altă echipă de cercetători a analizat două mostre de păr considerate autentice, folosind tehnici moderne de laborator.

Studiul, coordonat de Nader Rifai, de la Harvard Medical School, a identificat concentrații extrem de ridicate de plumb.

Într-una dintre mostre, concentrația metalului toxic era de 95 de ori mai mare decât valoarea de referință.

Cercetătorii au descoperit și niveluri crescute de arsenic și mercur.

Pe baza rezultatelor, specialiștii au estimat că Beethoven ar fi putut avea o concentrație a plumbului în sânge de până la 71 de micrograme pe decilitru.

Aceste valori indică o expunere importantă la metalul toxic.

Intoxicația cu plumb poate provoca probleme gastrointestinale, leziuni renale și tulburări neurologice, inclusiv afectarea auzului.

Totuși, cercetătorii au precizat că nivelurile identificate nu sunt considerate suficiente, singure, pentru a explica moartea compozitorului.

Ele ar fi putut contribui însă la unele dintre afecțiunile de care Beethoven a suferit.

Un secret de familie, descoperit prin compararea cromozomului Y

Analiza ADN a oferit și o surpriză care nu avea legătură cu sănătatea compozitorului.

Cercetătorii au comparat cromozomul Y al lui Beethoven cu cel al unor bărbați în viață care descind, pe linie paternă documentată, din familia Beethoven.

Cromozomul Y se transmite de regulă de la tată la fiu, fiind astfel util pentru investigarea genealogiei masculine.

Rezultatele au arătat că profilul genetic al compozitorului nu corespundea celui identificat la rudele sale îndepărtate.

Această diferență sugerează că, la un moment dat, unul dintre strămoșii de pe linie paternă ai lui Beethoven nu ar fi fost fiul biologic al bărbatului considerat oficial tatăl său.

Potrivit cercetătorului Tristan Begg, de la Universitatea Cambridge, evenimentul ar fi avut loc într-una dintre cele șapte generații cuprinse între sfârșitul secolului al XVI-lea și nașterea compozitorului, în 1770.

O posibilă explicație este existența unei relații extraconjugale în familia Beethoven.

Totuși, analiza genetică nu a permis stabilirea generației în care s-ar fi produs acest eveniment și nici identificarea persoanelor implicate.

Prin urmare, nu există dovezi că tatăl cunoscut al lui Beethoven nu ar fi fost părintele său biologic.

Misterul pierderii auzului nu a fost încă rezolvat

În ciuda rezultatelor obținute, cercetătorii nu au reușit să explice definitiv una dintre cele mai cunoscute probleme de sănătate ale compozitorului: pierderea auzului.

Beethoven a început să manifeste dificultăți auditive înainte de împlinirea vârstei de 30 de ani.

Editor : Sebastian Eduard