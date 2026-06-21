O descoperire din Siberia rescrie istoria epidemiilor de ciumă. Ce dezvăluie ADN-ul victimelor îngropate acum 5.500 de ani

O analiză a ADN-ului antic extras din rămășițele unor vânători-culegători îngropați în Siberia a oferit dovezi ale celui mai vechi focar de ciumă cunoscut până în prezent. Potrivit cercetătorilor, boala a devastat comunități umane în urmă cu aproximativ 5.500 de ani, cu mult înaintea epidemiilor care aveau să marcheze istoria Europei și a Asiei.

Cele mai vechi dovezi ale unui focar de ciumă au fost descoperite în cimitire din epoca târzie a pietrei din sud-estul Siberiei, unde au fost îngropați zeci de vânători-culegători și copiii acestora. ADN-ul antic extras din rămășițele umane sugerează că boala a măturat comunitățile rare și izolate în valuri devastatoare care au început în urmă cu aproximativ 5.500 de ani, la cel puțin două secole după apariția bacteriei responsabile, Yersinia pestis, scrie The Guardian.

Vânătorii-culegători s-au infectat probabil după sacrificarea sau consumul de marmote crude, o practică riscantă care provoacă și astăzi decese cauzate de ciumă. După transmiterea de la aceste rozătoare, principalul rezervor al bolii în regiune, infecția s-a răspândit de la om la om, decimând familii întregi și persoanele aflate în contact apropiat.

Descoperirea rezolvă un mister vechi privind numărul neobișnuit de mare de copii îngropați într-unul dintre cimitire, numit Ust-Ida, situat pe malul râului Angara, la nord-vest de Lacul Baikal, cel mai vechi și mai adânc lac din lume.

În timp ce adulții mai în vârstă ar fi putut supraviețui unor infecții anterioare și ar fi dobândit un anumit grad de imunitate, copiii mici erau deosebit de vulnerabili. Cel puțin două treimi dintre persoanele îngropate în două dintre cimitire aveau sub 15 ani. Mulți dintre cei decedați împărțeau mormintele cu frați, surori sau alți membri ai familiei.

„Arheologii erau dornici să afle dacă analiza ADN-ului antic poate explica ce s-a întâmplat și chiar a făcut-o”, a declarat Ruairidh Macleod, cercetător la Universitatea Oxford. „Rezultatul, care arată că toți acești oameni au murit de ciumă, a fost extraordinar și extrem de captivant. Chiar nu ne așteptam să găsim așa ceva la vânători-culegători preistorici.”

Echipa internațională de cercetători, care a inclus specialiști din Copenhaga, Alberta, Cambridge și Londra, a analizat pulpa dentară din dinții scheletelor descoperite în cimitire. Mormintele sunt dispuse de regulă paralel cu râul, iar corpurile au fost așezate cu capul orientat în aval.

Testele efectuate pe 42 de vânători-culegători îngropați în patru cimitire de pe râul Angara au arătat că 18 dintre aceștia (39%) conțineau ADN de Yersinia pestis, o proporție mai mare decât cea observată în unele gropi comune medievale ale victimelor ciumei. Având în vedere riscul ridicat al rezultatelor fals negative, cauzate de degradarea ADN-ului, cercetătorii suspectează că toți cei îngropați ar fi putut muri din cauza ciumei.

Într-un studiu publicat în revista Nature, cercetătorii descriu două focare distincte ale bolii: primul a început în urmă cu aproximativ 5.500 de ani, iar al doilea între 400 și 600 de ani mai târziu. Analize suplimentare au arătat că Yersinia pestis a apărut cu cel puțin 5.700 de ani în urmă, după separarea de strămoșul său, Yersinia pseudotuberculosis, o bacterie care poate provoca dureri abdominale, febră, diaree și vărsături.

Cele mai vechi dovezi ale ciumei din Marea Britanie au aproximativ 4.000 de ani și au fost descoperite în dinții unor bărbați și femei îngropați în situri funerare din epoca bronzului din Cumbria și Somerset.

Vânătorii-culegători s-au îmbolnăvit cel mai probabil de ciumă pneumonică, forma care afectează plămânii. Aceeași bacterie provoacă și ciuma septicemică, o infecție a sângelui, precum și ciuma bubonică, caracterizată prin inflamarea ganglionilor limfatici de la subraț, gât și zona inghinală.

Ciuma bubonică se transmite de regulă prin purici infectați și a declanșat pandemii devastatoare precum „Moartea Neagră”, care a ucis aproximativ jumătate din populația Europei în secolul al XIV-lea.

Oamenii de știință s-au întrebat mult timp dacă primele forme ale ciumei erau cu adevărat letale, deoarece nu aveau genele de virulență care au permis ulterior răspândirea ciumei bubonice prin purici și rozătoare. Cercetătorii au descoperit însă că tulpina identificată la cimitirele de lângă Lacul Baikal conținea un superantigen, o proteină toxică ce poate declanșa reacții imunitare severe, crescând riscul ca boala să fie deosebit de mortală pentru copii.

Samuel Cohn, profesor de istorie medievală la Universitatea Glasgow, a afirmat că studiul ajunge la „concluzii revoluționare” prin identificarea unor focare atât de timpurii în comunități de vânători-culegători, și nu în populații apărute odată cu agricultura.

Deși epidemiile de ciumă evocă adesea imagini ale orașelor medievale aglomerate și infestate de șobolani, noua cercetare arată că nici micile comunități de vânători-culegători nu erau ferite de pericol.

Editor : M.I.