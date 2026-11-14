O analiză de sânge pentru depistarea cancerului de sân şi prezicerea riscului de recidivă a fost dezvoltată de cercetători

O echipă internaţională de cercetători a dezvoltat o analiză de sânge capabilă să detecteze cancerul de sân în stadiu incipient şi să contribuie la prezicerea riscului de recidivă după tratament, a anunţat miercuri Institutul Weizmann de Ştiinţă din Israel într-un comunicat.

Descoperirile, publicate în revista ştiinţifică Nature, ar putea deschide calea către o mai bună detectare a cancerului şi către o monitorizare mai eficientă.

Această analiză detectează urme infime de celule canceroase în sânge prin analiza markerilor chimici care reflectă comportamentul acestora, relatează agenția Xinhua, citată de Agerpres.

În cadrul testelor efectuate pe femei diagnosticate cu cancer de sân şi pe participante sănătoase, metoda a identificat cancerul de sân în stadiu incipient cu o precizie de 95%.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, un grup restrâns de celule deosebit de agresive în interiorul tumorilor, chiar şi atunci când cancerul pare relativ inofensiv. Aceste celule pot supravieţui tratamentului şi pot contribui la recidiva cancerului.

Prin detectarea unor markeri specifici asociaţi cu aceste celule, testul ar putea prezice recidiva cancerului cu o precizie de 81%.

Cercetătorii au afirmat că această tehnologie ar putea ajuta medicii să identifice pacientele cu risc crescut şi să aleagă tratamentele cele mai adecvate.

Editor : M.B.